Cải thảo: 'Siêu thực phẩm' cho sức khỏe và những lưu ý quan trọng khi ăn

Cải thảo là một loại rau quen thuộc, thường xuất hiện trong các món lẩu, xào, hoặc làm kim chi. Không chỉ dễ ăn và dễ chế biến, cải thảo còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những dưỡng chất quý giá này, bạn cũng cần chú ý đến một vài lưu ý quan trọng.

Tốt cho tim mạch và huyết áp: Cải thảo chứa nhiều kali, vitamin C và chất xơ hòa tan. Kali là một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, trong khi chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu. Thường xuyên ăn cải thảo có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng: Cải thảo là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn giảm cân. Với thành phần chủ yếu là nước và chất xơ, cải thảo rất ít calo và không chứa chất béo. Ăn cải thảo giúp bạn có cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ dồi dào trong cải thảo giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về tiêu hóa. Cải thảo còn chứa một lượng nhỏ probiotic tự nhiên, rất tốt cho hệ vi sinh đường ruột.

Ngăn ngừa ung thư: Cải thảo thuộc họ rau cải, rất giàu glucosinolate - một hợp chất có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Glucosinolate giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, từ đó ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư ruột kết và ung thư tuyến tiền liệt.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý quan trọng khi ăn cải thảo

Để đảm bảo an toàn và tận dụng tối đa lợi ích của cải thảo, bạn nên chú ý 3 điều sau:

Rửa sạch và ngâm nước muối: Cải thảo thường được trồng với phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Vì vậy, bạn nên rửa thật sạch dưới vòi nước chảy và ngâm với nước muối loãng khoảng 15 phút trước khi chế biến.

Không nấu quá chín: Nhiệt độ quá cao và nấu quá lâu có thể làm mất đi các vitamin và khoáng chất có trong cải thảo. Tốt nhất, bạn nên nấu chín tới để giữ được độ giòn, ngọt và chất dinh dưỡng của rau.

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn cải thảo đã bị hỏng hoặc úa: Nếu thấy cải thảo có màu sắc bất thường, có vết mốc hoặc mùi khó chịu, bạn nên bỏ đi. Ăn phải cải thảo hỏng có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Kết luận

Cải thảo là một loại rau tuyệt vời để thêm vào thực đơn hàng ngày. Bằng cách hiểu rõ công dụng và những lưu ý khi sử dụng, bạn sẽ tận dụng tối đa những lợi ích mà loại rau này mang lại, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.