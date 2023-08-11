Kim Thần chỉ đổi kiểu tóc mà thoát kiếp 'gái xấu' ngoạn mục trong phim mới

Sao quốc tế 11/08/2023 07:15

Bên cạnh đề tài phòng chống tội phạm mạng hấp dẫn, phim Được Ăn Cả Ngã Về Không còn khiến người xem thích thú bởi nhan sắc của nữ chính Kim Thần.

Trong bộ phim điện ảnh Được Ăn Cả Ngã Về Không, Kim Thần được đánh giá là có sự vực dậy ngoạn mục sau vai diễn truyền hình kém sắc đến ám ảnh gần đây.

Nữ diễn viên "gây sốt" màn ảnh rộng bởi nhan sắc xinh đẹp, hoá thân thành người mẫu Anna có sự nghiệp đang tụt dốc. Cô và nam chính Phan Sinh (Trương Nghệ Hưng) cùng lọt vào chiếc bẫy tuyển dụng của một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia. Từ đó, Anna phải tận dụng sự khôn khéo, thế mạnh ngoại hình lẫn lời ăn tiếng nói để cùng Phan Sinh "gậy ông đập lưng ông", thoát khỏi hang ổ bọn xấu.

Kim Thần chỉ đổi kiểu tóc mà thoát kiếp 'gái xấu' ngoạn mục trong phim mới - Ảnh 1Kim Thần chỉ đổi kiểu tóc mà thoát kiếp 'gái xấu' ngoạn mục trong phim mới - Ảnh 2

Tạo hình của Kim Thần trong Được Ăn Cả Ngã Về Không đang khiến cư dân mạng vô cùng yêu thích. Không cần phải trở nên cầu kỳ và phức tạp, một Kim Thần khoe nước da trắng trẻo, trang điểm tinh tế và để kiểu tóc thẳng, suôn mượt đã thành công hớp hồn người xem. Hình ảnh này hoàn toàn là cú "lội ngược dòng" đáng khen của nàng tiểu hoa 9X sau khi cô gây thất vọng nặng nề trong tạo hình nữ luật sư "ác mộng màu đen" của Con Đường Bình Phàm.

Kim Thần chỉ đổi kiểu tóc mà thoát kiếp 'gái xấu' ngoạn mục trong phim mới - Ảnh 3Kim Thần chỉ đổi kiểu tóc mà thoát kiếp 'gái xấu' ngoạn mục trong phim mới - Ảnh 4Kim Thần chỉ đổi kiểu tóc mà thoát kiếp 'gái xấu' ngoạn mục trong phim mới - Ảnh 5

 

Hiện tại Được Ăn Cả Ngã Về Không đang thống trị phòng vé Hoa ngữ, sau 2 ngày chiếu đầu tiên (và thêm 3 ngày chiếu sớm) thì doanh thu đã vượt hơn 833 triệu NDT (gần 2750 tỷ đồng). Đây được xem là "hắc mã" phòng vé dịp Hè năm nay, góp phần giúp Trương Nghệ Hưng đạt thành tích doanh thu cá nhân thuộc top đầu lứa tiểu sinh 9X.

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