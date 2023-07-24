Nguồn tin thân cận tiết lộ Trương Bá Chi sang Australia thăm người thân, chuyện tái hợp với Tạ Đình Phong là 'không có khả năng'

Sao quốc tế 24/07/2023 09:47

Tạ Đình Phong được phát hiện đi chơi cùng cậu con trai Lucas ở Melbourne, Australia, làm dấy lên tin đồn chuẩn bị tái hợp với Trương Bá Chi.

Thời gian gần đây, Tạ Đình Phong cùng con trai cả Lucas đang có mặt ở Úc du lịch và trượt tuyết. Theo đó một cư dân mạng đã tình cờ bắt gặp 2 bố con nam tài tử khi họ có mặt tại Melbourne, Úc.

Nguồn tin thân cận tiết lộ Trương Bá Chi sang Australia thăm người thân, chuyện tái hợp với Tạ Đình Phong là 'không có khả năng' - Ảnh 1
Tạ Đình Phong bị bắt gặp ở cùng con trai Lucas 

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm được công chúng quan tâm. Bởi lẽ từ khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn tới nay đã hơn 10 năm, nam tài tử gần như không xuất hiện cùng con trai.

Nguồn tin thân cận tiết lộ Trương Bá Chi sang Australia thăm người thân, chuyện tái hợp với Tạ Đình Phong là 'không có khả năng' - Ảnh 2
Khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn tới nay đã hơn 10 năm, nam tài tử gần như không xuất hiện cùng con trai

Trước đó vài ngày, dân tình cũng đã bắt gặp Trương Bá Chi tại Úc, không những thế cô còn đăng một bức ảnh nhóm. Nữ diễn viên mặc áo hồng và đeo kính râm, dù filter ảnh rất dày vẫn có thể thấy được vẻ đẹp lộng lẫy của cô. Ngay khi thông tin được tiết lộ, một cuộc thảo luận đã nổ ra liệu cả hai có gặp nhau và chụp chung khung hình hay không?

Nguồn tin thân cận tiết lộ Trương Bá Chi sang Australia thăm người thân, chuyện tái hợp với Tạ Đình Phong là 'không có khả năng' - Ảnh 3
Dân tình phát hiện Trương Bá Chi cũng đang ở Úc 

Tuy nhiên, mới đây người đại diện của Trương Bá Chi, Emily đã tiết lộ lý do tại sao nữ diễn viên xuất hiện ở Úc. 'Trương Bá Chi đến Úc lần này thực chất là đưa gia đình đến thăm họ hàng. Cô đã từng học ở đó và có nhiều người thân, bạn bè cũng sống ở Úc', Emily nói.

Nguồn tin thân cận tiết lộ Trương Bá Chi sang Australia thăm người thân, chuyện tái hợp với Tạ Đình Phong là 'không có khả năng' - Ảnh 4
Emily đã phủ nhận mọi việc, kể cả vấn đề nữ diễn viên và Tạ Đình Phong tái hợp

Người đại diện nhấn mạnh, nếu Trương Bá Chi không bị cư dân mạng phát hiện thì mọi người sẽ không biết cô cũng đang ở Úc, nếu truyền thông chính thống không đưa tin nội dung liên quan thì họ sẽ không phản hồi.

Người quản lý cũng phủ nhận thông tin Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong quay lại với nhau và thẳng thừng cho biết 'Tất nhiên đó không phải sự thật. Nếu là thật thì họ rất hạnh phúc và nhất định sẽ công khai. Còn không thì là giả', Emily nói thêm.

Nguồn tin thân cận tiết lộ Trương Bá Chi sang Australia thăm người thân, chuyện tái hợp với Tạ Đình Phong là 'không có khả năng' - Ảnh 5
Trương Bá Chi từng định cư tại Úc 

Được biết, đa số người thân, bạn bè của Trương Bá Chi cũng định cư tại đây. Do vậy, người đẹp tranh thủ thời gian này sang thăm họ hàng, bạn bè. Về nghi vấn Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong hội ngộ, phía quản lý đã lên tiếng phủ nhận. 

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