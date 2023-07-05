Trương Bá Chi diện váy lụa khoe dáng gợi cảm, hội ngộ trai trẻ sau gần 1 thập kỷ

Mới đây, ngày 4/7, khoảnh khắc Trương Bá Chi và đàn em Ngô Lỗi tái ngộ cùng nhau trên thảm đỏ khi tham dự sự kiện tại Paris Fashion Week 2023 của một thương hiệu ở Paris, Pháp nhanh chóng "gây bão" cộng đồng mạng, nhiều người cho biết ký ức của họ chợt ùa về khi được nhìn thấy hình ảnh "ngọc nữ Hong Kong" cùng chung khung hình với "em trai quốc dân" sau gần 1 thập kỷ.

Năm 2016, Ngô Lỗi và Trương Bá Chi từng có cơ hội hợp tác trong một chương trình tạp kỹ, lúc đó Ngô Lỗi chỉ mới 17 tuổi, trong khi Bá Chi đã 36 tuổi. Sau 7 năm gặp lại, Ngô Lỗi (24 tuổi) trông bảnh bao trưởng thành hơn, còn Trương Bá Chi (43 tuổi) vẫn xinh đẹp khí chất như năm nào. Hình ảnh cả hai cùng xuất hiện trong khung hình được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi, bởi dù chênh lệch khá nhiều về tuổi tác nhưng cả hai vẫn có sự kết hợp hài hòa.

Trương Bá Chi diện váy lụa trắng đơn giản, tinh tế khoe khéo vòng một gợi cảm

Xuất hiện trong ngày đầu ở tuần lễ thời trang Paris Fashion Week 2023, Trương Bá Chi diện váy lụa trắng đơn giản, tinh tế khoe khéo vòng một gợi cảm. Nữ diễn viên lựa chọn phong cách trang điểm tone trầm, búi tóc cao, kết hợp cùng phụ kiện trang sức kim cương. Tạo hình đơn giản nhưng đã giúp tôn lên được hết ưu điểm của Trương Bá Chi, trông cô thanh lịch nhưng vẫn lộng lẫy, giản dị nhưng vẫn quyến rũ, thể hiện được nét đẹp mặn mà của người phụ nữ trưởng thành.

Ngô Lỗi bảnh bao trong bộ suit đen

Về phía Ngô Lỗi, nam diễn viên lịch lãm chuẩn soái ca trong bộ suit đen, tạo nên sự đồng điệu với đàn chị Trương Bá Chi. Nếu Ngô Lỗi thể hiện vẻ đẹp thanh xuân tươi trẻ, rạng rỡ thì Trương Bá Chi lại nổi bật với vẻ đẹp của tuổi tứ tuần sang trọng, quyền lực. 2 sắc tương phản đen-trắng của Trương Bá Chi - Ngô Lỗi đã tạo nên sắc thái đối lập vô cùng thu hút tại sự kiện.

Hiện tại, dù ở tuổi 43, Trương Bá Chi vẫn được khen ngợi về khí chất, nét đẹp mặn mà thu hút người đối diện

Hiện tại, dù ở tuổi 43, Trương Bá Chi vẫn được khen ngợi về khí chất, nét đẹp mặn mà thu hút người đối diện. Nữ diễn viên được nhiều đồng nghiệp và bạn bè nhận xét là trẻ trung hơn so với tuổi thật rất nhiều.