'Ngọc nữ Hồng Kông' Trương Bá Chi khoe sắc vóc 'đỉnh của chóp', dù U50 vẫn quá trẻ đẹp

Sao quốc tế 14/06/2023 15:02

Dù đã ở độ tuổi U50, Trương Bá Chi vẫn khiến nhiều "con tim" xao xuyến.

Gần đây, cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau loạt ảnh mới nhất kèm những lời khen "có cánh" dành cho Trương Bá Chi trong sự kiện trang sức của thương hiệu Bulgari mà cô tham gia. Vẻ đẹp mặn mà của "ngọc nữ Hồng Kông" một lần nữa chứng minh có lẽ nhan sắc nữ diễn viên "được" thời gian bỏ quên. 

'Ngọc nữ Hồng Kông' Trương Bá Chi khoe sắc vóc 'đỉnh của chóp', dù U50 vẫn quá trẻ đẹp - Ảnh 1
Xuất hiện tại một sự kiện của Bulgari, Trương Bá Chi lựa chọn diện trang phục đen cá tính

Xuất hiện tại sự kiện, Trương Bá Chi chọn cho mình phong cách mạnh mẽ khi diện set trang phục màu đen chủ đạo kết hợp cùng tông makep màu nude nhẹ nhàng và kiểu tóc dài vuốt ngược ra phía sau. Dù không diện váy áo cầu kỳ, Trương Bá Chi cũng khiến nhiều người xuýt xoa bởi vẻ đẹp khí chất, sang trọng và cuốn hút.      

'Ngọc nữ Hồng Kông' Trương Bá Chi khoe sắc vóc 'đỉnh của chóp', dù U50 vẫn quá trẻ đẹp - Ảnh 2

'Ngọc nữ Hồng Kông' Trương Bá Chi khoe sắc vóc 'đỉnh của chóp', dù U50 vẫn quá trẻ đẹp - Ảnh 3
Dù U50, nhan sắc của Trương Bá Chi cũng không kém cạnh đàn em, nữ diễn viên được khen ngợi đẹp mặn mà, quyến rũ

Đặc biệt, khi xuất hiện chung khung hình cùng đàn em Triệu Lộ Tư, mỹ nhân 8X này cũng không hề lép vế. Nếu Triệu Lộ Tư thể hiện vẻ đẹp thanh xuân tươi trẻ, rạng rỡ thì Trương Bá Chi lại nổi bật với vẻ đẹp của tuổi tứ tuần sang trọng, quyền lực. 2 sắc tương phản đen-trắng của Trương Bá Chi - Triệu Lộ Tư đã tạo nên sắc thái đối lập vô cùng thú vị tại sự kiện. 

'Ngọc nữ Hồng Kông' Trương Bá Chi khoe sắc vóc 'đỉnh của chóp', dù U50 vẫn quá trẻ đẹp - Ảnh 4
"Ngọc nữ Hồng Kông" cũng từng tiết lộ bản thân chăm tập thể dục đều đặn để duy trì vóc dáng 

Trương Bá Chi sinh năm 1980, là nữ diễn viên, ca sĩ Hồng Kông. Cô chính thức gia nhập làng giải trí khi quyết định bỏ học và từ nước ngoài trở về Hồng Kông tìm kiếm cơ hội nổi tiếng vào năm 17 tuổi. Thuở mới vào nghề, nhan sắc của Trương Bá Chi từng khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực. Nhan sắc những năm tuổi 20 của Trương Bá Chi từng được mệnh danh là vẻ đẹp "quốc sắc thiên hương", làm bao thế hệ người hâm mộ xao xuyến. Thuở đó cô sở hữu vẻ đẹp đằm thắm có hồn cùng ngũ quan tinh tế, lông mày thanh tú, môi đỏ, răng trắng, nước da phát sáng toát lên vẻ yêu kiều dịu dàng.

'Ngọc nữ Hồng Kông' Trương Bá Chi khoe sắc vóc 'đỉnh của chóp', dù U50 vẫn quá trẻ đẹp - Ảnh 5

'Ngọc nữ Hồng Kông' Trương Bá Chi khoe sắc vóc 'đỉnh của chóp', dù U50 vẫn quá trẻ đẹp - Ảnh 6

'Ngọc nữ Hồng Kông' Trương Bá Chi khoe sắc vóc 'đỉnh của chóp', dù U50 vẫn quá trẻ đẹp - Ảnh 7
Nhan sắc ở tuổi tứ tuần của cô được công chúng hết lời khen ngợi

Hiện tại, dù ở tuổi 43, Trương Bá Chi vẫn được khen ngợi về khí chất, nét đẹp mặn mà thu hút người đối diện. Nữ diễn viên được nhiều đồng nghiệp và bạn bè nhận xét là trẻ trung hơn so với tuổi thật rất nhiều. 

 

 

 

 

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