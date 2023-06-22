Trương Bá Chi thừa nhận muốn sinh thêm con thứ 4, mong muốn thiên thần nhỏ sẽ là bé gái

Xuất hiện trong chương trình truyền hình mới đây, Trương Bá Chi thẳng thắn cho biết muốn có thêm đứa con thứ 4 là bé gái.

Nói về ba đứa con của Trương Bá Chi, hai trong số đó là con chung với Tạ Đình Phong, còn danh tính cha ruột của quý tử thứ 3 - bé Tiểu Vương Tử vẫn chưa được tiết lộ với mọi người. Suốt nhiều năm, Trương Bá Chi vẫn giữ kín thông tin về bố của đứa trẻ, điều này khiến ai cũng tò mò. Trương Bá Chi và ba con trai Hiện tại con trai lớn của cô có ngũ quan trên khuôn mặt đều thừa hưởng gen ưu tú của cha mẹ. Dưới sự giáo dục kiên nhẫn của Trương Bá Chi, đứa con trai này cũng sắp trưởng thành, nếu theo nghiệp của bố mẹ thì trong ngành giải trí cũng có tài nguyên tốt.

Con trai Trương Bá Chi được cho là ngũ quan nổi bật, được nuôi dưỡng tốt Thời gian ở ẩn, Trương Bá Chi cũng đã trở lại hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của cô nổi tiếng trở lại, cô không hề thả lỏng bản thân mà càng làm việc chăm chỉ hơn. Vì công việc, cô đã đưa các con từ Hồng Kông đến Thượng Hải sống để thuận tiện cho việc đi lại. Thời gian gần đây, Trương Bá Chi cũng tích cực tham gia các chương trình truyền hình. Là khách mời tại một show truyền hình, khi được MC hỏi có muốn kết hôn lần nữa hay không, nữ diễn viên thẳng thắn: 'Nếu người đàn ông đó thực sự yêu tôi và muốn kết hôn với tôi, anh ấy thực sự cần tôi, vậy tôi sẵn lòng'. Ngoài ra Trương Bá Chi cũng không ngại việc sinh thêm con: 'Nếu người đàn ông đó muốn lấy tôi, tất nhiên tôi cũng muốn có thêm con, nhất là con gái. Tôi nghĩ hiện 3 là quá ít'.

Sau cuộc ly hôn ồn ào với Tạ Đình Phong tháng 8/2012, Trương Bá Chi nhận quyền nuôi hai đứa trẻ con chung của hai người Sau cuộc ly hôn ồn ào với Tạ Đình Phong tháng 8/2012, Trương Bá Chi nhận quyền nuôi hai đứa trẻ con chung của hai người và thường xuyên thể hiện cuộc sống làm mẹ đơn thân hạnh phúc với các con của mình. Vào tháng 11/2018, cô lại tiếp tục thông báo trên truyền thông rằng đã sinh con trai thứ ba, đặt tên là Marcus. Điều này không thể không khiến mọi người tò mò về danh tính của cha đứa bé. Hiện tại Trương Bá Chi là mẹ đơn thân của ba đứa trẻ Theo trang Heduwang – một trang tin xã hội Trung Quốc, từ khi đứa bé chào đời, không có bất kỳ một thông tin chính thức nào về việc ai là cha ruột của đứa trẻ. Có rất nhiều tin đồn khác nhau như người tình của Trương Bá Chi là một người đàn ông Hồng Kông giàu có, người khác lại nói đó là một tỷ phú người Singapore thậm chí còn có người cho rằng đó chính là con của Tạ Đình Phong. Tuy nhiên Tạ Đình Phong đã lên tiếng phủ nhận. Còn Trương Bá Chi chọn cách im lặng trước mọi tin đồn. Cô vẫn luôn tràn đầy năng lượng và tích cực sau cuộc hôn nhân đổ vỡ Dù cho có bao nhiêu tin đồn xoay quanh cuộc sống riêng tư, Trương Bá Chi vẫn luôn tự tin chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh hạnh phúc bên cạnh con cái của mình. Cuộc sống của cô vẫn luôn tràn đầy năng lượng và tích cực sau cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến cho nhiều người ngưỡng mộ cô gái độc lập mạnh mẽ này.

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