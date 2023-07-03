Mới đây, tối ngày 29/6, Trương Bá Chi gây chú ý khi tham dự một sự kiện tại Vịnh Nước Sâu (Deep Water Bay) tại Hong Kong (Trung Quốc). Xuất hiện trong đêm sự kiện, Trương Bá Chi diện chiếc đầm đen ôm bó sát gợi cảm và vai trần quyến rũ. Chiếc đầm có thiết kế trễ vai càng làm tôn lên ưu điểm xương quai xanh cùng làn da trắng hoàn hảo. Nhan sắc mặn mà của 'ngọc nữ Hong Kong' nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Dù không diện váy áo cầu kỳ, Trương Bá Chi cũng khiến nhiều người xuýt xoa bởi vẻ đẹp khí chất, sang trọng và cuốn hút. Dáng người hoàn hảo cùng sắc vóc gợi cảm của nữ diễn viên một lần nữa chứng minh có lẽ nhan sắc của nữ diễn viên "được" thời gian bỏ quên. Nhiều người còn phải tốt lên "mẹ ba con đây sao?"

Xuất hiện trong đêm sự kiện, Trương Bá Chi diện chiếc đầm đen ôm bó sát gợi cảm và vai trần quyến rũ

Trương Bá Chi sinh năm 1980, là nữ diễn viên, ca sĩ Hồng Kông. Cô chính thức gia nhập làng giải trí khi quyết định bỏ học và từ nước ngoài trở về Hồng Kông tìm kiếm cơ hội nổi tiếng vào năm 17 tuổi. Thuở mới vào nghề, nhan sắc của Trương Bá Chi từng khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực, cô từng được mệnh danh là vẻ đẹp "quốc sắc thiên hương", làm bao thế hệ người hâm mộ xao xuyến. Thuở đó nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp đằm thắm có hồn cùng ngũ quan tinh tế, lông mày thanh tú, môi đỏ, răng trắng, nước da phát sáng toát lên vẻ yêu kiều dịu dàng.

Dù không diện váy áo cầu kỳ, Trương Bá Chi cũng khiến nhiều người xuýt xoa bởi vẻ đẹp khí chất, sang trọng và cuốn hút

Cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim đầu tay "Vua hài kịch" (1999). Sau vai diễn đầu tay được khen ngợi, Trương Bá Chi đã tiếp tục có nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh, cô đã giành Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cho Vai nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong "Vong bất liễu" (2003).

Hiện tại, dù ở tuổi 43, Trương Bá Chi vẫn được khen ngợi về khí chất, nét đẹp mặn mà thu hút người đối diện

Đại diện cho vẻ đẹp Hong Kong thập niên 1990-2000, Trương Bá Chi khiến bao thế hệ người hâm mộ xao xuyến bởi vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành". Không chỉ với người hâm mộ, ngay cả Trương Bá Chi cũng tự tin với nhan sắc của mình, thậm chí cô còn có câu nói nổi tiếng: "Ở Hong Kong tôi chỉ thừa nhận Lê Tư đẹp hơn tôi".

Hiện tại, dù ở tuổi 43, Trương Bá Chi vẫn được khen ngợi về khí chất, nét đẹp mặn mà thu hút người đối diện. Nữ diễn viên được nhiều đồng nghiệp và bạn bè nhận xét là trẻ trung hơn so với tuổi thật rất nhiều.