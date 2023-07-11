Trương Bá Chi khiến cộng đồng mạng bất ngờ trước nhan sắc 'bị thời gian lãng quên' khi đứng cạnh đàn em kém gần chục tuổi

Theo Sina, mới đây, Trương Bá Chi và Trương Hinh Dư bất ngờ hội ngộ chung khung hình sau nhiều năm. Đáng nói, nhan sắc của 2 mỹ nhân hot nhất nhì Cbiz qua camera thường nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi khiến dân mạng bàn tán rầm rộ. Chất lượng của camera điện thoại cũng không thể dìm được ngũ quan sắc nét, đặc biệt là sống mũi cao vút cùng đôi mắt hút hồn của bộ đôi nữ diễn viên.

rương Bá Chi và Trương Hinh Dư bất ngờ hội ngộ chung khung hình

Diện 2 sắc đen trắng đối lập, 2 mỹ nhân họ Trương đều toát lên thần thái rất riêng. Trong khi Trương Bá Chi nhẹ nhàng, đằm thắm thì Trương Hinh Dư lại sắc sảo, lạnh lùng. Phải nói rằng, lâu lắm rồi khán giả mới được chiêm ngưỡng khung hình đọ visual chung mãn nhãn, đầy nét quyến rũ như thế này của 2 nghệ sĩ nổi tiếng về nhan sắc của showbiz Trung Quốc. So với bức ảnh selfie trước đây, có thể rằng sắc vóc của cả hai đều được nâng tầm nhờ lớp trang điểm, trang phục cầu kỳ.