Trương Bá Chi khiến cộng đồng mạng bất ngờ trước nhan sắc 'bị thời gian lãng quên' khi đứng cạnh đàn em kém gần chục tuổi

Trương Bá Chi - Trương Hinh Dư có dịp tái hợp trong tạo hình đối lập và nhan sắc của 2 mỹ nhân hàng đầu Cbiz này quả thật không khiến khán giả thất vọng.
- Trương Bá Chi đẹp không góc chết, khoe vai trần gợi cảm khi tham dự sự kiện
- Trương Bá Chi diện váy lụa khoe dáng gợi cảm, hội ngộ trai trẻ sau gần 1 thập kỷ
Theo Sina, mới đây, Trương Bá Chi và Trương Hinh Dư bất ngờ hội ngộ chung khung hình sau nhiều năm. Đáng nói, nhan sắc của 2 mỹ nhân hot nhất nhì Cbiz qua camera thường nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi khiến dân mạng bàn tán rầm rộ. Chất lượng của camera điện thoại cũng không thể dìm được ngũ quan sắc nét, đặc biệt là sống mũi cao vút cùng đôi mắt hút hồn của bộ đôi nữ diễn viên.
Diện 2 sắc đen trắng đối lập, 2 mỹ nhân họ Trương đều toát lên thần thái rất riêng. Trong khi Trương Bá Chi nhẹ nhàng, đằm thắm thì Trương Hinh Dư lại sắc sảo, lạnh lùng. Phải nói rằng, lâu lắm rồi khán giả mới được chiêm ngưỡng khung hình đọ visual chung mãn nhãn, đầy nét quyến rũ như thế này của 2 nghệ sĩ nổi tiếng về nhan sắc của showbiz Trung Quốc. So với bức ảnh selfie trước đây, có thể rằng sắc vóc của cả hai đều được nâng tầm nhờ lớp trang điểm, trang phục cầu kỳ.
Trương Bá Chi vốn luôn vô cùng tự tin trong các sự kiện, không sợ những những bức ảnh trực diện ở cự ly gần, mặc dù không còn vẻ lém lỉnh và ngây thơ như khi còn trẻ, nhưng khuôn mặt và thần thái có sự sắc sảo mặn mà hơn sau nhiều thăng trầm, tính tình cũng điềm đạm và khí chất nổi bật hơn.
Xét theo tuổi thì hiện tại Trương Bá Chi đã 43 tuổi, vóc dáng và thần thái này được coi là rất tốt phải không? Mặc dù có thể nhìn thấy dấu vết của nhiều năm tháng trên khuôn mặt, nhưng phải nói rằng đó là một khuôn mặt đẹp bất chấp.
Năm 2001, Trương Bá Chi đóng vai chính trong bộ phim Hàn Quốc "Bạch Lan", mặc dù vẻ ngoài rất giản dị nhưng khó có thể che giấu được vẻ đẹp nổi bật của cô, cô còn được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Daejong của điện ảnh Hàn Quốc và trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên lọt vào danh sách rút gọn của một trong ba liên hoan phim lớn của Hàn Quốc.