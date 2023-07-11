Trương Bá Chi khiến cộng đồng mạng bất ngờ trước nhan sắc 'bị thời gian lãng quên' khi đứng cạnh đàn em kém gần chục tuổi

Sao quốc tế 11/07/2023 10:16

Trương Bá Chi - Trương Hinh Dư có dịp tái hợp trong tạo hình đối lập và nhan sắc của 2 mỹ nhân hàng đầu Cbiz này quả thật không khiến khán giả thất vọng.

Theo Sina, mới đây, Trương Bá ChiTrương Hinh Dư bất ngờ hội ngộ chung khung hình sau nhiều năm. Đáng nói, nhan sắc của 2 mỹ nhân hot nhất nhì Cbiz qua camera thường nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi khiến dân mạng bàn tán rầm rộ. Chất lượng của camera điện thoại cũng không thể dìm được ngũ quan sắc nét, đặc biệt là sống mũi cao vút cùng đôi mắt hút hồn của bộ đôi nữ diễn viên. 

Trương Bá Chi khiến cộng đồng mạng bất ngờ trước nhan sắc 'bị thời gian lãng quên' khi đứng cạnh đàn em kém gần chục tuổi - Ảnh 1
rương Bá Chi và Trương Hinh Dư bất ngờ hội ngộ chung khung hình

Diện 2 sắc đen trắng đối lập, 2 mỹ nhân họ Trương đều toát lên thần thái rất riêng. Trong khi Trương Bá Chi nhẹ nhàng, đằm thắm thì Trương Hinh Dư lại sắc sảo, lạnh lùng. Phải nói rằng, lâu lắm rồi khán giả mới được chiêm ngưỡng khung hình đọ visual chung mãn nhãn, đầy nét quyến rũ như thế này của 2 nghệ sĩ nổi tiếng về nhan sắc của showbiz Trung Quốc. So với bức ảnh selfie trước đây, có thể rằng sắc vóc của cả hai đều được nâng tầm nhờ lớp trang điểm, trang phục cầu kỳ.

Trương Bá Chi khiến cộng đồng mạng bất ngờ trước nhan sắc 'bị thời gian lãng quên' khi đứng cạnh đàn em kém gần chục tuổi - Ảnh 2
2 mỹ nhân họ Trương đều toát lên thần thái rất riêng

Trương Bá Chi vốn luôn vô cùng tự tin trong các sự kiện, không sợ những những bức ảnh trực diện ở cự ly gần, mặc dù không còn vẻ lém lỉnh và ngây thơ như khi còn trẻ, nhưng khuôn mặt và thần thái có sự sắc sảo mặn mà hơn sau nhiều thăng trầm, tính tình cũng điềm đạm và khí chất nổi bật hơn.

Trương Bá Chi khiến cộng đồng mạng bất ngờ trước nhan sắc 'bị thời gian lãng quên' khi đứng cạnh đàn em kém gần chục tuổi - Ảnh 3
Trương Bá Chi vốn luôn vô cùng tự tin trong các sự kiện
Trương Bá Chi khiến cộng đồng mạng bất ngờ trước nhan sắc 'bị thời gian lãng quên' khi đứng cạnh đàn em kém gần chục tuổi - Ảnh 4
Trương Bá Chi đã 43 tuổi nhưng vóc dáng và thần thái vẫn vô cùng đỉnh 

Xét theo tuổi thì hiện tại Trương Bá Chi đã 43 tuổi, vóc dáng và thần thái này được coi là rất tốt phải không? Mặc dù có thể nhìn thấy dấu vết của nhiều năm tháng trên khuôn mặt, nhưng phải nói rằng đó là một khuôn mặt đẹp bất chấp. 

Trương Bá Chi khiến cộng đồng mạng bất ngờ trước nhan sắc 'bị thời gian lãng quên' khi đứng cạnh đàn em kém gần chục tuổi - Ảnh 5
Nếu tìm một ai đó đủ xinh đẹp có thể hợp gu thẩm mỹ của hầu hết mọi người, thì sự xuất hiện của Trương Bá Chi là một trong số đó 

Năm 2001, Trương Bá Chi đóng vai chính trong bộ phim Hàn Quốc "Bạch Lan", mặc dù vẻ ngoài rất giản dị nhưng khó có thể che giấu được vẻ đẹp nổi bật của cô, cô còn được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Daejong của điện ảnh Hàn Quốc và trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên lọt vào danh sách rút gọn của một trong ba liên hoan phim lớn của Hàn Quốc.

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