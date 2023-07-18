Trương Bá Chi nhắc đến Tạ Đình Phong sau hơn 10 năm, hé lộ mối quan hệ hậu ly hôn không như khán giả vẫn nghĩ

Dù đã chia tay hơn 1 thập kỷ, mối quan hệ giữa Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong luôn là tâm điểm chú ý của khán giả và người hâm mộ.

Khi tham gia chương trình "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng", Trương Bá Chi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi thẳng thắn chia sẻ về chuyện đời tư của bản thân. Cụ thể, khi nhắc đến chồng cũ Tạ Đình Phong sau 11 năm ly hôn, Trương Bá Chi vẫn gọi nam diễn viên với cái tên "bố của các con", có thể thấy mối quan hệ giữa cô và nam tài tử vẫn rất tốt đẹp, cả hai luôn dành sự tôn trọng cho đối phương khi nhắc về nhau trước công chúng. Trương Bá Chi nhắc đến chồng cũ Tạ Đình Phong sau 11 năm ly hôn Về phía Tạ Đình Phong, sau vụ ly hôn, nam tài tử là người chịu nhiều chỉ trích nhất khi công chúng cho rằng anh vô tâm và không quan tâm đến các con. Dù vậy Tạ Đình Phong cũng chưa từng nói xấu vợ cũ. Được biết, mỗi năm, Tạ Đình Phong đều gửi 10 triệu USD (khoảng 236 tỷ đồng) cho vợ cũ để nuôi dưỡng hai con trai. Nam diễn viên còn lập quỹ riêng, chuyển toàn bộ khối tài sản hơn 140 triệu USD cho hai con.

Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi từng là cặp đôi "trai tài gái sắc" trong giới giải trí Cbiz Bên cạnh đó, trong những cuộc trò chuyện với các chị em, "ngọc nữ Hong Kong" cũng thường đề cập đến các câu chuyện về hai con trai nhà mình. Trương Bá Chi chia sẻ bản thân cô luôn tôn trọng ý kiến của các con và không áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái. Cách giáo dục hiện đại của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đến nay, lý do khiến cả hai ly hôn vẫn luôn là điều bí ẩn. Hiện tại, Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi vẫn dành sự tôn trọng cho nhau mỗi khi nhắc đến đối phương với công chúng Trương Bá Chi sinh năm 1980, là nữ diễn viên, ca sĩ Hồng Kông. Cô chính thức gia nhập làng giải trí khi quyết định bỏ học và từ nước ngoài trở về Hồng Kông tìm kiếm cơ hội nổi tiếng vào năm 17 tuổi. Thuở mới vào nghề, nhan sắc của Trương Bá Chi từng khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực, cô từng được mệnh danh là vẻ đẹp "quốc sắc thiên hương", làm bao thế hệ người hâm mộ xao xuyến. Trương Bá Chi bên hai con trai là Tạ Chấn Hiên (Lucas) và Tạ Chấn Nam (Quintus) lúc nhỏ Tạ Đình Phong sinh năm 1980, xuất thân trong gia đình khá giả khi có cha là nam diễn viên Tạ Hiền và mẹ là Hoa hậu Hồng Kông năm 1973. Tạ Đình Phong chính thức gia nhập làng giải trí với tư cách là ca sĩ vào năm 1996 và từng nhiều lần thắng giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại các giải thưởng làng nhạc. Nữ diễn viên được khen ngợi là có cách giáo dục con cái hiện đại Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi từng là cặp đôi "trai tài gái sắc" trong giới giải trí Cbiz. Cả hai kết hôn năm 2006 và có với nhau hai cậu con trai là Tạ Chấn Hiên (Lucas) và Tạ Chấn Nam (Quintus). Thế nhưng Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi nhanh chóng ly hôn vào năm 2012, sau 6 năm chung sống. Đến nay, lý do khiến cả hai ly hôn vẫn luôn là điều bí ẩn. Hiện tại, Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi vẫn dành sự tôn trọng cho nhau mỗi khi nhắc đến đối phương với công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-ba-chi-nhac-en-ta-inh-phong-sau-hon-10-nam-he-lo-moi-quan-he-hau-ly-hon-khong-nhu-khan-gia-van-nghi-602954.html