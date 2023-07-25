Cộng đồng mạng xôn xao thông tin Tạ Hiền đột quỵ, Tạ Đình Phong vội vã trở về nhằm tranh tài sản với Trương Bá Chi

Sao quốc tế 25/07/2023 11:20

Tin tức ông Tạ Hiền đột quỵ nhập viện đang gây chú ý trên mạng xã hội xứ Trung trong thời gian gần đây.

Mới đây, báo chí truyền thông Hong Kong đưa tin nam nghệ sĩ gạo cội Tạ Hiền vừa bất ngờ bị đột quỵ ở tuổi 86. Được biết, ngay sau đó, ông đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu trong đêm. Hiện tại, ông Tạ Hiền đang ở phòng chăm sóc đặc biệt và vẫn trong tình trạng hôn mê.

Cộng đồng mạng xôn xao thông tin Tạ Hiền đột quỵ, Tạ Đình Phong vội vã trở về nhằm tranh tài sản với Trương Bá Chi - Ảnh 1

Cộng đồng mạng xôn xao thông tin Tạ Hiền đột quỵ, Tạ Đình Phong vội vã trở về nhằm tranh tài sản với Trương Bá Chi - Ảnh 2
Có thông tin cho biết nam nghệ sĩ gạo cội Tạ Hiền vừa bất ngờ bị đột quỵ ở tuổi 86

Sau thông tin bố Tạ Đình Phong được đưa đi cấp cứu được chia sẻ, nhiều bạn bè đồng nghiệp bày tỏ sự lo lắng và quan ngại với tình hình sức khỏe của ông. Trong khi đó, Tạ Đình Phong dù đang đi du lịch với con trai lớn Lucas ở Úc cũng gấp rút trở về túc trực bên cạnh bố.

Sự quay lại vội vã của Tạ Đình Phong nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, cũng có không ít người ác ý cho rằng chuyện nam tài tử 12 đạo phong vị về nước là vì quan tâm đến tài sản của bố đẻ để lại sau khi ông qua đời.

Cộng đồng mạng xôn xao thông tin Tạ Hiền đột quỵ, Tạ Đình Phong vội vã trở về nhằm tranh tài sản với Trương Bá Chi - Ảnh 3
Tạ Đình Phong đang du lịch cùng con liền vội vã về nước 

Theo đó, từng có thông tin ông Tạ Hiền định để lại tài sản cho 2 cháu trai là Lucas và Quintus. Trương Bá Chi là người đã nuôi lớn 2 cháu nội của ông khôn lớn nên nam nghệ sĩ dành sự tin tưởng tuyệt đối cho cô. Hơn thế, nữ diễn viên Sư tử Hà Đông cũng rất thường xuyên đưa các con về thăm ông nội nên càng được yêu mến.

Lý giải cho nguyên nhân chia phần lớn tài sản cho 2 cháu nội thay vì con trai, ông Tạ Hiền từng cho biết ông rất yêu quý con dâu cũ và xem cô là người con dâu không thể thay thế. Hơn thế, ông muốn cháu nội có tương lai tương sáng.

Cộng đồng mạng xôn xao thông tin Tạ Hiền đột quỵ, Tạ Đình Phong vội vã trở về nhằm tranh tài sản với Trương Bá Chi - Ảnh 4
Tạ Hiền định để lại tài sản cho 2 cháu trai là Lucas và Quintus vì ông rất yêu quý hai người cháu 

Tạ Hiền sinh năm 1936 là diễn viên kỳ cựu Hồng Kông. Ông từng góp mặt trong các tác phẩm tiêu biểu đại diện cho điện ảnh xứ Cảng Thơm như: Tiêu thập nhất lang, Tuyết sơn phi hồ, Anh hùng xạ điêu, Bằng chứng thép… Có thể thấy, ở tuổi 86, Tạ Hiền vẫn đang hoạt động nghệ thuật rất năng nổ và ghi dấu ấn với nhiều vai diễn chất lượng. Trải qua gần 7 thập niên làm nghề, ông đã gặt hái được vô số giải thưởng, được đàn em trong nghề hết sức kính trọng.

Cộng đồng mạng xôn xao thông tin Tạ Hiền đột quỵ, Tạ Đình Phong vội vã trở về nhằm tranh tài sản với Trương Bá Chi - Ảnh 5
Ở tuổi 86, Tạ Hiền vẫn đang hoạt động nghệ thuật rất năng nổ và ghi dấu ấn với nhiều vai diễn chất lượng

Về đời tư, Tạ Hiền cũng nổi tiếng là người đào hoa. Chuyện tình của ông luôn là chủ đề được truyền thông, báo chí Hồng Kông săn đón. Những phụ nữ đi qua đời Tạ Hiền hầu hết là giai nhân nức tiếng Hồng Kông một thời. Ông có hai người vợ chính thức là Chân Trân và Địch Ba Lạp.

Cộng đồng mạng xôn xao thông tin Tạ Hiền đột quỵ, Tạ Đình Phong vội vã trở về nhằm tranh tài sản với Trương Bá Chi - Ảnh 6
Tạ Hiền và người tình trẻ Coco 

Cuộc hôn nhân thứ hai cho ông hai người con: Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình. Ở tuổi xế chiều, Tạ Hiền tiếp tục thành tâm tiểm chú ý của dư luận khi công khai yêu bạn gái Coco kém ông 49 tuổi. Cặp đôi nhiều lần hợp tan và chính thức đường ai nấy đi vào năm 2018. Hiện tại ở tuổi 86, Tạ Hiền sống độc thân.

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