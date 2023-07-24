Tạ Đình Phong lên tiếng bảo vệ tình yêu với "thiên hậu" Vương Phi giữa lùm xùm chia tay

Gần đây, thông tin Tạ Đình Phong và "thiên hậu" Vương Phi chia tay sau gần 9 năm tái hợp đang "gây sốt" trên các diễn đàn. Lần này, nam diễn viên quyết định lên tiếng phản hồi.

Tạ Đình Phong và Vương Phi là hai cái tên không mấy xa lạ với cộng đồng fan Kbiz. Cặp đôi được xem là một trong những cặp tình nhân ồn ào nhất làng giải trí Hoa ngữ. Hai người quen nhau khi Tạ Đình Phong mới 19 tuổi còn Vương Phi đã bước vào tuổi 30, có một đời chồng và một cô con gái. Tạ Đình Phong và Vương Phi được xem là một trong những cặp tình nhân ồn ào nhất làng giải trí Hoa ngữ Vương Phi, Tạ Đình Phong yêu nhau năm 1999, lúc đó Đình Phong 19 tuổi, mới vào làng giải trí còn Vương Phi 30 tuổi, qua một đời chồng và có con riêng. Năm 2003, họ chia tay, Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi, có hai con trai còn Vương Phi đi bước nữa với Lý Á Bằng, sinh con gái.

Tạ Đình Phong và Vương Phi khi còn trẻ Trải qua sóng gió hôn nhân, Tạ Đình Phong, Vương Phi lần lượt ly hôn. Họ tái hợp vào năm 2014. Từ đó đến nay, hai nghệ sĩ hứng "búa rìu dư luận" vì đời tư, chưa từng xuất hiện công khai. Tin đồn họ chia tay, có con liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, cả hai hiếm khi phản hồi. Hồi tháng 7/2021, nhiều người chia sẻ các bài viết: 'Vương Phi mạo hiểm sinh con gái cho Tạ Đình Phong ở tuổi 52', 'Tạ Đình Phong sửa di chúc để chia tài sản cho con gái'. Sau đó trên Weibo, đại diện của Tạ Đình Phong nói hai nghệ sĩ chưa từng có kế hoạch sinh con. Phía Đình Phong yêu cầu người tung tin xóa bài viết liên quan. Trong 9 năm tái hợp, Tạ Đình Phong và Vương Phi không ít lần đối mặt tin đồn rạn nứt 3 năm trở lại đây, tin đồn Tạ Đình Phong và Vương Phi chia tay liên tục xuất hiện trên mặt báo. Nguyên nhân là cả hai ít đăng ảnh chụp chung, không tương tác với nhau trên mạng xã hội và hầu như không xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Tháng 3 vừa qua, tờ Sina đăng tải hình ảnh Tạ Đình Phong và Vương Phi "tay trong tay" ở sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. Gần một thập kỷ, hai ngôi sao hiếm hoi đứng chung khung hình. Tạ Đình Phong tình tứ nắm tay Vương Phi tại sân bay Hành động của hai nghệ sĩ gián tiếp phủ nhận tin đồn tan vỡ. Cái nắm tay của họ được truyền thông Hoa ngữ gọi là "cái nắm tay thế kỷ". Tuy nhiên, từ đầu tháng 7, thông tin cặp tình nhân lệch 11 tuổi rạn nứt lại bùng phát. Mọi lần, hai nghệ sĩ luôn chọn cách im lặng nhưng lần này, Tạ Đình Phong đã lên tiếng phản hồi. Anh nói với phóng viên: 'Đừng lợi dụng và đưa tin đồn nhảm về chúng tôi'. Phản ứng mạnh mẽ của Tạ Đình Phong một lần nữa khẳng định, chuyện tình của anh và Vương Phi vẫn bền chặt. Tạ Đình Phong lên tiếng khẳng định không có chuyện rạn nứt tình cảm với Vương Phi Theo On, Tạ Đình Phong và Vương Phi hiện chung sống ở biệt thự của nữ ca sĩ tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Thỉnh thoảng, anh trở về Hong Kong (Trung Quốc) thăm nhà hoặc giải quyết công việc. Nam diễn viên 42 tuổi thường xuyên nấu ăn, chăm sóc thú cưng giúp bạn gái. Trên trang cá nhân, anh vẫn đăng tải hình ảnh đời thường tại căn hộ của bạn gái nhưng không để lộ khoảnh khắc chung của hai người.

Trương Bá Chi nhắc đến Tạ Đình Phong sau hơn 10 năm, hé lộ mối quan hệ hậu ly hôn không như khán giả vẫn nghĩ Dù đã chia tay hơn 1 thập kỷ, mối quan hệ giữa Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong luôn là tâm điểm chú ý của khán giả và người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-inh-phong-len-tieng-bao-ve-tinh-yeu-voi-thien-hau-vuong-phi-giua-lum-xum-chia-tay-604459.html