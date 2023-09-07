Trương Vãn Ý 'nắm trọn' tài nguyên tốt như thế nào sau thành công của Trường Tương Tư?

Trong bộ phim Trường Tương Tư, Trương Vãn Ý đã nhận được sự đánh giá cao của khán giả về diễn xuất.

Là một trong những bộ phim hot nhất dịp hè 2023, Trường Tương Tư đã giúp khán giả có dịp khám phá ra nhiều tài năng diễn xuất bị ẩn giấu bấy lâu nay trong giới giải trí Hoa ngữ. Một trong số đó chính là Trương Vãn Ý - chàng trai đảm nhiệm vai nam chính Thương Huyền. Trương Vãn Ý hiện đang nhận được sự đánh giá cao của khán giả về diễn xuất sau bộ phim "Trường tương tư". Nhiều người cho rằng dù là gương mặt hay đài từ của anh đều rất phù hợp với vai nam chính trong các phim nam tần, quyền mưu.

Sau thành công của Trường Tương Tư, tài nguyên phim ảnh của Trương Vãn Ý nổi bật hơn hẳn so với dàn diễn viên nam của phim. Cụ thể, anh góp mặt trong bộ phim Tôi Biết Tôi Yêu Người đóng chung với Tôn Di. Đây là tác phẩm được remake từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc Đêm Xuân, kể về những lựa chọn trong tình yêu và cuộc sống. Nhiều khả năng phim sẽ phát sóng trong thời gian tới.

Trương Vãn Ý còn hoàn thành phim truyền hình cổ trang Cẩm Tú An Ninh được chuyển thể cải biên từ đại IP Sổ Tay Dưỡng Thành Thừa Tướng của tác giả Văn Đàn, do Tencent sản xuất. Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm của nền tảng. Dù mới chỉ có ảnh leak, Trương Vãn Ý vẫn nhận nhiều lời khen ngợi về tạo hình và tương tác "hợp cạ" với bạn diễn Nhậm Mẫn. Hiện Trương Vãn Ý tiếp tục tham gia một dự án cấp S+ khác là Liễu Chu Ký, hợp tác cùng Vương Sở Nhiên. Liễu Chu Ký là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng, kể về mối tình giữa Nhiếp chính vương Thôi Cửu (Trương Vãn Ý) và cô nàng xinh đẹp, giỏi giang Liễu Miên Đường (Vương Sở Nhiên). Nguyên tác của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng đã chiếm rất nhiều cảm tình từ độc giả. Bộ phim được đầu tư không nhỏ và được kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Trương Vãn Ý.

Hé lộ loạt ảnh 'tình tứ' của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong 'Liễu Chu Ký' Mạng xã hội Weibo xứ Trung đã lan truyền hình ảnh hậu trường của hai diễn viên chính Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong đoàn phim Liễu Chu Ký.

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