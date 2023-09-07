Hình ảnh hiếm hoi của Vương Phi bên gia đình, nhan sắc "Thiên hậu' gây chú ý

Sao quốc tế 07/09/2023 15:51

Nét xinh đẹp, gu thời trang và khí chất ngời ngời của Vương Phi thời son trẻ đã thu hút sự chú ý của netizen.

Bức ảnh cũ của gia đình Vương Phi hiếm hoi được chia sẻ dạo gần đây. Trong ảnh, anh trai nữ ca sĩ trông rất điển trai, bố mẹ của 'Thiên hậu' cũng đều sở hữu nhan sắc nổi bật. Mẹ nữ ca sĩ đang mặc một bộ đồ có màu sắc tươi sáng. Dù độ nét của bức ảnh không cao nhưng ngoại hình và khí chất mẹ của Vương Phi vẫn rất tốt.

Hình ảnh hiếm hoi của Vương Phi bên gia đình, nhan sắc 'Thiên hậu' gây chú ý - Ảnh 1
Bức ảnh cũ của gia đình Vương Phi hiếm hoi được chia sẻ dạo gần đây.

Đáng chú ý chính là nhan sắc thời trẻ Vương Phi. Trong ảnh, cô để tóc ngắn và mặc một chiếc áo thun cao cổ màu đen rất đơn giản và một chiếc áo khoác cardigan bên ngoài có họa tiết kẻ sọc và in hình. Gương mặt nữ diva thanh tú, sắc vóc thon thả đáng ngưỡng mộ.

Hình ảnh hiếm hoi của Vương Phi bên gia đình, nhan sắc 'Thiên hậu' gây chú ý - Ảnh 2
Đáng chú ý chính là nhan sắc thời trẻ Vương Phi.
Hình ảnh hiếm hoi của Vương Phi bên gia đình, nhan sắc 'Thiên hậu' gây chú ý - Ảnh 3
 Trong ảnh, cô để tóc ngắn và mặc một chiếc áo thun cao cổ màu đen rất đơn giản và một chiếc áo khoác cardigan bên ngoài có họa tiết kẻ sọc và in hình.
Hình ảnh hiếm hoi của Vương Phi bên gia đình, nhan sắc 'Thiên hậu' gây chú ý - Ảnh 4
Gương mặt nữ diva thanh tú, sắc vóc thon thả đáng ngưỡng mộ.

Giai đoạn tuổi đôi mươi, Vương Phi sở hữu một nét đẹp cuốn hút đến lạ kỳ, ai nhìn cũng phải say đắm. Thời điểm đó, dù là tóc dài hay tóc ngắn, kiểu nào gương mặt của Vương Phi cũng cân đẹp. Cô yêu thích phong cách nữ tính, dịu nhàng nhưng đôi khi "nổi loạn" với mái tóc ngắn, trang phục đậm chất rock. 

Hình ảnh hiếm hoi của Vương Phi bên gia đình, nhan sắc 'Thiên hậu' gây chú ý - Ảnh 5
Giai đoạn tuổi đôi mươi, Vương Phi sở hữu một nét đẹp cuốn hút đến lạ kỳ, ai nhìn cũng phải say đắm.
Hình ảnh hiếm hoi của Vương Phi bên gia đình, nhan sắc 'Thiên hậu' gây chú ý - Ảnh 6
Thời điểm đó, dù là tóc dài hay tóc ngắn, kiểu nào gương mặt của Vương Phi cũng cân đẹp.

 Vương Phi được mệnh danh là "Thiên hậu" của làng nhạc Hoa ngữ. Nữ ca sĩ sinh năm 1969 này nổi tiếng bằng chính giọng hát tài năng, khiến khán giả trong và ngoài nước đều phải nghe danh. Dù kín tiếng, Vương Phi có khả năng kiếm tiền không thua kém thế hệ đàn em. Các đêm diễn của cô luôn trong tình trạng "cháy vé". 

Hình ảnh hiếm hoi của Vương Phi bên gia đình, nhan sắc 'Thiên hậu' gây chú ý - Ảnh 7
Vương Phi được mệnh danh là "Thiên hậu" của làng nhạc Hoa ngữ.

Hiện tại cô đang hạnh phúc bên bạn trai - tài tử Tạ Đình Phong. Cặp đôi tái hợp từ năm 2014, sau một quãng thời gian dài chia tay. Họ không có ý định kết hôn hay sinh con mà dành thời gian đi du lịch, nấu ăn và tận hưởng niềm vui cuộc sống. 

Hình ảnh hiếm hoi của Vương Phi bên gia đình, nhan sắc 'Thiên hậu' gây chú ý - Ảnh 8
Hiện tại cô đang hạnh phúc bên bạn trai - tài tử Tạ Đình Phong.
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