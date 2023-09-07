Hình ảnh hiếm hoi của Vương Phi bên gia đình, nhan sắc "Thiên hậu' gây chú ý

Bức ảnh cũ của gia đình Vương Phi hiếm hoi được chia sẻ dạo gần đây. Trong ảnh, anh trai nữ ca sĩ trông rất điển trai, bố mẹ của 'Thiên hậu' cũng đều sở hữu nhan sắc nổi bật. Mẹ nữ ca sĩ đang mặc một bộ đồ có màu sắc tươi sáng. Dù độ nét của bức ảnh không cao nhưng ngoại hình và khí chất mẹ của Vương Phi vẫn rất tốt.

Bức ảnh cũ của gia đình Vương Phi hiếm hoi được chia sẻ dạo gần đây.

Đáng chú ý chính là nhan sắc thời trẻ Vương Phi. Trong ảnh, cô để tóc ngắn và mặc một chiếc áo thun cao cổ màu đen rất đơn giản và một chiếc áo khoác cardigan bên ngoài có họa tiết kẻ sọc và in hình. Gương mặt nữ diva thanh tú, sắc vóc thon thả đáng ngưỡng mộ.