Được biết, từ nhỏ, Đậu Tĩnh Đồng đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Cô bé thường tham gia các hoạt động âm nhạc ở trường. Cô cũng từng góp giọng trong một số ca khúc của Vương Phi. Tĩnh Đồng từng ra mắt các album Kids Only, Stone Café, trong đó có nhiều bài do cô sáng tác. Tĩnh Đồng được đánh giá cao ở chất giọng, nhiều khán giả kỳ vọng cô tiếp nối sự nghiệp của mẹ.

Tĩnh Đồng được đánh giá cao ở chất giọng, nhiều khán giả kỳ vọng cô tiếp nối sự nghiệp của mẹ

Ngoài ca hát, cô còn được đánh giá cao ở diễn xuất. Ở tuổi 22, ngôi sao trẻ đã nhận được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh (BIFF) cho vai diễn trong The Eleventh Chapter (2019). Tĩnh Đồng từng đóng chung phim với Châu Tấn. Theo trang 8 Days, người đẹp đang tập gym và trau dồi kỹ năng nấu nướng để đóng phim truyền hình Her Way To Survive của Singapore.

Đậu Tĩnh Đồng đã có lối sống khác biệt

Từ khi trưởng thành, Đậu Tĩnh Đồng đã có lối sống khác biệt. Cô bỏ học, mặc đồ unisex lạ, cá tính. Thậm chí Đậu Tĩnh Đồng còn yêu đồng tính. Không ít lần cô bị bắt gặp ôm hôn bạn gái trên phố. Cách đây không lâu, Đậu Tĩnh Đồng còn qua lại với Châu Tấn.

Đậu Tĩnh Đồng vướng nghi vấn hẹn hò với Châu Tấn

Nhiều người cho rằng vì hôn nhân với Cao Thánh Viễn rạn nứt, Châu Tấn tìm đến Đậu Tĩnh Đồng để có niềm vui mới. Người ta thấy Đậu Tĩnh Đồng và Châu Tấn thường xuyên ở bên nhau. Cả hai xuất hiện trên phố, đi sự kiện từ thiện, đến nhà nhau. Mối quan hệ của 2 người không đơn giản là tình bạn đơn thuần. Thậm chí, Châu Tấn còn gặp mặt cả Vương Phi và thiên hậu làng nhạc biết về quan hệ của con gái và Hoa đán Cbiz.

Vương Phi và Đậu Tĩnh Đồng

Dù có thực lực nhưng cô không được đánh giá cao bằng bà mẹ thiên hậu Vương Phi. Nhiều người còn cho rằng Đậu Tĩnh Đồng dựa hơi mẹ để nổi tiếng. Cô gây chú ý vì mối tình đồng tính với Châu Tấn thay vì sự nghiệp ca hát.