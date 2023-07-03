Cùng một độ tuổi, Vương Phi và chồng cũ Đậu Duy lại có hoàn cảnh, thần thái khác biệt hoàn toàn

Trong khi Vương Phi vẫn là "thiên hậu" với người hâm mộ, sở hữu khối tài sản đáng nể thì chồng cũ của cô - Đậu Duy vật lộn với khó khăn.

Được biết khi còn trẻ, Vương Phi bị thu hút bởi Đậu Duy, một ca sĩ chơi nhạc rock. Đậu Duy thích âm nhạc từ khi còn nhỏ, khi lớn lên anh đã học chơi guitar và tự sáng tác âm nhạc. Yêu thích nhạc rock, năm 19 tuổi, Đậu Duy ra nhập ban nhạc rock Trung Quốc huyền thoại Black Panther và là người sáng tác các bài hát. Đậu Duy khi còn trẻ Ban nhạc rock thời Đậu Duy là giai đoạn hoàng kim nhất của Black Panther. Có thể nói, giọng hát và sự quyến rũ của Đậu Duy là phần thú vị nhất của Black Panther, đồng thời cũng góp phần đưa ban nhạc này trở thành 1 biểu tượng của nền âm nhạc Hoa ngữ.

Khi đó, tài năng của Đậu Duy đã thu hút và chinh phục Vương Phi. Vào thời điểm đó, Vương Phi cũng đang là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu trong làng nhạc Hồng Kông. Tình cờ khi gặp nhau và Vương Phi đã phải lòng Đậu Duy ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù khi đó cả hai cũng đã có bạn trai và bạn gái. Sau đó, cả hai chia tay tình cũ và chính thức đến với nhau. Vương Phi đã phải lòng Đậu Duy ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù khi đó cả hai cũng đã có bạn trai và bạn gái Vì tình yêu, Vương Phi sẵn sàng sống với Đậu Duy trong một ngôi nhà nhỏ khá tối tăm và thiếu thốn ở Bắc Kinh. Sau đó, Đậu Duy kết hôn với Vương Phi và sinh ra con gái Đậu Tĩnh Đồng. Đáng tiếc là cuộc hôn nhân của cả hai chỉ kéo dài được hơn 2 năm thì chia tay vì Vương Phi phát hiện người chồng ngoại tình.

Sau đó, Vương Phi đã ký vào giấy ly hôn với Đậu Duy và giành nuôi con gái. Câu chuyện tình lãng mạn giữa một tay trống điển trai và nữ ca sĩ có giọng hát hoàn hảo đã chấm dứt chỉ sau vài năm chung sống. Cuộc hôn nhân của hai người chấm dứt chỉ sau vài năm chung sống Vương Phi đưa con gái của họ Đậu Tĩnh Đồng tới Hồng Kông sinh sống. Sự nghiệp ca hát của Vương Phi sau đó vẫn không ngừng thăng hoa. Sau nỗi đau phản bội, cô đã sáng tác khá nhiều ca khúc trong album Only Love Strangers vào năm 1999. Vụ ly hôn ồn ào với Vương Phi cũng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Đậu Duy. Anh bị xem là người đàn ông tệ bạc phản bội vợ và từ bỏ con gái. Công ty giải trí đã hủy hợp đồng với Đậu Duy. Đậu Duy của hiện tại Sau khi ly hôn với Vương Phi, Đậu Duy kết hôn thêm một lần và có thêm một cô con gái. Trái với cuộc sống hạnh phúc và sung túc của vợ cũ, cuộc sống của Đậu Duy lại rất khó khăn. Nam ca sĩ một thời chỉ có thể biểu diễn tại các sự kiện nhỏ cùng khoản thu nhập khiêm tốn. Anh bị xem là ca sĩ hết thời, phải sống tằn tiện tại một căn chung cư cũ, di chuyển bằng các phương tiện công cộng. Vương Phi hơn 50 tuổi nhưng vẫn rất phong độ và năm tháng dường như không để lại quá nhiều dấu ấn đối với cô Còn Vương Phi hơn 50 tuổi nhưng vẫn rất phong độ và năm tháng dường như không để lại quá nhiều dấu ấn đối với cô. Nữ ca sĩ có làn da đẹp và vóc dáng cũng chuẩn, trông không hề giống một phụ nữ trung niên ngoài 50 tuổi mà như phụ nữ mới ngoài 30.

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