Tạ Đình Phong bất ngờ thể hiện tình yêu với Vương Phi trong ngày sinh nhật, ngầm phủ nhận những tin đồn chia tay trước đó

Hành động của Tạ Đình Phong mới đây đã chứng minh rằng tình cảm giữa anh và Vương Phi vẫn vô cùng bền chặt, khác với những tin đồn thất thiệt.

Ngày 29/8 vừa qua, Tạ Đình Phong đã đón sinh nhật tuổi 42. Trong thời điểm này, cư dân mạng cũng đã phát hiện nam tài tử đã sử dụng bài hát của người yêu là "Bao giờ trăng sáng" làm nhạc nền cho một video. Có thể đây chính là cách thể hiện tình yêu vô cùng ngọt ngào của anh dành cho Vương Phi. Cư dân mạng cũng đã phát hiện nam tài tử đã sử dụng bài hát của người yêu là "Bao giờ trăng sáng" làm nhạc nền cho một video. Cũng vào lúc này, netizen vô tình phát hiện Vương Phi diện trang phục đơn giản xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh. Theo nhiều suy đoán, có thể Vương Phi đã bay tới Bắc Kinh để đón sinh nhật cùng Tạ Đình Phong.

Netizen vô tình phát hiện Vương Phi diện trang phục đơn giản xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh. Tạ Đình Phong - Vương Phi là cặp "tình chị em" nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ. Họ yêu nhau thập niên 1990, chia tay năm 2002. Sau đó, cả hai lập gia đình riêng rồi lần lượt ly dị. Tạ Đình Phong ly hôn Trương Bá Chi năm 2011 còn Vương Phi - Lý Á Bằng chia tay năm 2013. Tạ Đình Phong - Vương Phi là cặp "tình chị em" nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ. Tháng 4/2017, Vương Phi và Tạ Đình Phong công khai chuyện tái hợp. Mặc dù vậy, đối với chuyện tình yêu của mình cả hai vô cùng kín tiếng.

Tháng 4/2017, Vương Phi và Tạ Đình Phong công khai chuyện tái hợp. Mặc dù vậy, đối với chuyện tình yêu của mình cả hai vô cùng kín tiếng. Trước đó vào ngày 12/7, có nhiều thông tin cho rằng Tạ Đình Phong và Vương Phi đã kết thúc chuyện tình của họ trong hòa bình, không hề có sự cãi vã. Nguồn cơn là do cả hai rất ít khi thể hiện chuyện tình cảm ra ngoài. Tuy nhiên, mối quan hệ bền chặt của cả hai đã phủ nhận tất cả. Trước đó vào ngày 12/7, có nhiều thông tin cho rằng Tạ Đình Phong và Vương Phi đã kết thúc chuyện tình của họ trong hòa bình, không hề có sự cãi vã. Vương Phi 54 tuổi, là ca sĩ hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ. Ngoài ca hát, người đẹp đóng các phim nổi tiếng như Trùng Khánh sâm lâm, Nguyên Chấn Hiệp, 2046, Thiên hạ vô song... Vương Phi 54 tuổi, là ca sĩ hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ. Tạ Đình Phong sinh năm 1980, gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi, có khả năng sáng tác ca khúc, từng nhiều lần thắng giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại các giải thưởng làng nhạc Hoa ngữ. Đình Phong còn nổi tiếng với phim Bản sắc nam nhi, Viên đạn biến mất, Vô cực, Tân Thiếu Lâm Tự, Tân câu chuyện cảnh sát, Phong Vân 2, Nộ hỏa. Tạ Đình Phong sinh năm 1980, gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi.

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