Tạ Đình Phong cùng con trai trở về Hong Kong, Lucas nhận ngay lời khen vì hành động này dành cho bố!

Sao quốc tế 05/08/2023 19:13

Hành động của Lucas dành cho bố đã nhận về 'mưa lời khen' từ cư dân mạng.

Mới đây, tối 3/8, giới truyền thông Hong Kong phát hiện Tạ Đình Phong cùng con trai cả Tạ Chấn Hiên (Lucas) đã xuất hiện tại sân bay Hong Kong, hai người trở về nước sau ba tuần du lịch tại Australia. Nhiều người nhận ra Tạ Đình Phong và đề nghị chụp hình cùng. Nam tài tử cũng thoải mái ký tặng và chụp ảnh lưu niệm cùng fan, còn Lucas vẫn đứng kiên nhẫn chờ bố. Hành động nhỏ của cậu bé dành cho bố đã nhận về "mưa lời khen" từ cư dân mạng. Nhiều người còn bắt gặp khoảnh khắc nam tài tử tay không đi trước trong khi con trai đẩy xe đồ lớn giúp anh phía sau.

Tạ Đình Phong cùng con trai trở về Hong Kong, Lucas nhận ngay lời khen vì hành động này dành cho bố! - Ảnh 1

Tạ Đình Phong cùng con trai trở về Hong Kong, Lucas nhận ngay lời khen vì hành động này dành cho bố! - Ảnh 2
Tạ Đình Phong cùng con trai trở về Hong Kong sau 3 tuần du lịch Australia

Lucas là con trai đầu lòng của nam tài tử Tạ Đình Phong cùng vợ cũ Trương Bá Chi. Lucas được nhiều người nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, bởi Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi là một cặp "trai tài gái sắc" của giới giải trí Hương Cảng. Lucas được khen ngợi trông rất giống bố Tạ Đình Phong từ mái tóc xoăn nhẹ đến khóe miệng cười. Ở tuổi 16, Lucas trông cao ráo ngang bố, ngày càng thư sinh và điển trai hơn.   

Tạ Đình Phong sinh năm 1980, xuất thân trong gia đình khá giả khi có cha là nam diễn viên Tạ Hiền và mẹ là Hoa hậu Hồng Kông năm 1973. Tạ Đình Phong chính thức gia nhập làng giải trí với tư cách là ca sĩ vào năm 1996 và từng nhiều lần thắng giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại các giải thưởng làng nhạc.

Tạ Đình Phong cùng con trai trở về Hong Kong, Lucas nhận ngay lời khen vì hành động này dành cho bố! - Ảnh 3
Nam tài tử cũng thoải mái ký tặng và chụp ảnh lưu niệm cùng fan, còn Lucas vẫn đứng kiên nhẫn chờ bố

Thông qua bộ phim điện ảnh đầu tay năm 1998 "Thiếu niên Hạo Nam", Tạ Đình Phong nhanh chóng nổi tiếng và trở thành nam tài tử được săn đón nhất nhì trên màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim này cũng giúp anh giành Giải thưởng trong hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc nhất.

Bên cạnh những thành tựu về nghệ thuật, Tạ Đình Phong cũng được khán giả và người hâm mộ chú ý đến bởi chuyện tình cảm của nam tài tử không khác gì phim truyền hình. Trước khi đến với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong từng thần tượng Vương Phi. Nam tài tử thừa nhận "mối tình chị em" với đàn chị Vương Phi và chính thức công khai yêu nhau vào tháng 6/2000. Lúc này, Tạ Đình Phong chỉ mới 19 tuổi, trong khi đó, Vương Phi đã 30 tuổi, vừa ly hôn với người chồng đầu tiên là ca sĩ Đậu Duy và có một bé gái. Thế nhưng hai người nhanh chóng xác nhận chia tay vào năm 2002.

Tạ Đình Phong cùng con trai trở về Hong Kong, Lucas nhận ngay lời khen vì hành động này dành cho bố! - Ảnh 4

Tạ Đình Phong cùng con trai trở về Hong Kong, Lucas nhận ngay lời khen vì hành động này dành cho bố! - Ảnh 5
Tạ Đình Phong hỏi han Lucas, vỗ vai con trai trước khi cả hai tạm biệt nhau. Bởi hiện Lucas và  em trai sống cùng mẹ, trong khi Tạ Đình Phong ở một mình

Sau đó, cả hai lập gia đình riêng rồi lần lượt ly hôn. Tạ Đình Phong ly hôn Trương Bá Chi năm 2011 còn Vương Phi chia tay Lý Á Bằng năm 2013. Ngày 15/9/2014, Tạ Đình Phong - Vương Phi bị paparazzi ghi lại cảnh thân mật tại nhà riêng của nam tài tử, từ đó lộ chuyện tái hợp. Kể từ lần tái hợp này, cả hai luôn giữ mối quan hệ ổn định, bất chấp nhiều chỉ trích về chuyện tình cảm, đời tư.

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