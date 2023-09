Tài tử Lưu Đức Hoa tiết lộ bí quyết giữ vững phong độ ở tuổi U70

Nam tài tử chuyển sang chế độ ăn chay kể từ năm 2013 cùng vợ và còn gái.

Bên cạnh việc áp dụng chế độ ăn chay, Lưu Đức Hoa còn kiên quyết nói không với đồ lạnh trong suốt 30 năm qua. Ngay cả khi nhiệt độ hơn 30 độ C, nam diễn viên trung thành với các loại cà phê, trà sữa nóng. Theo anh, thói quen này giúp máu lưu thông, giảm lão hóa.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của showbiz Hong Kong. Hành trình trở thành ngôi sao của Lưu Đức Hoa bắt đầu khi anh đăng ký tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB năm 1981. Anh trở nên nổi tiếng chỉ hai năm sau đó, khi tham gia bộ phim Thần điêu đại hiệp. Lưu Đức Hoa phát hành album đầu tiên của mình - Only Know That I Still Love You - vào năm 1985 và trở nên rất nổi tiếng.