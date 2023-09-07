Tài tử Lưu Đức Hoa tiết lộ bí quyết giữ vững phong độ ở tuổi U70

Sao quốc tế 07/09/2023 15:08

Dù đã hơn 60 tuổi, những Lưu Đức Hoa vẫn sở hữu ngoại hình như ngoài 30 nhờ chế độ ăn chay trường và thói quen không uống nước lạnh.

Ở độ tuổi 62, Lưu Đức Hoa - một trong Tứ đại Thiên vương của điện ảnh Hong Kong vẫn giữ gìn vóc dáng cân đối, phong thái thì lịch lãm, phong độ. Để trở thành hình mẫu lý tưởng về sức khỏe trong làng giải trí, anh rất chú trọng đến chế độ ăn uống của bản thân. Không ít người còn ngợi khen vẻ đẹp của tài tử họ Lưu thực sự đánh bật thời gian và còn là tấm gương để biết bao thanh niên trẻ tuổi noi theo.

Tài tử Lưu Đức Hoa tiết lộ bí quyết giữ vững phong độ ở tuổi U70 - Ảnh 1
Ở độ tuổi 62, Lưu Đức Hoa - một trong Tứ đại Thiên vương của điện ảnh Hong Kong vẫn giữ gìn vóc dáng cân đối, phong thái thì lịch lãm, phong độ. 
Tài tử Lưu Đức Hoa tiết lộ bí quyết giữ vững phong độ ở tuổi U70 - Ảnh 2
Để trở thành hình mẫu lý tưởng về sức khỏe trong làng giải trí, anh rất chú trọng đến chế độ ăn uống của bản thân.

Nam tài tử chuyển sang chế độ ăn chay kể từ năm 2013 cùng vợ và còn gái. Anh cũng tiết lộ đã kiêng ăn tinh bột và đường, chuyển từ gạo trắng sang gạo lứt. Vì chế độ này thường khiến người ăn kiêng nhanh đói, vì vậy anh ăn 6 quả trứng mỗi ngày để đảm bảo có đủ protein. Bữa sáng của tài tử khá đơn giản, thường có sữa chua cùng yến mạch. Bữa tối hầu hết là các loại rau củ và trái cây tươi. Ngoài ra, anh cũng giữ thói quen ăn đúng giờ, không ăn sau 19h tối và không ăn no.

Tài tử Lưu Đức Hoa tiết lộ bí quyết giữ vững phong độ ở tuổi U70 - Ảnh 3
Nam tài tử chuyển sang chế độ ăn chay kể từ năm 2013 cùng vợ và còn gái.

Bên cạnh việc áp dụng chế độ ăn chay, Lưu Đức Hoa còn kiên quyết nói không với đồ lạnh trong suốt 30 năm qua. Ngay cả khi nhiệt độ hơn 30 độ C, nam diễn viên trung thành với các loại cà phê, trà sữa nóng. Theo anh, thói quen này giúp máu lưu thông, giảm lão hóa.

Tài tử Lưu Đức Hoa tiết lộ bí quyết giữ vững phong độ ở tuổi U70 - Ảnh 4
Bên cạnh việc áp dụng chế độ ăn chay, Lưu Đức Hoa còn kiên quyết nói không với đồ lạnh trong suốt 30 năm qua. 

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của showbiz Hong Kong. Hành trình trở thành ngôi sao của Lưu Đức Hoa bắt đầu khi anh đăng ký tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB năm 1981. Anh trở nên nổi tiếng chỉ hai năm sau đó, khi tham gia bộ phim Thần điêu đại hiệp. Lưu Đức Hoa phát hành album đầu tiên của mình - Only Know That I Still Love You - vào năm 1985 và trở nên rất nổi tiếng.

Anh được vinh danh là một trong Tứ đại Thiên vương của Canto pop (làn sóng âm nhạc tiếng Quảng Đông) cùng Lê Minh, Quách Phú Thành và Trương Học Hữu. Anh kết hôn với Chu Lệ Thiên năm 2008, và có cô con gái năm nay 11 tuổi và luôn cố gắng giữ kín đời tư trước truyền thông.

Tài tử Lưu Đức Hoa tiết lộ bí quyết giữ vững phong độ ở tuổi U70 - Ảnh 5
Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của showbiz Hong Kong.
Tài tử Lưu Đức Hoa tiết lộ bí quyết giữ vững phong độ ở tuổi U70 - Ảnh 6
Anh được vinh danh là một trong Tứ đại Thiên vương của Canto pop
Tài tử Lưu Đức Hoa tiết lộ bí quyết giữ vững phong độ ở tuổi U70 - Ảnh 7
 Anh kết hôn với Chu Lệ Thiên năm 2008, và có cô con gái năm nay 11 tuổi và luôn cố gắng giữ kín đời tư trước truyền thông.
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