Tài tử Lưu Đức Hoa tiết lộ bí quyết giữ vững phong độ ở tuổi U70

Ở độ tuổi 62, Lưu Đức Hoa - một trong Tứ đại Thiên vương của điện ảnh Hong Kong vẫn giữ gìn vóc dáng cân đối, phong thái thì lịch lãm, phong độ. Để trở thành hình mẫu lý tưởng về sức khỏe trong làng giải trí, anh rất chú trọng đến chế độ ăn uống của bản thân. Không ít người còn ngợi khen vẻ đẹp của tài tử họ Lưu thực sự đánh bật thời gian và còn là tấm gương để biết bao thanh niên trẻ tuổi noi theo.

Ở độ tuổi 62, Lưu Đức Hoa - một trong Tứ đại Thiên vương của điện ảnh Hong Kong vẫn giữ gìn vóc dáng cân đối, phong thái thì lịch lãm, phong độ.

Để trở thành hình mẫu lý tưởng về sức khỏe trong làng giải trí, anh rất chú trọng đến chế độ ăn uống của bản thân.

Nam tài tử chuyển sang chế độ ăn chay kể từ năm 2013 cùng vợ và còn gái. Anh cũng tiết lộ đã kiêng ăn tinh bột và đường, chuyển từ gạo trắng sang gạo lứt. Vì chế độ này thường khiến người ăn kiêng nhanh đói, vì vậy anh ăn 6 quả trứng mỗi ngày để đảm bảo có đủ protein. Bữa sáng của tài tử khá đơn giản, thường có sữa chua cùng yến mạch. Bữa tối hầu hết là các loại rau củ và trái cây tươi. Ngoài ra, anh cũng giữ thói quen ăn đúng giờ, không ăn sau 19h tối và không ăn no.