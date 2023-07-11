Từng từ chối lời cầu hôn của Lưu Đức Hoa, 'nữ thần Hồng Kông' bị bạn trai bạo hành 12 năm rồi bỏ rơi, cuộc sống của cô hiện giờ ra sao?

Sao quốc tế 11/07/2023 09:33

Ngô Thanh Liên là một trong những cái tên nổi trội vào những năm 1980 và 1990. Cô tuy không thuộc hàng quốc sắc thiên hương nhưng vẻ đẹp của cô lại cá tính và mạnh mẽ.

Xuất phát điểm của Ngô Thanh Liên cao hơn nhiều người trong làng giải trí. Cô đã hợp tác với Lưu Đức Hoa vào năm thứ hai sau khi vào nghề, đây là điều không tưởng đối với nhiều diễn viên vào thời điểm đó. Khi ấy, nhiều người chê bai, cho rằng cô không xứng đôi với nam tài tử trên màn ảnh.

Từng từ chối lời cầu hôn của Lưu Đức Hoa, 'nữ thần Hồng Kông' bị bạn trai bạo hành 12 năm rồi bỏ rơi, cuộc sống của cô hiện giờ ra sao? - Ảnh 1
Người đẹp Ngô Thanh Liên 

Những năm 90s, Ngô Thanh Liên hợp tác với rất nhiều tài tử nổi tiếng. Cô là người tình màn ảnh của những cái tên đình đám như Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành, Trương Quốc Vinh, Lê Minh... Dù không đẹp bằng các tuyệt thế giai nhân khác, nhưng Ngô Thanh Liên lại gây được ấn tượng rất riêng. Hơn nữa diễn xuất của cô được đánh giá cao, chân thực.

Từng từ chối lời cầu hôn của Lưu Đức Hoa, 'nữ thần Hồng Kông' bị bạn trai bạo hành 12 năm rồi bỏ rơi, cuộc sống của cô hiện giờ ra sao? - Ảnh 2
Dù không đẹp bằng các tuyệt thế giai nhân khác, nhưng Ngô Thanh Liên lại gây được ấn tượng rất riêng

Vào năm 1998, Ngô Thanh Liên được mời đảm nhận thể hiện vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim truyền hình "Thần điêu đại hiệp" do Đài Loan sản xuất. Bản phim này bị chỉ trích gay gắt về khâu tạo hình nhân vật. Trái với hình tượng thanh thoát trong sắc trắng thuần khiết của nguyên tác, Tiểu Long Nữ do Ngô Thanh Liên thủ vai lại diện đồ đen nên không toát lên được vẻ thanh tao, thoát tục của nhân vật.

Từng từ chối lời cầu hôn của Lưu Đức Hoa, 'nữ thần Hồng Kông' bị bạn trai bạo hành 12 năm rồi bỏ rơi, cuộc sống của cô hiện giờ ra sao? - Ảnh 3
Ngô Thanh Liên gặp Lưu Đức Hoa khi cô mới 22 tuổi và tham gia bộ phim đầu tiên với vai trò là nữ chính mang tên Thiên nhược hữu tình

Dù không sở hữu vẻ đẹp tiêu chuẩn như nhiều mỹ nữ cùng thời nhưng nhan sắc của Ngô Thanh Liên lại từng khiến nhiều tài tử nổi tiếng điêu đứng trong số đó có Lưu Đức Hoa. Ngô Thanh Liên gặp Lưu Đức Hoa khi cô mới 22 tuổi và tham gia bộ phim đầu tiên với vai trò là nữ chính mang tên Thiên nhược hữu tình.

Ban đầu, người ta cho rằng Ngô Thanh Liên hoàn toàn không xứng đôi với Lưu Đức Hoa trên màn ảnh vì cô là diễn viên mới lại chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng sau khi phim được công chiếu, khán giả thay đổi 180 độ và dành nhiều lời khen ngợi cho Ngô Thanh Liên.

Từng từ chối lời cầu hôn của Lưu Đức Hoa, 'nữ thần Hồng Kông' bị bạn trai bạo hành 12 năm rồi bỏ rơi, cuộc sống của cô hiện giờ ra sao? - Ảnh 4
Từ sau lần hợp tác chung, tin đồn Ngô Thanh Liên và Lưu Đức Hoa hẹn hò xuất hiện

Cũng từ sau lần hợp tác chung, tin đồn Ngô Thanh Liên và Lưu Đức Hoa hẹn hò xuất hiện. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Thiên vương Hong Kong được hỏi chọn ai là bạn gái trong số những nghệ sĩ quen biết, ông khẳng định: "Tôi rất thích Ngô Thanh Liên”.

Chính Lưu Đức Hoa cũng bị cô gái trẻ tài năng, thông minh này chinh phục. Anh dần nảy sinh tình cảm và tỏ tình với cô trước đám đông. Đáng tiếc thay, Ngô Thanh Liên ngay lập tức từ chối đoạn tình cảm này của chàng nam thần vạn người mê. Bởi khi đó, cô đã có bạn trai lâu năm là Thỏa Tông Hoa.

Từng từ chối lời cầu hôn của Lưu Đức Hoa, 'nữ thần Hồng Kông' bị bạn trai bạo hành 12 năm rồi bỏ rơi, cuộc sống của cô hiện giờ ra sao? - Ảnh 5
Lưu Đức Hoa quỳ gối cầu hôn Ngô Thanh Liên 

Vào thời điếm sự nghiệp đỉnh cao, Ngô Thanh Liên hẹn hò với Thỏa Tông Hoa. Cặp đôi yêu nhau suốt 12 năm nhưng không thể tiến đến hôn nhân. Năm 1999, họ chia tay sau hơn một thập niên gắn bó. Nguyên nhân là do Thỏa Tông Hoa chỉ muốn sống chung mà không muốn kết hôn. Không những vậy, trong quãng thời gian sống cùng bạn trai, Ngô Thanh Liên đã bị bạo hành. Dù yêu sâu đậm nhưng bị tổn thương nghiêm trọng về cả thể xác lẫn tinh thần, nên cô quyết định nói lời chia tay.

Từng từ chối lời cầu hôn của Lưu Đức Hoa, 'nữ thần Hồng Kông' bị bạn trai bạo hành 12 năm rồi bỏ rơi, cuộc sống của cô hiện giờ ra sao? - Ảnh 6
Ngô Thanh Liên bị bạn trai cũ bạo hành suốt 12 năm 

Năm 2007, cô kết hôn với một người đàn ông làm trong ngành dược và hai năm sau, cô hạ sinh một cậu con trai. Dù cuộc sống bình lặng, chẳng còn được săn đón như trước, nhưng Ngô Thanh Liên lại rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ở tuổi 55, danh tiếng của Ngô Thanh Liên đã mờ nhạt và không còn được mấy ai nhớ đến.

Từng từ chối lời cầu hôn của Lưu Đức Hoa, 'nữ thần Hồng Kông' bị bạn trai bạo hành 12 năm rồi bỏ rơi, cuộc sống của cô hiện giờ ra sao? - Ảnh 7
Năm 2007, cô kết hôn với một người đàn ông ngoài ngành và sau đó lui về chăm sóc cho chồng con 

 

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