Danh tính gã thanh niên khống chế chủ cửa hàng mang thai 7 tháng cướp gần nửa tỷ đồng

Đời sống 22/05/2026 12:53

Ngày 22/5, ông Ngô Thủy, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng xác nhận vụ việc xảy ra tại một cửa hàng điện thoại ở tổ 5.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 18h ngày 21/5, một nam thanh niên đi xe máy tới cửa hàng điện thoại của anh N.V.S., ở tổ 5 phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên giả vờ hỏi mua điện thoại để tiếp cận.

Thời điểm này, chị T.T.T.Th. (SN 2002), vợ anh S. (đang mang bầu 7 tháng) ngồi trông coi cửa hàng. Trong lúc xem điện thoại, gã thanh niên bất ngờ rút dao kề vào cổ chị Th., đồng thời bóp cổ để khống chế nạn nhân. Sau đó, kẻ này cướp nhiều điện thoại và tiền mặt tại cửa hàng với tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp truy xét nghi phạm.

Hiện trường vụ cướp táo tợn ở cửa hàng điện thoại trên địa bàn Thái Nguyên - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, qua điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm N.V.T. (SN 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 19/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng khởi tố, tạm giam 2 người Trung Quốc là Zhang Chengrong (SN 1993) và Nie Changao (SN 1995) về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, hai đối tượng làm quen với chị C.M.Z. qua WeChat rồi dụ nạn nhân sang Việt Nam với lời hứa lo toàn bộ chi phí. Sau khi đón chị C.M.Z. về Bắc Ninh lưu trú tại khách sạn ở phường Võ Cường, rạng sáng 3/5, chúng dùng băng dính khống chế, ép nạn nhân cung cấp mật khẩu điện thoại và tài khoản WeChat để chiếm đoạt 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng).

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ 2 nghi phạm khi đang bỏ trốn, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan và phong tỏa toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

