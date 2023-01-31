Từ ngôi sao màn ảnh, Vương Đại Trị trả giá đắt sau vụ ngoại tình chấn động với 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết

Sao quốc tế 31/01/2023 08:57

Sau khi rời showbiz, nam diễn viên có cuộc sống khó khăn, vì thu nhập không ổn định nên gia đình anh đã chuyển về quê sống. 

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin video về tình trạng của nam diễn viên Vương Đại Trị gây chú ý trên mạng xã hội. Ngôi sao một thời của màn ảnh Trung Quốc xuất hiện với dáng vẻ luộm thuộm, đầu bù tóc rối. QQ nhận xét Vương Đại Trị ngày càng bỏ bê, buông thả bản thân.

Từ ngôi sao màn ảnh, Vương Đại Trị trả giá đắt sau vụ ngoại tình chấn động với 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết - Ảnh 1
Từ ngôi sao màn ảnh, Vương Đại Trị trả giá đắt sau vụ ngoại tình chấn động với 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết - Ảnh 2
Vương Đại Trị ngày càng sống buông thả, không chăm chút bản thân. Ảnh: Weibo

Trong video, anh nói những lời vô nghĩa trước ống kính. Trạng thái tinh thần của Vương Đại Trị gây lo lắng. Nhiều khán giả thậm chí đặt nghi vấn anh có vấn đề thần kinh.

Những năm gần đây, Vương Đại Trị thường xuyên bị bắt gặp ăn uống ở những quán bình dân. Theo tiết lộ, sau khi rời showbiz, nam diễn viên có cuộc sống không mấy dư dả, vì thu nhập không ổn định nên gia đình anh đã chuyển về quê sống. 

Một số nguồn tin cho biết nam diễn viên đã bí mật kết hôn với bạn gái ngoài ngành và có con gái. Những năm qua, không ai rõ anh làm nghề gì để kiếm sống. Vương Đại Trị thường xuyên bị bắt gặp ăn uống ở hàng quán vỉa hè bình dân ở quê nhà Tây An. Thỉnh thoảng, anh đăng tải video chia sẻ về đời thường của mình nhưng không được mấy người quan tâm.

Từ ngôi sao màn ảnh, Vương Đại Trị trả giá đắt sau vụ ngoại tình chấn động với 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết - Ảnh 3
Mối quan hệ sai trái của "Chúc Anh Đài" Đổng Khiết và Vương Đại Trị khiến cả hai trả giá đắt. Ảnh: Internet

Vụ ngoại tình năm 2012 với Đổng Khiết khiến Vương Đại Trị đánh mất danh tiếng, sự nghiệp và cả gia đình. Trước đó, truyền thông Trung Quốc gọi anh là "trai xấu", nhưng nể trọng tài năng của nam diễn viên. Thậm chí, bộ phim Tôi không phải Vương Mao còn giúp Vương Đại Trị trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên thắng giải Nam chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Bondarchuk của Nga.

Vương Đại Trị cố gắng quay trởi lại giới giải trì và từng cho ra mắt các bộ phim như Cộng sự phi thường, Mạch tuệ hoàng liễu, Khỉ xám, Tạm biệt Uông Tiên Lâm do anh vừa làm đạo diễn, biên kịch và kiêm cả nam diễn viên chính, nhưng không được công chúng đón nhận.

Vương Đại Trị sinh năm 1977, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Thiểm Tây (Tây An, Trung Quốc). Không có ngoại hình điển trai, thậm chí bị xem là diễn viên nam xấu nhất màn ảnh Hoa ngữ nhưng Vương Đại Trị vẫn có chỗ đứng riêng trên thị trường nhờ tài ăn nói, diễn xuất tự nhiên.

Về phía Đổng Khiết, cô cũng không thể lấy lại danh tiếng một thời trong làng giải trí. Nàng "Chúc Anh Đài" chỉ có thể bám víu hào quang bằng việc tham gia các sự kiện thời trang. Từ ngọc nữ của màn ảnh, Đổng Khiết trở thành người thứ 3 bị căm ghét nhất của làng giải trí.

 

Cậu ấm nhà Lý Gia Hân sống vương giả, tận hưởng mọi thú vui xa xỉ trên đời

Cậu ấm nhà Lý Gia Hân sống vương giả, tận hưởng mọi thú vui xa xỉ trên đời

Sinh ra trong một gia đình siêu giàu, con trai của Lý Gia Hân và chồng tỷ phú có cuộc sống đầy đủ vật chất, xa hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   Đổng Khiết Vương Đại Trị Đổng Khiết ngoại tình sao Hoa ngữ showbiz Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Cậu ấm nhà Lý Gia Hân sống vương giả, tận hưởng mọi thú vui xa xỉ trên đời

Cậu ấm nhà Lý Gia Hân sống vương giả, tận hưởng mọi thú vui xa xỉ trên đời

Hôn nhân 10 năm không con cái của tài tử Trịnh Y Kiện và kiều nữ TVB

Hôn nhân 10 năm không con cái của tài tử Trịnh Y Kiện và kiều nữ TVB

'Siêu vòng một' Liễu Nham lại bị bắt gặp hẹn hò cùng trai lạ

'Siêu vòng một' Liễu Nham lại bị bắt gặp hẹn hò cùng trai lạ

Hoa đán TVB Chung Gia Hân khoe cận mặt con gái út đáng yêu

Hoa đán TVB Chung Gia Hân khoe cận mặt con gái út đáng yêu

Trước khi nổi tiếng, Dương Tử từng bị chèn ép đến đáng thương

Trước khi nổi tiếng, Dương Tử từng bị chèn ép đến đáng thương

Nhan sắc hai con gái xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề

Nhan sắc hai con gái xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 8 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái