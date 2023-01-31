Sau khi rời showbiz, nam diễn viên có cuộc sống khó khăn, vì thu nhập không ổn định nên gia đình anh đã chuyển về quê sống.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin video về tình trạng của nam diễn viên Vương Đại Trị gây chú ý trên mạng xã hội. Ngôi sao một thời của màn ảnh Trung Quốc xuất hiện với dáng vẻ luộm thuộm, đầu bù tóc rối. QQ nhận xét Vương Đại Trị ngày càng bỏ bê, buông thả bản thân. Vương Đại Trị ngày càng sống buông thả, không chăm chút bản thân. Ảnh: Weibo Trong video, anh nói những lời vô nghĩa trước ống kính. Trạng thái tinh thần của Vương Đại Trị gây lo lắng. Nhiều khán giả thậm chí đặt nghi vấn anh có vấn đề thần kinh.

Những năm gần đây, Vương Đại Trị thường xuyên bị bắt gặp ăn uống ở những quán bình dân. Theo tiết lộ, sau khi rời showbiz, nam diễn viên có cuộc sống không mấy dư dả, vì thu nhập không ổn định nên gia đình anh đã chuyển về quê sống. Một số nguồn tin cho biết nam diễn viên đã bí mật kết hôn với bạn gái ngoài ngành và có con gái. Những năm qua, không ai rõ anh làm nghề gì để kiếm sống. Vương Đại Trị thường xuyên bị bắt gặp ăn uống ở hàng quán vỉa hè bình dân ở quê nhà Tây An. Thỉnh thoảng, anh đăng tải video chia sẻ về đời thường của mình nhưng không được mấy người quan tâm.

Mối quan hệ sai trái của "Chúc Anh Đài" Đổng Khiết và Vương Đại Trị khiến cả hai trả giá đắt. Ảnh: Internet Vụ ngoại tình năm 2012 với Đổng Khiết khiến Vương Đại Trị đánh mất danh tiếng, sự nghiệp và cả gia đình. Trước đó, truyền thông Trung Quốc gọi anh là "trai xấu", nhưng nể trọng tài năng của nam diễn viên. Thậm chí, bộ phim Tôi không phải Vương Mao còn giúp Vương Đại Trị trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên thắng giải Nam chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Bondarchuk của Nga. Vương Đại Trị cố gắng quay trởi lại giới giải trì và từng cho ra mắt các bộ phim như Cộng sự phi thường, Mạch tuệ hoàng liễu, Khỉ xám, Tạm biệt Uông Tiên Lâm do anh vừa làm đạo diễn, biên kịch và kiêm cả nam diễn viên chính, nhưng không được công chúng đón nhận. Vương Đại Trị sinh năm 1977, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Thiểm Tây (Tây An, Trung Quốc). Không có ngoại hình điển trai, thậm chí bị xem là diễn viên nam xấu nhất màn ảnh Hoa ngữ nhưng Vương Đại Trị vẫn có chỗ đứng riêng trên thị trường nhờ tài ăn nói, diễn xuất tự nhiên. Về phía Đổng Khiết, cô cũng không thể lấy lại danh tiếng một thời trong làng giải trí. Nàng "Chúc Anh Đài" chỉ có thể bám víu hào quang bằng việc tham gia các sự kiện thời trang. Từ ngọc nữ của màn ảnh, Đổng Khiết trở thành người thứ 3 bị căm ghét nhất của làng giải trí.

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