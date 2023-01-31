Đài TVB có động thái cứng rắn giữa tin đồn làm ăn thua lỗ, cổ phiếu lao đốc

Hiện, đài đã phải vay mượn 250 triệu USD từ Ngân hàng Thương mại Thượng Hải để duy trì hoạt động hàng ngày.

Theo truyền thông Hong Kong, TVB hiện đang gặp khó khăn về tài chính. Cụ thể, các cổ đông chỉ trích quản lý, kinh doanh yếu kém và thiếu tầm nhìn nên đẩy nhà đài Hong Kong vào cảnh thua lỗ nghiêm trọng. Người tố cáo cho biết, lợi nhuận TVB giảm mạnh từ năm 2015. Chỉ riêng nửa đầu năm 2022, nhà đài lỗ 224 triệu HKD (28,5 triệu USD), giá cổ phiếu giảm 95%.

Việc bổ nhiệm họ giữ các chức vụ cấp cao không mang lại hiệu quả về mặt danh tiếng, tỷ suất người xem và lợi nhuận. Ngược lại, họ còn khiến TVB bị chỉ trích nặng nề khi sản xuất nhiều nội dung phản cảm.

Cổ đông lớn của đài cũng thể hiện sự bức xúc với chủ tịch Hứa Đào khi mời Tăng Chí Vỹ , Vương Tổ Lam về làm việc.

TVB từng một thời "làm mưa làm gió" với những nghệ sĩ nổi tiếng.

Nhiều người yêu cầu Chủ tịch Hứa Đào và Lệ Thụy Cương phải chịu trách nhiệm về các quyết định sai lầm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác vận hành của TVB.

Đối mặt cáo buộc, TVB ra thông báo khẳng định, những lời tố cáo nói trên là sai sự thật. Đài vẫn đang vận hành tốt, tỷ suất người xem ổn định và đặc biệt là không rơi vào cảnh túng quẫn kinh tế, vỡ nợ đến mức phải vay mượn hàng trăm triệu USD.

Đại diện đài khẳng định trong nửa đầu năm 2022, hoạt động kinh doanh của TVB chỉ tính riêng ở thị trường Đại lục lãi 42%.

Để bảo vệ danh tiếng, đài quyết định khởi kiện cá nhân đứng sau bức thư bôi nhọ. Hiện, TVB đã chuyển quyền cho luật sư thu thập chứng cứ để sớm đưa vụ việc ra tòa.

Theo SCMP, trong khoảng 5 năm trở lại đây, TVB liên tục làm ăn thua lỗ. Năm 2021 là mức lỗ kỷ lục với khoản lỗ 647 triệu HKD (hơn 1,8 nghìn tỷ đồng). Con số này gấp nhiều lần so với năm 2020, khi lỗ 74 triệu tệ (214 tỷ đồng).

Từ năm 2018 đến nay, TVB sa thải 5.000 nhân viên. Họ cũng chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, giảm lương đối với nhóm nghệ sĩ để giảm áp lực tài chính.

Tăng Chí Vỹ đang là Tổng giám đốc TVB.

Năm 2021, TVB tiến hành cải tổ toàn diện khi bổ nhiệm nam diễn viên Tăng Chí Vỹ làm Tổng giám đốc. Bất chấp những nỗ lực đổi mới, hoạt động thay máu nội dung của đài chưa cho thấy tín hiệu khả quan, ngược lại còn bị khán giả lên án lợi dụng thân thể phụ nữ, tình tiết gây sốc để câu khách.

Trả lời về làn sóng nghệ sĩ thi nhau rời đài, Tăng Chí Vỹ cho biết không đáng lo. Năm 2022, có hơn 30 người nổi tiếng quyết định không tái ký hợp đồng với nhà đài Hong Kong.