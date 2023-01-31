'Vua hài TVB' Huỳnh Tử Hoa sống độc thân ở tuổi 63 dù thành công trong sự nghiệp

Sao quốc tế 31/01/2023 12:32

Sự nghiệp diễn xuất khá thành công, nhưng chuyện tình cảm của Huỳnh Tử Hoa lại gặp trắc trở, giờ đây đã 63 tuổi mà vẫn sống độc thân. 

Huỳnh Tử Hoa là diễn viên Hong Kong rất thành công trong năm vừa qua khi bộ phim hài Table for Six do anh đóng vai chính lập kỷ lục về doanh thu, giúp anh trở thành nam diễn viên hài ăn khách tại Hong Kong.

Mới đây, một bộ phim khác do anh đóng vai chính mang tên A Guilty Conscience cũng mang về khoản doanh thu lớn với con số 33 triệu đô la Hong Kong (HKD) chỉ trong vài ngày tết. Cộng với phim Table for Six, cả hai bộ phim này đã mang về khoản doanh thu trên 100 triệu HKD (hơn 13 triệu USD) trong vòng nửa năm.

'Vua hài TVB' Huỳnh Tử Hoa sống độc thân ở tuổi 63 dù thành công trong sự nghiệp - Ảnh 1

Sinh năm 1960, trước khi đến với sự nghiệp diễn xuất Huỳnh Tử Hoa từng là Biên tập viên Giải trí của Đài truyền hình Hồng Kông, trợ lí đạo diễn và người dẫn chương trình chào buổi sáng cho đài truyền hình Á Châu.

Sau vài vai diễn trong các vở kịch nói, Huỳnh Tử Hoa có cơ duyên đến với diễn xuất. Mặc dù không có vẻ ngoài lung linh, điển trai, nhưng với lối diễn hài hước, vẻ ngoài hiền lành, nét duyên ngầm đã giúp Huỳnh Tử Hoa ghi dấu ấn với khán giả. Truyền thông Hong Kong gọi Huỳnh Tử Hoa là "vua hài TVB", xếp anh ngang hàng với "Tứ đại thiên vương" hay Châu Tinh Trì trong lĩnh vực nghệ thuật.

Các vai diễn của anh trong: Kẻ đánh thuê, Kẻ xấu xa, Thất vọng… đều thu hút lượng rating cao. Sự kết hợp của Huỳnh Tử Hoa cùng các diễn viên trẻ như Xa Thi Mạn, Trần Mẫn Chi, Lương Tịnh Kỳ…tạo nên một nét lạ và nhận được nhiều ủng hộ của khán giả.

Sự nghiệp diễn xuất của anh khá thành công, nhưng chuyện tình cảm cá nhân của anh lại gặp trắc trở, giờ đây đã 63 tuổi mà vẫn sống độc thân. 

'Vua hài TVB' Huỳnh Tử Hoa sống độc thân ở tuổi 63 dù thành công trong sự nghiệp - Ảnh 2

Huỳnh Tử Hoa từng có ba mối tình, và những mối tình này đều kéo dài khá nhiều năm. Trong đó, cuộc tình với nữ diễn viên TVB Phan Phương Phương kéo dài 6 năm, khi đó tên tuổi của bạn gái tỏa sáng hơn Huỳnh Tử Hoa nên cuộc tình giữa hai người không được đánh giá cao.

Có tin nói rằng, cuộc tình của họ chấm dứt là do có người thứ 3 xen vào. Sau khi chia tay, Phan Phương Phương có tình yêu mới là nhà biên kịch phim điện ảnh Lý Chí Nghị.

Năm 1998, Huỳnh Tử Hoa quen biết với siêu mẫu Lưu Uyển Quân tại một hộp đêm, sau đó cả hai nhanh chóng trở thành người yêu của nhau và từng sống chung với nhau một thời gian.

Có tin nói rằng bố mẹ của Lưu Uyển Quân là người giàu có và từng phản đối con gái qua lại với Huỳnh Tử Hoa. Tuy nhiên, cuộc chia tay giữa hai người không phải vì sự phản đối của gia đình nhà gái.

Năm 2000, HuỳnhTử Hoa trở nên nổi tiếng khi vào vai Dư Lạc Thiên trong bộ phim Thất vọng (War of the Genders) của TVB, đóng cặp với Trịnh Du Linh.

Sau bộ phim này, có tin đồn nói rằng Huỳnh Tử Hoa có quan hệ tình ái với Trịnh Du Linh và đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự chia tay giữa nam diễn viên với siêu mẫu Lưu Uyển Quân vào năm 2002.

Sau cuộc tình này, Huỳnh Tử Hoa tiếp tục quen bạn gái mới là một chuyên gia trang điểm tên là Annie. Cả hai từng sống chung với nhau và cuộc tình của họ kéo dài 11 năm.

Có tin nói rằng Anni kém Huỳnh Tử Hoa 16 tuổi, từng nhiều lần ép cưới, nhưng do nam diễn viên bị ám ảnh bởi chuyện ly hôn của cha mẹ khi còn bé nên anh không có ý định kết hôn. Cuối cùng, cả hai phải chia tay.

 

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