Huỳnh Tử Hoa là diễn viên Hong Kong rất thành công trong năm vừa qua khi bộ phim hài Table for Six do anh đóng vai chính lập kỷ lục về doanh thu, giúp anh trở thành nam diễn viên hài ăn khách tại Hong Kong.

Mới đây, một bộ phim khác do anh đóng vai chính mang tên A Guilty Conscience cũng mang về khoản doanh thu lớn với con số 33 triệu đô la Hong Kong (HKD) chỉ trong vài ngày tết. Cộng với phim Table for Six, cả hai bộ phim này đã mang về khoản doanh thu trên 100 triệu HKD (hơn 13 triệu USD) trong vòng nửa năm.