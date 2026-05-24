Vương Hạc Đệ bị tẩy chay diện rộng vì bắt nạt với bạn diễn Thẩm Nguyệt

Sao quốc tế 24/05/2026 15:37

Ngày 23/5, Sina đưa tin tranh cãi giữa cặp đôi Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt nổ ra thu hút hơn 1 tỷ lượt đọc, chiếm trọn bảng xếp hạng các chủ đề hot nhất trên MXH Weibo. Sau trận cãi vã, khán giả buồn lòng khi cặp đôi Vườn Sao Băng (2018) của Trung Quốc sẽ không thể giữ mối quan hệ thân thiết như xưa.

Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt tái ngộ trong show Quán Trọ Thân Yêu, nơi nam diễn viên được bầu chọn để giữ chức trưởng nhóm. Trong ngày cuối cùng, các thành viên tổ chức lễ trao giải để ghi nhận công sức mọi người. Đến lượt Vương Hạc Đệ, giải thưởng được ghi là "Chỉ là Vương Hạc Đệ", không những thế, tên của nam diễn viên còn bị cố tình gọi sai thành "Vương Hạc Đáy" (vị trí cuối, xếp cuối).

Show quay xong từ tháng 2, nhưng đến tháng 5 mới hoàn thành phát sóng. Khi tập phim được công chiếu, người hâm mộ của Vương Hạc Đệ cho rằng các đồng nghiệp trong show đang cô lập, bắt nạt nam diễn viên.

Không những vậy, bản thân Vương Hạc Đệ cũng đăng bài chia sẻ: "Lúc ấy tôi tưởng mình nhạy cảm. Nhưng sau khi xem phân tích của mọi người cả ngày hôm nay thì tôi muốn nói rằng thực sự lúc đó tôi cảm thấy không thoải mái".

Vương Hạc Đệ bị tẩy chay diện rộng vì bắt nạt với bạn diễn Thẩm Nguyệt - Ảnh 1

Từ đó, fan Vương Hạc Đệ chỉ trích Thẩm Nguyệt và các thành viên khác trên MXH. Thẩm Nguyệt đăng bài xin lỗi Vương Hạc Đệ, khẳng định cô không có ý hạ bệ đồng nghiệp.

Nhiều khán giả cho rằng Vương Hạc Đệ đang cố tình "đổ thêm dầu vào lửa", dẫn dắt người hâm mộ bạo lực mạng đồng nghiệp. Câu chuyện vốn dĩ có thể được giải quyết riêng, nhưng Vương Hạc Đệ lại đưa lên MXH khiến fan của anh tấn công Thẩm Nguyệt. Không ít người xem đánh giá Vương Hạc Đệ nhỏ nhen, vì sự việc đã xảy ra 3 tháng nhưng nam diễn viên vẫn còn lên "bán thảm", than vãn cho rằng bản thân bị tổn thương.

Vương Hạc Đệ bị tẩy chay diện rộng vì bắt nạt với bạn diễn Thẩm Nguyệt - Ảnh 2

Có khán giả bình luận: "Vương Hạc Đệ đọc phân tích của fan xong, vốn không nhớ tới lại nhận ra bản thân khó chịu, rồi lên bài dẫn dắt để fan tấn công bạn diễn. Nghệ sĩ lại nghe theo lời người hâm mộ rồi than thở vì một việc nhỏ nhặt, đúng là kẻ nhỏ nhen nhất giới giải trí".

Không những vậy, sau chương trình, nhóm đồng nghiệp trong show Quán Trọ Thân Yêu còn góp tiền bao rạp chiếu, ủng hộ doanh thu cho phim điện ảnh mới của Vương Hạc Đệ. Nhưng nam diễn viên vẫn "nhớ thù xưa", sau 3 tháng vẫn giận dỗi vì cảm thấy bản thân bị đối xử tệ trong tập cuối show. Đáng tiếc dư luận không đứng về phía Vương Hạc Đệ, những lời chê bai nam diễn viên ngập tràn các trang MXH xứ Trung như Xiaohongshu, Douyin, Weibo... Nam diễn viên bị tẩy chay trên diện rộng, bị chê không đáng mặt đàn ông.

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