Vương Hạc Đệ mất lượng lớn người theo dõi vì bày tỏ cảm xúc tiêu cực

Trong khi, các khách mời khác như Thẩm Nguyệt nhận được giải “Quản gia xuất sắc nhất", Tần Lam nhận giải mang tính vui vẻ, tích cực. Bạn đồng hành Ngô Trạch Lâm khi đọc lời trao giải còn cố tình đọc sai tên nam diễn viên thành “Vương Hạc Đáy” (ý nói là Vương Hạc Đệ ở dưới đáy, hạng bét). Thêm vào đó, anh nói trước mặt Vương Hạc Đệ rằng: “Bọn em thật sự có một nhóm chat không có anh, nhưng vẫn yêu anh, Vương Hạc Đệ”.

Trong tập cuối của “Quán trọ thân thương 2026” phát sóng tối 22.5, ở phần các khách mời tự trao giải thưởng cho nhau, Vương Hạc Đệ đã được Thẩm Nguyệt trao giải “Bạn chỉ là một Vương Hạc Đệ".

Đến 2h sáng ngày 23/5, Vương Hạc Đệ bất ngờ lên tiếng trên Weibo, anh chia sẻ: “Lúc đó tôi tưởng là mình quá nhạy cảm. Nhưng sau khi đọc phân tích của mọi người cả ngày, tôi muốn nói rằng lúc đó tôi thật sự cảm thấy không thoải mái”. Sau đó, Thẩm Nguyệt đã đăng bài xin lỗi Vương Hạc Đệ. Cô giải thích rằng mục đích của việc lập nhóm chat không có Vương Hạc Đệ thực chất là để cùng nhau bao trọn phòng vé ủng hộ cho phim điện ảnh mới của anh.

Khi đó, trước ống kính máy quay, nụ cười của Vương Hạc Đệ lập tức cứng lại, anh im lặng suốt, ánh mắt lảng tránh. Sự gượng gạo ấy khiến khán giả xem qua màn hình cũng thấy điều bất thường.

Đồng thời, Thẩm Nguyệt cũng lý giải ý nghĩa gốc của câu “Bạn chỉ là một Vương Hạc Đệ” là muốn nói anh cuối cùng đã có thể trút bỏ thân phận người phụ trách chính để thoải mái là chính mình. Cô nhấn mạnh: “Tôi chưa từng có ý định hạ thấp bất kỳ người bạn đồng hành nào”.

Sau bài đăng của Vương Hạc Đệ, khán giả tranh luận trái chiều. Những người ủng hộ nam diễn viên cho rằng, việc anh bày tỏ sự khó chịu vì bị trêu chọc quá mức là điều hiển nhiên.

Số khác lại nói Vương Hạc Đệ “tiêu chuẩn kép”, vì trước đây anh không ít lần dùng danh nghĩa đùa giỡn để trêu chọc người khác, nhưng lại không chấp nhận nổi khi bị người khác dùng chính cách đó với mình.

Cư dân mạng còn chỉ ra, Vương Hạc Đệ từng có những lời nói không hay với các nghệ sĩ như Huỳnh Hiểu Minh, Ngu Thư Hân, Ngô Trạch Lâm, Ngụy Đại Huân, Hoàng Tử Thao, Từ Nghệ Dương, Dương Địch, Trương Bân Bân... Nhưng không giống như Thẩm Nguyệt công khai xin lỗi, Vương Hạc Đệ chưa từng làm điều đó. Theo truyền thông Trung Quốc, Vương Hạc Đệ đã mất hơn 200.000 người theo dõi trên 2 nền tảng mạng xã hội lớn vì ồn ào này.

Chỉ sau một đêm, chỉ số thảo luận của anh trên một nền tảng đã tăng vọt 478%. Trong năm 2026, Vương Hạc Đệ đã mở concert, chiếu một phim điện ảnh và phát sóng một bộ phim truyền hình, nhưng toàn bộ độ nóng trong nửa năm qua cộng lại cũng không bằng một lần anh lên tiếng bày tỏ cảm xúc tiêu cực sau show giải trí.

Điều tệ hơn là cư dân mạng bắt đầu tẩy chay cả tác phẩm lẫn hợp đồng quảng cáo của Vương Hạc Đệ. Ở khu bình luận của tài khoản phim “Tướng môn độc hậu” do Vương Hạc Đệ hợp tác với Mạnh Tử Nghĩa, nhiều khán giả yêu cầu đoàn phim đổi nam chính, giao vai Tạ Cảnh Hành của Vương Hạc Đệ cho người xứng đáng hơn.

Lý do đưa ra là vì trong nguyên tác “Tướng môn độc hậu”, nữ chính Thẩm Diệu từng nói với nam chính một câu: “Anh chỉ là Tạ Cảnh Hành mà thôi”. Cư dân mạng mỉa mai rằng, Vương Hạc Đệ có thể lại “khó chịu” vì câu nói này thì phim khó phát sóng. Một thương hiệu do Vương Hạc Đệ làm đại diện khi mở livestream cũng đối mặt với hàng loạt bình luận chê bai, tuyên bố sẽ tẩy chay sản phẩm anh quảng bá.