Những ngày qua, cụm từ liên quan đến Vương Hạc Đệ liên tục xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng Weibo. Nhiều bài đăng tổng hợp các phát ngôn cũ của nam diễn viên được lan truyền mạnh, trong đó không ít ý kiến cho rằng anh đang rơi vào tình huống “boomerang” (tức là bị phản tác dụng), khi những điều từng nói hoặc làm trước đây bị đem ra so sánh với phát ngôn mới nhất về việc “thực sự cảm thấy không thoải mái”.

Một trong những vấn đề được nhắc lại nhiều nhất là chuyện lập nhóm chat riêng khi quay phim “Cá mặn phi thăng”. Trong một cuộc phỏng vấn cũ, Vương Hạc Đệ từng thừa nhận anh đã tạo một nhóm chat chỉ gồm các diễn viên mà không có đạo diễn hay ê-kíp sản xuất. Nam diễn viên nói bản thân từng cảm thấy áy náy vì điều này. Từ chi tiết đó, một bộ phận cư dân mạng liên hệ đến ồn ào gần đây khi Thẩm Nguyệt bị chỉ trích vì lập nhóm riêng không có Vương Hạc Đệ. Nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên đang bị cho là “tiêu chuẩn kép”, bởi anh từng có hành động tương tự nhưng nay lại bày tỏ sự không thoải mái khi mình không xuất hiện trong nhóm trò chuyện của đồng nghiệp.

Ngoài ra, Vương Hạc Đệ từng bị nghi ngờ "đâm sau lưng" Ngu Thư Hân khi bắt tay với Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư được coi là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của Ngu Thư Hân. Triệu Lộ Tư còn kiện hàng loạt người hâm mộ của Ngu Thư Hân với lý do phỉ báng, bịa đặt thông tin sai lệch khiến cả hai như nước với lửa. Việc Vương Hạc Đệ mời Triệu Lộ Tư tới tham gia buổi biểu diễn là biểu hiện của việc nam diễn viên đã đứng về phía phe Triệu Lộ Tư, đối đầu với Ngu Thư Hân và không khác gì đâm sau lưng bạn diễn cũ.

Sau khi quay lưng với Vương Hạc Đệ, khán giả đã tung nhiều bằng chứng cho thấy nam diễn viên cũng từng hành động thô lỗ, phát ngôn EQ thấp với đồng nghiệp khác. Với Thẩm Nguyệt, Vương Hạc Đệ chê "nhìn cô ấy phát ngán", nói Thẩm Nguyệt là con ngốc, giật dây áo nữ diễn viên. Vương Hạc Đệ từng ở trước mặt Hoàng Tử Thao bảo Từ Nghệ Dương không đẹp. Nam diễn viên còn đập gãy cây kiếm băng của đàn em Lưu Diệu Văn, nói Huỳnh Hiểu Minh "nửa người chôn dưới đất" và thường xuyên chê bai đàn anh Từ Chí Thắng... Vì vậy, Vương Hạc Đệ bị chỉ trích nặng nề là "tiêu chuẩn kép", "trà xanh nam" chỉ nhớ tới sự khó chịu của mình mà không nghĩ đến cảm giác của người khác. Ngoài ra, mạng xã hội còn nhắc lại nhiều tranh cãi cũ khác như việc Vương Hạc Đệ làm hỏng đạo cụ của Lưu Diệu Văn, nhận xét ngoại hình của Từ Nghệ Dương trước mặt Hoàng Tử Thao hay dùng từ ngữ bị cho là nặng nề khi nhắc đến Từ Chí Thắng. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, một số khán giả vẫn lên tiếng bênh vực Vương Hạc Đệ. Họ cho rằng việc nam diễn viên đăng bài bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân là quyền cá nhân và không nên bị quy chụp là cố tình dẫn dắt dư luận công kích đồng nghiệp.

Vương Hạc Đệ mất lượng lớn người theo dõi vì bày tỏ cảm xúc tiêu cực Mọi chuyện xuất phát từ một dòng trạng thái lúc nửa đêm của Vương Hạc Đệ sau chương trình “Quán trọ thân thương”.

