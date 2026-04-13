Ngu Thư Hân và Hà Dữ tái hợp trong dự án phim mới 'Niệm Tương Tư'

Sao quốc tế 13/04/2026 16:45

Màn ảnh Hoa ngữ vừa đón nhận thông tin 'chấn động' khi cặp đôi Ngu Thư Hân và Hà Dữ xác nhận tiếp tục nên duyên trong dự án tiên hiệp quy mô lớn mang tên Niệm Tương Tư.

Thông tin Ngu Thư Hân và Hà Dữ tái hợp không chỉ là một lời đồn đoán mà đã trở thành sự thật khiến cộng đồng mọt phim đứng ngồi không yên.

Dự án Niệm Tương Tư (tên gốc: Thịt Thần Tiên) đánh dấu lần thứ hai cặp đôi hợp tác sau khi vừa hoàn tất bộ phim Song Quỹ. Việc hai diễn viên trẻ có độ thảo luận cao liên tục xuất hiện cùng nhau trong hai dự án lớn là điều hiếm thấy, cho thấy sức hút khó cưỡng từ "phản ứng hóa học" của bộ đôi này đối với các nhà sản xuất.

Trong lần Ngu Thư Hân và Hà Dữ tái hợp này, khán giả sẽ được chứng kiến sự lột xác hoàn toàn về hình tượng. Ngu Thư Hân rũ bỏ vẻ ngoài ngọt ngào thuần túy để vào vai Hà Phán, một yêu tinh trai sông nghìn năm tuổi với tính cách ranh mãnh, đầy mưu mô. Đối trọng với cô là Hà Dữ trong vai Dung Trần Tử, một đạo trưởng thanh cao, cấm dục. 

Mối quan hệ giữa "con mồi" mang dòng máu thần tiên và nàng yêu tinh sắc sảo hứa hẹn tạo nên những tình tiết dở khóc dở cười nhưng cũng không thiếu những phân cảnh ngược tâm lấy nước mắt khán giả.

Nhiều chuyên gia giải trí nhận định việc Ngu Thư Hân và Hà Dữ tái hợp là bước đi chiến lược đầy khôn ngoan cho sự nghiệp của cả hai. Ngu Thư Hân vốn nổi danh với khả năng "vượng bạn diễn", từng giúp những cái tên như Vương Hạc Đệ hay Đinh Vũ Hề bứt phá thành sao hạng A. Với một dự án cấp S+ như Niệm Tương Tư, Hà Dữ đang đứng trước cơ hội vàng để củng cố vị thế và gia nhập hàng ngũ đại lưu lượng mới của Cbiz, nhất là sau khi anh đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía người hâm mộ.

Dù ban đầu vướng phải một số ý kiến trái chiều về lịch trình và thiết lập nhân vật, nhưng sức nóng ngày Ngu Thư Hân và Hà Dữ tái hợp vẫn không hề giảm sút. Sự chuyển biến từ thái độ phản đối sang kỳ vọng của cư dân mạng cho thấy tầm ảnh hưởng của Ngu Thư Hân trong việc bảo chứng nhiệt độ cho phim. 

Sự xuất hiện lần này không chỉ giúp tên tuổi Ngu Thư Hân phủ sóng mạng xã hội mà còn là lời khẳng định ngầm về phong độ sắc vóc đang ở giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp.

