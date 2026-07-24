Sau chuỗi ngày thống trị, “Đội bóng nữ Kung Fu” rời vị trí quán quân phòng vé

Trong khi đó, “Đội bóng nữ Kung Fu” của Châu Tinh Trì đã kết thúc chuỗi 13 ngày liên tiếp đứng đầu phòng vé. Sau 14 ngày ra rạp, bộ phim đạt doanh thu lũy kế hơn 1,72 tỉ NDT. Dù vẫn duy trì thành tích ấn tượng, tốc độ tăng trưởng của phim đang có dấu hiệu chậm lại.

Sau 7 ngày công chiếu, “Bát Tiên!” đã thu về hơn 460 triệu NDT. Một số dự đoán cho rằng nếu tiếp tục duy trì sức hút trong kỳ nghỉ hè, bộ phim có thể hướng tới cột mốc doanh thu hơn 2 tỉ NDT.

Các nền tảng thống kê phòng vé Trung Quốc hiện điều chỉnh dự báo doanh thu cuối cùng của tác phẩm xuống khoảng 2,8 tỉ NDT, thấp hơn kỳ vọng ban đầu về khả năng chạm mốc 3 tỉ NDT. Điều này cũng khiến mục tiêu giúp Châu Tinh Trì tiến gần hơn đến “câu lạc bộ đạo diễn trăm tỉ NDT” tiếp tục chưa thể hoàn thành.

Theo thống kê, tổng doanh thu các tác phẩm do Châu Tinh Trì đạo diễn hiện đạt khoảng 74 tỉ NDT nếu tính theo doanh thu phòng vé quy đổi, vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mốc 100 tỉ NDT và chưa vượt qua thành tích của Ngô Kinh.

Tuy nhiên, xét về hiệu quả thương mại, “Đội bóng nữ Kung Fu” vẫn được xem là một thành công lớn. Với kinh phí sản xuất được truyền thông Trung Quốc ước tính khoảng 380 triệu NDT, bộ phim nhiều khả năng đem lại lợi nhuận đáng kể cho nhà đầu tư nếu duy trì doanh thu ở mức gần 3 tỉ NDT.

Ngay từ khi ra mắt, tác phẩm đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì trong vai trò đạo diễn sau nhiều năm, đồng thời quy tụ dàn diễn viên nổi bật như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng cùng nhiều gương mặt trẻ.

Một bộ phận khán giả đánh giá cao chất hài đặc trưng và những màn gợi nhớ phong cách Châu Tinh Trì từng tạo dấu ấn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bộ phim chưa tạo được bước đột phá, còn phụ thuộc vào yếu tố hoài niệm và khó vượt qua sức ảnh hưởng của những tác phẩm kinh điển trước đây.

Dù mất ngôi đầu phòng vé, thành tích của “Đội bóng nữ Kung Fu” vẫn cho thấy thương hiệu Châu Tinh Trì tiếp tục có sức hút mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các tác phẩm mới cũng đặt ra thách thức cho những dự án tiếp theo của vị đạo diễn 64 tuổi.