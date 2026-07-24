Sau chuỗi ngày thống trị, “Đội bóng nữ Kung Fu” rời vị trí quán quân phòng vé

Sao quốc tế 24/07/2026 17:42

Theo số liệu phòng vé Trung Quốc ngày 24.7, bộ phim hoạt hình “Bát Tiên!” đã vượt qua “Đội bóng nữ Kung Fu” để vươn lên dẫn đầu doanh thu trong ngày. Tác phẩm này đang hưởng lợi từ hiệu ứng truyền miệng tích cực, tỷ lệ lấp đầy rạp cao và số lượng suất chiếu liên tục được các cụm rạp điều chỉnh tăng.

Sau 7 ngày công chiếu, “Bát Tiên!” đã thu về hơn 460 triệu NDT. Một số dự đoán cho rằng nếu tiếp tục duy trì sức hút trong kỳ nghỉ hè, bộ phim có thể hướng tới cột mốc doanh thu hơn 2 tỉ NDT.

Trong khi đó, “Đội bóng nữ Kung Fu” của Châu Tinh Trì đã kết thúc chuỗi 13 ngày liên tiếp đứng đầu phòng vé. Sau 14 ngày ra rạp, bộ phim đạt doanh thu lũy kế hơn 1,72 tỉ NDT. Dù vẫn duy trì thành tích ấn tượng, tốc độ tăng trưởng của phim đang có dấu hiệu chậm lại.

Các nền tảng thống kê phòng vé Trung Quốc hiện điều chỉnh dự báo doanh thu cuối cùng của tác phẩm xuống khoảng 2,8 tỉ NDT, thấp hơn kỳ vọng ban đầu về khả năng chạm mốc 3 tỉ NDT. Điều này cũng khiến mục tiêu giúp Châu Tinh Trì tiến gần hơn đến “câu lạc bộ đạo diễn trăm tỉ NDT” tiếp tục chưa thể hoàn thành.

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Theo thống kê, tổng doanh thu các tác phẩm do Châu Tinh Trì đạo diễn hiện đạt khoảng 74 tỉ NDT nếu tính theo doanh thu phòng vé quy đổi, vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mốc 100 tỉ NDT và chưa vượt qua thành tích của Ngô Kinh.

Tuy nhiên, xét về hiệu quả thương mại, “Đội bóng nữ Kung Fu” vẫn được xem là một thành công lớn. Với kinh phí sản xuất được truyền thông Trung Quốc ước tính khoảng 380 triệu NDT, bộ phim nhiều khả năng đem lại lợi nhuận đáng kể cho nhà đầu tư nếu duy trì doanh thu ở mức gần 3 tỉ NDT.

Ngay từ khi ra mắt, tác phẩm đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì trong vai trò đạo diễn sau nhiều năm, đồng thời quy tụ dàn diễn viên nổi bật như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng cùng nhiều gương mặt trẻ.

Sau chuỗi ngày thống trị, “Đội bóng nữ Kung Fu” rời vị trí quán quân phòng vé - Ảnh 2

Một bộ phận khán giả đánh giá cao chất hài đặc trưng và những màn gợi nhớ phong cách Châu Tinh Trì từng tạo dấu ấn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bộ phim chưa tạo được bước đột phá, còn phụ thuộc vào yếu tố hoài niệm và khó vượt qua sức ảnh hưởng của những tác phẩm kinh điển trước đây.

Dù mất ngôi đầu phòng vé, thành tích của “Đội bóng nữ Kung Fu” vẫn cho thấy thương hiệu Châu Tinh Trì tiếp tục có sức hút mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các tác phẩm mới cũng đặt ra thách thức cho những dự án tiếp theo của vị đạo diễn 64 tuổi.

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Bộ phim hài võ thuật “Đội bóng nữ Kungfu” do Châu Tinh Trì đạo diễn đang tạo nên cơn sốt tại phòng vé Trung Quốc. Tính đến ngày 23.7, sau 13 ngày công chiếu, tác phẩm với sự tham gia của Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng đã thu về hơn 1,7 tỉ NDT (khoảng 6.600 tỉ đồng).

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