3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 20/7/2026

Tâm linh - Tử vi 20/07/2026 09:30

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Tuổi Sửu

Bằng sự lao động chăm chỉ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp may mắn này sẽ gặt hái được vô số "trái ngọt", tiền bạc trở nên rủng rỉnh, không còn phải lo thiếu tiền và sẽ có một cái tết giàu có, đầy đủ. Đồng thời, bạn khéo ăn khéo nói, giỏi giao tiếp nên được nhiều người quý mến, vận quý nhân cũng hanh thông, suôn sẻ.

Vận tình cảm và sức khỏe là hai điều tốt nhất năm của con giáp may mắn này. Tình cảm của tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, hôn nhân hạnh phúc, mâu thuẫn trước đây đều được hóa giải hết, người độc thận sẽ nhanh chóng thoát cảnh cô đơn.

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 20/7/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đường công danh của người tuổi Hợi có nhiều biến chuyển tích cực ngay trong nửa đầu tháng này. Công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến, miễn là bạn chấp nhận khó khăn và kiên trì, thành quả thu về sẽ thực sự xứng đáng. Thời điểm vận khí tốt lành như thế này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống. 

Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó. Các cặp đôi cũng ngày càng hòa hợp, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người khiến ai nấy phải ngưỡng mộ.

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 20/7/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Nền tảng kiến thức vững vàng tạo nên bước đệm để người tuổi này có những trên con đường công danh. Song, bản mệnh chớ làm việc quá sức để rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Những khoản doanh thu có dấu hiệu tăng cao trong ngày này mang đến cho con giáp này nhiều động lực để tiếp tục theo đuổi con đường “làm giàu” của mình. 

Vận trình tình cảm thắm sắc, nồng nàn. Đào hoa vượng mang đến một mối duyên lành cho người độc thân và với những người đã kết hôn, cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc. 

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 20/7/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, 3 con giáp xoè tay đón hồng phúc, tài lộc ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có vô biên

Qua đêm nay, 3 con giáp xoè tay đón hồng phúc, tài lộc ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có vô biên

3 con giáp xoè tay đón hồng phúc, tài lộc ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có vô biên.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 47 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 34 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 34 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ