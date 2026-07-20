Loại củ rẻ bèo được ví như 'nhân sâm trắng': Bổ gan thận, tốt cho tim mạch

Dinh dưỡng 20/07/2026 05:00

Củ cải trắng là thực phẩm ngon và bổ dưỡng, thường xuyên được sử dụng trong bữa cơm gia đình của người Việt Nam. Bên cạnh đó, củ cải trắng còn được biết đến như “nhân sâm mùa đông” bởi các lợi ích mà nó mang lại cho cơ thể.

Củ cải trắng phát triển vào mùa đông nên vào thời điểm này củ cải trắng thường xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày bởi đây là món ăn ngon và chứa nhiều dinh dưỡng. Củ cải trắng thuộc họ rau cải cùng với bông cải xanh, súp lơ và cải xoăn. Củ cải trắng được trồng và sử dụng trên toàn thế giới với nhiều loại khác nhau, phụ thuộc vào đặc điểm, kích thước, màu sắc và mùa vụ.

Loại củ rẻ bèo được ví như 'nhân sâm trắng': Bổ gan thận, tốt cho tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của củ cải trắng 

Giúp giải độc, bảo vệ gan và thận: Củ cải trắng được xem là một chất thanh lọc tự nhiên (detox) cho cơ thể. Nó có đặc tính lợi tiểu, giúp kích thích đào thải độc tố, canxi dư thừa qua đường tiết niệu, ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Đối với gan, củ cải hỗ trợ kiểm soát các enzyme gan, giảm các tổn thương do độc tố tích tụ.

Hỗ trợ ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch: Củ cải trắng là nguồn cung cấp Kali dồi dào - một khoáng chất quan trọng giúp làm giãn mạch máu, điều hòa lưu lượng máu và giữ cho huyết áp luôn ở mức ổn định. Ngoài ra, các hợp chất anthocyanin có trong củ cải giúp giảm cholesterol xấu, bảo vệ thành mạch và ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch nguy hiểm.

Hỗ trợ phòng chống ung thư: Củ cải trắng thuộc nhóm rau củ nổi tiếng với khả năng kháng ung thư. Khi chúng ta nhai củ cải, chất glucosinolate sẽ chuyển hóa thành isothiocyanate. Đây là hoạt chất có khả năng ức chế sự hình thành khối u, tiêu diệt các tế bào ung thư mà không làm ảnh hưởng đến tế bào khỏe mạnh.

Loại củ rẻ bèo được ví như 'nhân sâm trắng': Bổ gan thận, tốt cho tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm cân, giữ dáng an toàn: Với hàm lượng nước lớn, giàu chất xơ nhưng calo và chất béo lại gần như bằng không, củ cải trắng là thực phẩm "vàng" cho thực đơn siết cân. Ăn củ cải giúp bạn có cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn mà vẫn cung cấp đủ vi chất cho cơ thể. Củ cải trắng không chỉ là nguyên liệu giúp món ăn thêm ngọt thanh mà còn là "vị thuốc quý" chăm sóc sức khỏe toàn diện từ hệ hô hấp, tiêu hóa cho đến vóc dáng. Hãy bổ sung củ cải trắng vào thực đơn hàng tuần một cách hợp lý và khoa học để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhé.

Những lưu ý khi ăn củ cải trắng

Ngoài việc thắc mắc củ cải trắng có tác dụng gì, mọi người cũng rất quan tâm đến việc sử dụng củ cải trắng kết hợp với các loại thực phẩm khác. Sau đây là những loại rau củ quả không nên ăn cùng với củ cải trắng.

Táo, nho: Trong táo và nho có chứa cetan, phản ứng với axit cyanogen của củ cải trắng. Đây là nguyên nhân gây ra các triệu chứng bướu cổ, suy tuyến giáp nặng nếu mọi người thường xuyên ăn hoặc uống nước ép từ ba nguyên liệu này kết hợp với nhau.

Nhân sâm: Củ cải có tính hàn, hạ khí sẽ làm giảm tính bổ khí của nhân sâm khi kết hợp với nhau.

Loại củ rẻ bèo được ví như 'nhân sâm trắng': Bổ gan thận, tốt cho tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt: Trong củ cải trắng hàm lượng vitamin C rất nhiều, còn cà rốt lại chứa một lượng lớn chất phân giải enzim, làm vô hiệu hóa tác dụng của vitamin C. Nếu ăn hai loại rau củ này cùng lúc, củ cải trắng sẽ bị mất tác dụng.

Cam: Flavonoid có trong cam và thiosulfate trong củ cải trắng sẽ tạo ra phản ứng hóa học, tạo nên một lượng lớn thiocyanate, làm suy giáp và tăng nguy cơ mắc bệnh bướu cổ.

Nấm, mộc nhĩ: Các thực phẩm này khi kết hợp với củ cải trắng sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về da, gây hại cho sức khỏe con người.

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