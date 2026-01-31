Danh tính nữ sinh 12 tuổi đạp xe ra bờ sông tìm ông ngoại rồi mất liên lạc bí ẩn

Chiều 30/1, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân, người dân đang nỗ lực tìm kiếm em Nguyễn Thị Uyển Nhi (12 tuổi, trú xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) trên bờ và dưới sông Lam.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 30/1, Trung tá Nguyễn Hoàng, Trưởng Công an xã Lam Thành (Nghệ An), cho biết lực lượng công an, dân quân tự vệ, các nhóm cứu hộ và người thân đang nỗ lực tìm kiếm cháu Nguyễn Thị Uyển Nhi (12 tuổi, người địa phương).

Vào khoảng 17h30 ngày 29/1, cháu Uyển Nhi đạp xe rời khỏi nhà, sau đó gia đình không liên lạc được. Mọi nỗ lực tìm kiếm nữ sinh này không có kết quả, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ.

Em Nguyễn Thị Uyển Nhi và hình ảnh camera gia đình ghi lại chiều hôm qua - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiếc xe đạp cháu Uyển Nhi sử dụng sau đó được tìm thấy bên bờ sông Lam. Nghi ngờ có chuyện không lành, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm dưới sông.

“Sáng nay, có thông tin một gia đình làm nghề đánh cá trên sông Lam, đoạn phát hiện xe đạp của cháu Nhi trên bờ, nghi có thi thể vướng vào lưới nhưng do sợ hãi nên không kịp xử lý dẫn tới bị mất dấu vết.

Thông tin này chưa đủ căn cứ xác định là cháu Nhi. Chúng tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm cháu cả trên bờ và dưới sông”, Trung tá Hoàng thông tin.

3 con giáp vận khí lên hương, gặp thời đổi vận, tài lộc ùa về nhà, sự nghiệp phú quý hơn người.

