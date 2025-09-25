Sau khi ăn cơm mẹ chồng nấu, bụng con dâu khó chịu, chồng kiểm tra đáy nồi thì phát hiện ra điều gì đó không ổn

Sau khi mang thai và sinh con, Tiểu Lệ đã xin nghỉ ở nhà chăm sóc chồng con. Khi con đi học mẫu giáo, Tiểu Lệ quyết tâm tìm cho mình một công việc mới. Vì quá bận rộn nên Tiểu Lệ đành nhờ mẹ chồng đến ở cùng chăm sóc cơm nước cho cả gia đình.

Vậy nhưng mẹ chồng Tiểu Lệ lại có một thói quen không tốt, bà thường nấu rất nhiều đồ ăn trong một bữa. Nếu hôm đó ăn không hết thì sẽ cho vào tủ lạnh hôm sau ăn tiếp, và cứ như vậy cho đến khi nào hết mới thôi.

Sau khi ăn cơm mẹ chồng nấu, bụng con dâu khó chịu, chồng kiểm tra đáy nồi thì phát hiện ra điều gì đó không ổn - Ảnh 1
 Mặc dù biết ăn đồ ăn thừa không tốt cho sức khỏe nhưng không muốn làm mất lòng mẹ chồng, Tiểu Lệ đành mắt nhắm mắt mở - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần Tiểu Lệ nói với mẹ chồng rằng buổi tối nên nấu ít lại và không nên ăn đồ ăn thừa thì mẹ chồng cô nói rằng, ở quê bà vẫn làm như vậy, bố chồng cô cũng ăn đồ ăn thừa bao nhiêu năm, đến nay ông đã hơn 90 tuổi sức khỏe vẫn rất tốt. Tiểu Lệ không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với mẹ chồng nên chỉ mắt nhắm mắt mở.

Thoáng chốc, mẹ chồng đã đến ở chung với vợ chồng Tiểu Lệ hơn một tháng. Một buổi sáng, Tiểu Lệ vừa đến công ty làm đã thấy đau bụng, cô liên tục đi vệ sinh. Không chịu nổi cơn đau, Tiểu Lệ đã xin nghỉ phép đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy, Tiểu Lệ bị ngộ độc thực phẩm, lúc này Tiểu Lệ mới nhớ ra tối hôm trước cô đã ăn gan ngỗng để trong tủ lạnh mấy ngày rồi. Vì không muốn mẹ chồng lo lắng nên Tiểu Lệ không nói ra.

Đến bữa tối Tiểu Lệ không ăn cơm vì không được khỏe, vậy nhưng khi chồng cô ăn miếng cơm đầu tiên đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh đến mở nồi cơm lên rồi hét lớn: “Mẹ ơi, cơm này hư rồi, mẹ để bao nhiêu ngày vậy?”, lúc này mẹ chồng Tiểu Lệ lên tiếng: “Cơm trên là ngày hôm qua, còn cơm ở dưới là ngày hôm kia”. Nghe mẹ chồng nói xong, Tiểu Lệ từ trong phòng bước ra nói rằng vì ăn gan ngỗng để tủ lạnh nhiều ngày mà hôm nay cô mất hơn một triệu để khám bệnh.

Nghe đến đây, mẹ chồng Tiểu Lệ rất buồn, hơn một triệu tiền khám bệnh bà có thể mua thức ăn trong vài ngày. Kể từ đó, mẹ chồng Tiểu Lệ không bao giờ cho vợ chồng cô ăn thức ăn thừa nữa.

Chuyện là chị gái của tôi vừa mới sinh con. Chị lấy chồng được ba năm mới có được mụn con nên gia đình hai bên vui mừng lắm.

