Hai năm chung sống chồng không động vào người vợ, đến ngày ly hôn người vợ mở vali của chồng và sốc nặng

Tâm sự 25/09/2025 16:56

Lưu Lâm năm nay 32 tuổi, cô và chồng vừa cùng nhau đưa ra quyết định sẽ ly hôn. Trên thực tế tình cảm của hai người không thực sự tốt nhưng nó cũng không quá xấu. Trong lòng Lưu Lâm đều nghĩ đến chồng nhưng cô không biết vì lý do gì mà từ khi kết hôn đến nay chồng cô không động vào người cô. Chính vì vậy, Lưu Lâm quyết định ly hôn.

Trên thực tế, cuộc hôn nhân Lưu Lâm và chồng đều do bố mẹ hai bên sắp đặt. Khi đó Lưu Lâm và chồng đều đã lớn tuổi và vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn. Bố mẹ hai bên đều biết nhau nên đã ghép đôi cho vợ chồng Lưu Lâm, chính vì vậy hai người đã đến với nhau một cách nhanh chóng.

Sau khi hẹn hò, Lưu Lâm nhận thấy trong mắt chồng không có cô nhưng không biết anh có để ý đến người phụ nữ khác hay không. Một thời gian sau đó, chồng chủ động cầu hôn với Lưu Lâm. Vậy nhưng sau khi kết hôn, chồng vẫn luôn lạnh nhạt với Lưu Lâm, chuyện này cô chẳng thể nói ra bên ngoài.

Mặc dù đã kết hôn được hai năm nhưng chồng Lưu Lâm chưa một lần đụng vào người cô. Cũng vì chuyện này Lưu Lâm quyết định kết thúc cuộc hôn nhân sau hai năm kết hôn. Vậy nhưng vào đúng ngày hai người ly hôn, Lưu Lâm mở vali của chồng thì phát hiện bấy lâu nay anh bị oan. Lưu Lâm tìm thấy một lá thư trong vali của chồng, thì ra đó là thư của bố mẹ cô gửi cho con rể. Trong thư bố mẹ Lưu Lâm mong con rể đừng ép Lưu Lâm làm những việc mà cô không thích, ngay cả việc động phòng cũng nên thuận theo tự nhiên không nên ép buộc.

Hai năm chung sống chồng không động vào người vợ, đến ngày ly hôn người vợ mở vali của chồng và sốc nặng - Ảnh 1
 Khi quyết định ly hôn Lưu Lâm mới phát hiện nguyên nhân khiến chồng không động phòng với mình - Ảnh minh họa: Internet

Lưu Lâm nhớ lại khi mới kết hôn cô có phần hướng nội, khá ít nói, có lẽ chính vì điều này khiến chồng nghĩ rằng cô không muốn sống chung cùng với anh. Lưu Lâm nhận ra chính hành động của mình đã khiến chồng không dám động vào cô suốt 2 năm qua. Giờ đây phát hiện cô vô cùng ân hận, vậy nhưng hiện nay hai người đã chuẩn bị ly hôn rồi, Lưu Lâm làm cách nào để bộc bạch lòng mình với chồng để níu kéo hạnh phúc đây?

Vợ mới sinh con, người chồng mệt mỏi thiếp đi chốc lát, khi tỉnh dậy đã không thấy vợ đâu nữa

Vợ mới sinh con, người chồng mệt mỏi thiếp đi chốc lát, khi tỉnh dậy đã không thấy vợ đâu nữa

Từ trước đến nay, mọi người vẫn thường so sánh việc sinh con giống như đi qua cửa tử. Dù hiện nay khoa học rất phát triển nhưng đâu đó vẫn có những rủi ro, trong nhiều trường hợp bác sĩ phải lựa chọn phương pháp sinh mổ để lấy thai. Tuy nhiên với những thai phụ bình thường, các bác sĩ vẫn khuyên nên sinh con theo phương pháp tự nhên.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tiết lộ mức cát-xê 'khủng' của Thành Nghị trong Phó sơn hải

Tiết lộ mức cát-xê 'khủng' của Thành Nghị trong Phó sơn hải

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Em chồng quay về, chồng tôi có hành động khó hiểu, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Em chồng quay về, chồng tôi có hành động khó hiểu, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Chồng vui sướng tột độ vì que thử thai trong thùng rác, nhưng không biết bí mật khủng khiếp đang chờ đợi

Chồng vui sướng tột độ vì que thử thai trong thùng rác, nhưng không biết bí mật khủng khiếp đang chờ đợi

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Sau khi ăn cơm mẹ chồng nấu, bụng con dâu khó chịu, chồng kiểm tra đáy nồi thì phát hiện ra điều gì đó không ổn

Sau khi ăn cơm mẹ chồng nấu, bụng con dâu khó chịu, chồng kiểm tra đáy nồi thì phát hiện ra điều gì đó không ổn

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Anh rể say rượu ngủ lại, nửa đêm anh gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Anh rể say rượu ngủ lại, nửa đêm anh gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Hai năm chung sống chồng không động vào người vợ, đến ngày ly hôn người vợ mở vali của chồng và sốc nặng

Hai năm chung sống chồng không động vào người vợ, đến ngày ly hôn người vợ mở vali của chồng và sốc nặng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Vợ mới sinh con, người chồng mệt mỏi thiếp đi chốc lát, khi tỉnh dậy đã không thấy vợ đâu nữa

Vợ mới sinh con, người chồng mệt mỏi thiếp đi chốc lát, khi tỉnh dậy đã không thấy vợ đâu nữa

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Thất nghiệp nửa năm có việc, ngày đầu nhận chức, gã trai "đứng hình" khi chạm mặt sếp tổng

Thất nghiệp nửa năm có việc, ngày đầu nhận chức, gã trai "đứng hình" khi chạm mặt sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Đúng 16h30 chiều mai, thứ Sáu 26/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Đúng 16h30 chiều mai, thứ Sáu 26/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Vợ bỏ con thơ đi biệt tích, chồng "hận thấu xương" nhưng bật khóc khi biết sự thật

Vợ bỏ con thơ đi biệt tích, chồng "hận thấu xương" nhưng bật khóc khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

Tử vi thứ Sáu 26/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Sáu 26/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em chồng quay về, chồng tôi có hành động khó hiểu, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Em chồng quay về, chồng tôi có hành động khó hiểu, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Chồng vui sướng tột độ vì que thử thai trong thùng rác, nhưng không biết bí mật khủng khiếp đang chờ đợi

Chồng vui sướng tột độ vì que thử thai trong thùng rác, nhưng không biết bí mật khủng khiếp đang chờ đợi

Sau khi ăn cơm mẹ chồng nấu, bụng con dâu khó chịu, chồng kiểm tra đáy nồi thì phát hiện ra điều gì đó không ổn

Sau khi ăn cơm mẹ chồng nấu, bụng con dâu khó chịu, chồng kiểm tra đáy nồi thì phát hiện ra điều gì đó không ổn

Anh rể say rượu ngủ lại, nửa đêm anh gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Anh rể say rượu ngủ lại, nửa đêm anh gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Vợ mới sinh con, người chồng mệt mỏi thiếp đi chốc lát, khi tỉnh dậy đã không thấy vợ đâu nữa

Vợ mới sinh con, người chồng mệt mỏi thiếp đi chốc lát, khi tỉnh dậy đã không thấy vợ đâu nữa

Thất nghiệp nửa năm có việc, ngày đầu nhận chức, gã trai "đứng hình" khi chạm mặt sếp tổng

Thất nghiệp nửa năm có việc, ngày đầu nhận chức, gã trai "đứng hình" khi chạm mặt sếp tổng