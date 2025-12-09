Mỗi khi cho con ty sữa, vợ lại 'lấy khăn che kín mặt', khi biết 'lý do' cô ấy làm điều đó, tôi giận run người vì sự thật phũ phàn

Tâm sự 09/12/2025 20:45

Vậy mà vợ tôi không hiểu chuyện, cư xử với mẹ tôi rất khó coi. Mỗi lần cô ấy thấy mẹ tôi là lại né đi hướng khác. Nếu hôm nào vợ tôi phải ở nhà cả ngày là vợ tôi chẳng bước ra phòng khách nửa bước. Lúc mẹ tôi ốm đau, vợ tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng.

Tôi không dám thừa nhận với bất kì ai rằng tôi và vợ không hạnh phúc sống cùng nhau. Vì chúng tôi hẹn hò 4 tháng rồi đi đến hôn nhân vội vàng nên thường xuyên cãi vã. Lúc mới quen, tôi thấy tính tình vợ tôi khá dễ thương, giàu lòng nhân ái. Nhưng khi lấy cô ấy về, tôi thật sự đã vỡ mộng. Vợ tôi là người phụ nữ sống ích kỷ, chẳng bao giờ nghĩ cho cảm nhận của người khác.

Vợ tôi xem thường và không tôn trọng mẹ tôi. Mẹ tôi bị chứng hở hàm ếch, không có điều kiện làm phẫu thuật nên có bề ngoài hơi dọa người. Nhưng mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, mặc kệ bố tôi là ai, mặc kệ người khác đàm tiếu, bà hết lòng yêu thương tôi. Tôi lấy vợ là để có một gia đình, giúp mẹ tôi có tuổi già vui vẻ sum vầy con cháu.

 

Vậy mà vợ tôi không hiểu chuyện, cư xử với mẹ tôi rất khó coi. Mỗi lần cô ấy thấy mẹ tôi là lại né đi hướng khác. Nếu hôm nào vợ tôi phải ở nhà cả ngày là vợ tôi chẳng bước ra phòng khách nửa bước. Lúc mẹ tôi ốm đau, vợ tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng. Rất nhiều chuyện vợ tôi làm mẹ tôi tổn thương. Đến lúc không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi quyết định ly hôn vợ.

Mỗi khi cho con ty sữa, vợ lại 'lấy khăn che kín mặt', khi biết 'lý do' cô ấy làm điều đó, tôi giận run người vì sự thật phũ phàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi chưa kịp nộp đơn thì vợ có bầu. Đứa trẻ này bất ngờ xuất hiện khiến tôi bất ngờ, cũng nghĩ có lẽ là ý trời muốn tôi và vợ về lại bên nhau. Nhưng khi con tôi 8 tháng tuổi, lòng tôi tan nát. Thằng bé bị hở hàm ếch giống mẹ tôi. Dù bác sĩ có giải thích rằng thằng bé bị như thế này là do vợ tôi không cẩn thận giữ gìn mấy tháng đầu thai kì, không phải do di truyền từ mẹ tôi. Nhưng vợ tôi vẫn một mực nghĩ là do mẹ tôi.

Từ ngày con tôi bị tật, vợ tôi lơ là chẳng mấy khi ôm con. Có nhiều lần tôi thấy vợ cho con bú nhưng lại lấy khăn che kín mặt mình. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời khiến tôi giận run người:

“Không muốn nhìn, ghê chết đi được!”

Tôi vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Thằng bé là con của cô ấy, vậy mà cô ấy còn chán ghét được? Tôi chỉ muốn đánh đuổi vợ đi nhưng không thể. Con trai của tôi sẽ thế nào nếu không có mẹ đây? Nhưng giờ tôi phải làm sao để vợ thay đổi?

Xông vào khách sạn 'bắt tại trận' con dâu ngoại tình, 'lật tấm chăn lên', tôi sốc với cảnh tượng trước mắt

Xông vào khách sạn 'bắt tại trận' con dâu ngoại tình, 'lật tấm chăn lên', tôi sốc với cảnh tượng trước mắt

Tôi thuê người bám theo con dâu, bao giờ thấy nó vào khách sạn thì tôi sẽ ra mặt đến tận nơi. Khoảng năm này sau, vừa nghe tin con dâu vào khách sạn thì tôi tức tốc lao vào. Tôi cho tiếp tân một chút tiền để biết số phòng con dâu thuê.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tôi 'choáng váng' khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, phải bỏ ra 60 triệu đồng, tôi mới biết sự thật cay đắng đằng sau hành động kỳ lạ này

Tôi 'choáng váng' khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, phải bỏ ra 60 triệu đồng, tôi mới biết sự thật cay đắng đằng sau hành động kỳ lạ này

Tâm sự 21 phút trước
Hóa đơn tăng vọt gây hoảng hồn, vợ 'bàng hoàng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' đằng sau việc chồng tắm cả tiếng

Hóa đơn tăng vọt gây hoảng hồn, vợ 'bàng hoàng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' đằng sau việc chồng tắm cả tiếng

Tâm sự 36 phút trước
Em dâu mang thai 7 tháng nhưng bụng 'trông rất lạ', khi cô ấy vô tình tốc áo, tôi sốc ngất nghẹn lời vì 'sự thật động trời'

Em dâu mang thai 7 tháng nhưng bụng 'trông rất lạ', khi cô ấy vô tình tốc áo, tôi sốc ngất nghẹn lời vì 'sự thật động trời'

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Vừa nhìn thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi 'rụng rời chân tay' muốn nhảy khỏi bàn' nhưng quá muộn để cứu vãn

Vừa nhìn thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi 'rụng rời chân tay' muốn nhảy khỏi bàn' nhưng quá muộn để cứu vãn

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Tham vàng bỏ ngãi, tôi gặp lại cô gái từng bị tôi 'tổn thương' sau năm và 'bộ dạng' của cô ấy khiến tôi quỵ ngã

Tham vàng bỏ ngãi, tôi gặp lại cô gái từng bị tôi 'tổn thương' sau năm và 'bộ dạng' của cô ấy khiến tôi quỵ ngã

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Sau ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Mỗi khi cho con ty sữa, vợ lại 'lấy khăn che kín mặt', khi biết 'lý do' cô ấy làm điều đó, tôi giận run người vì sự thật phũ phàn

Mỗi khi cho con ty sữa, vợ lại 'lấy khăn che kín mặt', khi biết 'lý do' cô ấy làm điều đó, tôi giận run người vì sự thật phũ phàn

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Con trai mất chưa lâu, tôi đã thấy người đàn ông lạ tới lui nhà con dâu, biết danh tính cậu ta tôi 'hoang mang tột độ'

Con trai mất chưa lâu, tôi đã thấy người đàn ông lạ tới lui nhà con dâu, biết danh tính cậu ta tôi 'hoang mang tột độ'

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Cãi nhau với chồng, tôi 'chạy ra khách sạn' ngủ, sáng dậy 'vỡ tim' khi thấy người ngay bên cạnh mình

Cãi nhau với chồng, tôi 'chạy ra khách sạn' ngủ, sáng dậy 'vỡ tim' khi thấy người ngay bên cạnh mình

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

Video 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi 'choáng váng' khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, phải bỏ ra 60 triệu đồng, tôi mới biết sự thật cay đắng đằng sau hành động kỳ lạ này

Tôi 'choáng váng' khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, phải bỏ ra 60 triệu đồng, tôi mới biết sự thật cay đắng đằng sau hành động kỳ lạ này

Hóa đơn tăng vọt gây hoảng hồn, vợ 'bàng hoàng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' đằng sau việc chồng tắm cả tiếng

Hóa đơn tăng vọt gây hoảng hồn, vợ 'bàng hoàng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' đằng sau việc chồng tắm cả tiếng

Vừa nhìn thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi 'rụng rời chân tay' muốn nhảy khỏi bàn' nhưng quá muộn để cứu vãn

Vừa nhìn thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi 'rụng rời chân tay' muốn nhảy khỏi bàn' nhưng quá muộn để cứu vãn

Con trai mất chưa lâu, tôi đã thấy người đàn ông lạ tới lui nhà con dâu, biết danh tính cậu ta tôi 'hoang mang tột độ'

Con trai mất chưa lâu, tôi đã thấy người đàn ông lạ tới lui nhà con dâu, biết danh tính cậu ta tôi 'hoang mang tột độ'

Giận chồng bỏ qua nhà bạn thân ngủ, tôi 'hoảng hồn' khi nghe tiếng động vọng lên từ dưới gầm giường, 'bí mật' của bạn thân bị lật tẩy

Giận chồng bỏ qua nhà bạn thân ngủ, tôi 'hoảng hồn' khi nghe tiếng động vọng lên từ dưới gầm giường, 'bí mật' của bạn thân bị lật tẩy

Nghe tiếng nước chảy không ngừng, chồng 'ở lì' trong nhà vệ sinh tôi mở cửa bất ngờ thì thấy 'cảnh tượng choáng váng' này

Nghe tiếng nước chảy không ngừng, chồng 'ở lì' trong nhà vệ sinh tôi mở cửa bất ngờ thì thấy 'cảnh tượng choáng váng' này