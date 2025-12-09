Con trai mất chưa lâu, tôi đã thấy người đàn ông lạ tới lui nhà con dâu, biết danh tính cậu ta tôi 'hoang mang tột độ'

09/12/2025

Con tôi không may qua đời chưa tròn một năm. Nhà của tôi và con dâu cách nhau một con hẻm. Tôi nghe láng giềng đồn thổi có người đàn ông lạ cứ tới lui trong nhà con dâu. Họ nói đó là người đàn ông trung niên, trông rất giàu có. Họ thường gặp nhau vào buổi tối.

Tôi thấy mình khá dễ tính với con dâu. Tôi nghĩ con dâu cũng là con gái người ta yêu thương, mình không thể đối xử bạc đãi được. Tôi chưa từng đòi hỏi con dâu phải giữ tiết hạnh sau khi chồng qua đời. Nhưng quả thật có những chuyện tôi chẳng ngờ tới được, làm tôi buồn thắt ruột gan.

Con tôi không may qua đời chưa tròn một năm. Nhà của tôi và con dâu cách nhau một con hẻm. Tôi nghe láng giềng đồn thổi có người đàn ông lạ cứ tới lui trong nhà con dâu. Họ nói đó là người đàn ông trung niên, trông rất giàu có. Họ thường gặp nhau vào buổi tối.

 

Nghe thế, ngay hôm sau tôi đã đến thăm con dau và cháu nội. Vì tôi đến bất ngờ không báo trước nên con dâu cũng chẳng ngờ được. Khi vào nhà, tôi thấy người đàn ông kia phụ con dâu lặt rau, nấu cơm. Dù cả hai không thể hiện nhiều nhưng tôi nhìn qua là biết họ có tình ý với nhau. Tôi thấy con dâu hạnh phúc với người mới mà lòng đau buồn nhớ tới con trai. Con trai tôi mất chưa bao lâu mà vợ nó đã vội vã tìm đường mới. 

Con trai mất chưa lâu, tôi đã thấy người đàn ông lạ tới lui nhà con dâu, biết danh tính cậu ta tôi 'hoang mang tột độ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi như thế thì con dâu ngại ngùng nhưng về sau thì cũng chẳng giấu giếm gì nữa. Người đàn ông kia ăn nói rất lễ phép với tôi, nhìn cẩn trọng khéo léo. Cháu tôi cũng quấn lấy anh ta, liên tục trò chuyện vui vẻ.

Tôi nghe con dâu kể đây là cấp trên của con trai tôi. Ngày trước khi con trai tôi đi làm, anh ta là người nâng đỡ, giúp con trai tôi rất nhiều. Anh ta còn là người giúp đỡ gia đình tôi lo hậu sự cho con trai. Tôi nhớ hôm đám tang của con trai, anh ta ở lại rất khuya, hầu như ngày nào cũng đến thăm.

Con dâu tôi còn kể, người đàn ông này ly hôn vợ. Sau khi con trai tôi qua đời thì anh ta theo đuổi con dâu của tôi. Vì thấy hợp tính nên con dâu của tôi cũng đồng ý. Tôi biết là không thể giữ con dâu cả đời thời chồng. Nhưng chỉ một năm thì có quá ngắn hay không? Người đàn ông này còn từng là cấp trên của con trai tôi. Với lại, con dâu lại hẹn hò người mới trong nhà vào lúc này khiến làng xóm đàm tiếu khắp nơi. Giờ tôi phải nói thế nào để con dâu không hiểu lầm, khéo léo hơn trong chuyện tiến tới với người mới đây?

tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

