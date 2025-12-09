Những ngày cuối đời, ông phải ngồi xe lăn và tinh thần cũng có chút muộn phiền vì lâu ngày không được gặp con gái.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nghệ sĩ Thương Tín đã qua đời vào 18 giờ 58 phút ngày 8/12 tại nhà riêng, hưởng thọ 70 tuổi. Trước đó, ông được đưa vào bệnh viện khám vì có dấu hiệu đột quỵ. Sau khi khám, gia đình đưa ông về nhà và ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Phan Rang.

Thương Tín, khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương/kịch nói, nhưng ông được biết đến nhiều hơn cả là trong lĩnh vực điện ảnh với việc đã thủ vai gần 200 bộ phim. Ông là một diễn viên thành công trong những thập kỷ 1980 và 1990 với kỷ lục về số phim nhựa ông đóng trong 1 năm.

Thương Tín được yêu mến qua các vai diễn như: vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng.

Ông là diễn viên tham gia nhiều phim truyện nhựa, video nhất Việt Nam (tính đến năm 2015) với hơn 200 phim.

Anh Thanh Tùng - con trai nghệ sĩ Thương Tín, thất thần chuẩn bị lo hậu sự cho cha

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Thương Tín vốn là một nghệ sĩ đào hoa, ông đã có nhiều cuộc tình với nhiều nữ nghệ sĩ và cuối cùng cưới ca sĩ Mỹ Dung, có một người con trai.

Có một khoản thời gian ông theo vợ qua California, Mỹ, nhưng vì không chịu được cuộc sống nhàm chán, nhớ quê nhớ nghề, ông một mình quay về nước cùng con trai để tiếp tục sự nghiệp của mình. Sau này, ông có thêm cô con gái nhỏ với người vợ trẻ kém 32 tuổi. Đây là người vợ thứ 4 của ông.

Nhớ lại thời đã qua, diễn viên Thương Tín từng nói ông không dám tiếc nuối. Ông tâm sự: "Những gì đã qua đều do tôi làm, chứ không ai ép tôi làm cả. Khi đã làm, phải chịu trách nhiệm, dẫu sướng hay khổ. Tôi chỉ mong có việc làm đủ sống qua ngày, không còn tham vọng gì nữa".