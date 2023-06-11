Vương Ngọc Văn và Vương Tử Kỳ trở nên 'xa cách' trên thảm đỏ sau phim 'Tình yêu anh dành cho em'

Trong đó, Vương Ngọc Văn và Vương Tử Kỳ gây chú ý khi cùng sánh bước lên thảm đỏ. Hai diễn viên nhận phải hồi tích cực về phong cách thời trang .

Vào tối ngày 10/6, Đêm hội Điện ảnh Weibo diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) thu hút sự quan tâm của truyền thông, công chúng xứ tỉ dân. Nhiều tài tử, minh tinh danh tiếng và dàn sao trẻ có mặt sự kiện, như Chương Tử Di, Thư Kỳ, Châu Đông Vũ, Chu Nhất Long, Đặng Siêu, Vương Nhất Bác, Tạ Đình Phong, Trương Tử Phong, Tôn Thiên, Châu Dã, Tôn Di, Trần Phi Vũ, Vương Tử Kỳ , Vương Ngọc Văn , Trần Đô Linh…

Vương Tử Kỳ trông lịch lãm trong bộ vest đen trắng, Vương Ngọc Văn quyến rũ, thanh lịch khi diện thiết kế váy đen hở lưng. Tuy nhiên, cặp sao lại tỏ ra lạnh lùng, giữ khoảng cách, khiến không ít khán giả yêu thích phim của hai người thất vọng. Trước đó, Vương Tử Kỳ - Vương Ngọc Văn gây sốt qua hai lần đóng cặp tình nhân trong các phim “Chỉ là quan hệ hôn nhân", “ Tình yêu anh dành cho em ".

Một số ý kiến cho rằng, vì Đêm hội Điện ảnh Weibo là sự kiện lớn nên Tử Kỳ và Ngọc Văn không thể biểu hiện quá tình cảm, gần gũi như trên phim hay những sự kiện quảng bá khác. Nhưng cả hai vẫn chia sẻ thêm những hình ảnh chụp ở hậu trường khá thân thiết.

Sau sự hợp tác ở Cửu Châu Thiên Không Thành 2 (2016), cặp đôi Vương Tử Kỳ và Vương Ngọc Văn từng tạo sức hút lớn bởi sự kết hợp thú vị và tình cảm ngọt ngào trong thể loại phim cưới trước yêu sau. Vì vậy, khán giả luôn rất mong chờ sự tái hợp của hai diễn viên này. Cuối cùng, Tình Yêu Anh Dành Cho Em đã đến như một món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ.

Vương Ngọc Văn là một trong những nữ diễn viên trẻ đầy tiềm năng của làng giải trí Hoa Ngữ. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án, nhưng vai diễn Cố Hề Hề trong Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân mới thật sự là bước ngoặt lớn đối với cô.

Tái xuất trong bộ phim Tình Yêu Anh Dành Cho Em, mỹ nhân họ Vương vào vai chính Mẫn Tuệ – một cô gái lịch thiệp, dịu dàng. Mẫn Tuệ là giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển của Công ty Công Nghệ Bách An. Trong khi đó, nam chính Tân Kỳ do Vương Tử Kỳ thủ vai, là một tổng tài “bá đạo” và là đối thủ của Minh Tuệ. Với sự mới mẻ của câu chuyện và tài năng diễn xuất, tin rằng điều này sẽ giúp khán giả có những trải nghiệm đầy ngoạn mục.