'Mỹ nhân phim ngôn tình' Vương Ngọc Văn trở lại với dự án cổ trang sau thành công của “Tình yêu anh dành cho em”

Vương Ngọc Văn sinh năm 1997, là một trong số những diễn viên lứa hậu 95 đầy tiềm năng của giới giải trí xứ Trung. Cô chính thức được biết đến với tư cách diễn viên từ năm 19 tuổi với bộ phim Siêu tinh tinh học viện, đóng chung với Tiêu Chiến. Từ đó đến nay, Vương Ngọc Văn rất chăm chỉ đóng phim nên nhanh chóng bỏ túi gia tài phim đồ sộ, từ phim truyền hình đến điện ảnh.

Vương Ngọc Văn là cái tên được nhiều khán giả săn đón sau thành công của dự án phim ngôn tình Tình yêu anh dành cho em. Không chỉ sở hữu cốt truyện thú vị, dự án này còn được chú ý khi đánh dấu màn tái hợp của Vương Ngọc Văn với bạn diễn cực ăn ý Vương Tử Kỳ.

Năm 2017, cô nàng thủ vai Lý Yên Nhiên trong bộ phim thanh xuân nổi đình đám Hạ chí chưa tới. Tuy khá nhiều đất diễn nhưng sự xuất hiện của cô bị đánh giá là khá mờ nhạt. Phải tới bộ phim Thiếu Niên Phái, mỹ nhân họ Vương mới bắt đầu được chú ý.

Diễn xuất của Vương Ngọc Văn từng được đánh giá là mờ nhạt

Năm 2020, bộ phim cổ trang Trường An thiếu niên hành do Vương Ngọc Văn và Ngô Hy Trạch đóng chính lên sóng và được đánh giá tương đối cao, nhờ vậy Vương Ngọc Văn cũng nhận về nhiều lời khen về diễn xuất. Khán giả bất ngờ khi biết Vương Ngọc Văn là một diễn viên tay ngang, có nền tảng là vũ công.

Khán giả bất ngờ khi biết Vương Ngọc Văn là một diễn viên tay ngang, có nền tảng là vũ công

Theo đó, dự án “Vi vũ yến song phi” sắn khởi quay được chuyển thể từ tiểu thuyết “Phong vũ nùng yên chi loạn” của Ni La do Vu Chính biên kịch, Vương Ngọc Văn và Trương Nam đóng chính.

Chuyện phim lấy bối cảnh nước Kinh những năm đầu hòa bình. Khi Hoàng đế trẻ tuổi lên ngôi, Minh Đức Hầu Chung Dục Kỳ vì muốn nắm quyền đã cùng Thừa tướng Ngô Lãng khiêu khích thứ sử các châu nổi loạn, khiến chiến tranh nổ ra ở khắp nơi, dân chúng lầm than.

Trước tình thế loạn lạc, tại kinh đô Kinh Châu, cháu gái của Quan lục phẩm Bạch Văn Thái - Mạt Hỷ (Trương Nam) và tiểu thư Phụng Dao (Vương Ngọc Văn) vô tình bị cuốn vào những sóng gió và hiểm nguy. Dù vậy, trong mọi hoàn cảnh, cả hai luôn bảo vệ nhau.

Thông qua câu chuyện của Mạt Hỷ và Phụng Dao, phim khắc họa hình ảnh nữ nhân thời xưa cố gắng, nỗ lực để có được vị thế trong xã hội còn nhiều người có tư tưởng “trọng nam khinh nữ”.

Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào dự án cổ trang mới của cô nàng

Dù là dự án của Vu Chính - người được mệnh danh là “biên kịch vàng” của làng phim Hoa ngữ, tuy nhiên phim cổ trang mới của Vương Ngọc Văn và Trương Nam vẫn có những bất lợi bởi trước đó (năm 2022), khi phim tung poster tạo hình của dàn nhân vật, dàn diễn viên bị chê trông kém sắc vì tạo hình xấu, trang phục không bắt mắt, phong cách trang điểm nhợt nhạt, mất đi hào quang của diễn viên.

Dù vậy, với nguyên tác đặc sắc của phim, cùng nhan sắc thuần khiết, sức hút ở hiện tại và kĩ năng diễn xuất của Vương Ngọc Văn - sao nữ từng góp mặt trong các dự án từ cổ trang đến hiện đại, truyền thông vẫn đặt những kì vọng riêng.