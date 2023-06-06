Cận cảnh nhan sắc ba ái nữ của MC hàng đầu Đài Loan: Thần thái ra sao mà khiến cộng đồng mạng 'rần rần'

Sao quốc tế 06/06/2023 09:52

Ba ái nữ nhà MC Từ Hy Đệ là thế hệ con nhà sao nổi bật, đã bước chân vào showbiz. Trong đó hai con gái đầu của nữ MC hiện đang được quan tâm và thu về nhiều thành tích đáng nể.

Sau 15 năm kết hôn với Hứa Nhã Quân, Từ Hy Đệ có với vị doanh nhân này 3 đứa con gái. Từng có thời gian hình ảnh con gái của Từ Hy Đệ trở thành tâm điểm chú ý trên mặt báo. 

Cận cảnh nhan sắc ba ái nữ của MC hàng đầu Đài Loan: Thần thái ra sao mà khiến cộng đồng mạng 'rần rần' - Ảnh 1
Ba công chúa nhà Từ Hy Đệ 

Ngày 5/6, ETtoday đưa tin Hứa Thiều Ân - con gái thứ hai của MC Từ Hy Đệ và doanh nhân Hứa Nhã Quân - vừa trở thành người đại diện của thương hiệu thời trang, mỹ phẩm Christian Dior. Đây là một trong những hợp đồng quảng cáo lớn Hứa Thiều Ân nhận được gần đây. 

Cận cảnh nhan sắc ba ái nữ của MC hàng đầu Đài Loan: Thần thái ra sao mà khiến cộng đồng mạng 'rần rần' - Ảnh 2
Con gái lớn vừa trở thành người đại diện cho nhãn thời trang nổi tiếng 

Hứa Thiều Ân sinh năm 2007, được đánh giá là cô con gái đẹp nhất của Từ Hy Đệ. Hứa Thiều Ân thu hút sự chú ý của truyền thông bởi chiều cao nổi bật, đôi chân dài cùng gương mặt xinh xắn. Cô được nhận xét có diện mạo giống dì Từ Hy Viên thời trẻ. 

Cận cảnh nhan sắc ba ái nữ của MC hàng đầu Đài Loan: Thần thái ra sao mà khiến cộng đồng mạng 'rần rần' - Ảnh 3
Hứa Thiều Ân được đánh giá là cô con gái đẹp nhất của Từ Hy Đệ

Tuổi 16 đã có sắc vóc lý tưởng, thần thái tự tin, khả năng biểu cảm trước ống kính tốt, Hứa Thiều Ân được dự đoán trở thành gương mặt triển vọng trong làng mẫu nói riêng và showbiz Hoa ngữ nói chung. Cô theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, gợi cảm. Theo ETtoday, con gái thứ 2 của Từ Hy Đệ hiện là người mẫu đắt giá ở độ tuổi dưới 20 tại Đài Loan. 

Cận cảnh nhan sắc ba ái nữ của MC hàng đầu Đài Loan: Thần thái ra sao mà khiến cộng đồng mạng 'rần rần' - Ảnh 4
Con gái thứ 2 của Từ Hy Đệ hiện là người mẫu đắt giá ở độ tuổi dưới 20 tại Đài Loan

Năm 2020, Hứa Thiều Ân chập chững vào showbiz cùng mẹ và chị gái Hứa Hy Văn. Hiện tại, cô hoạt động độc lập. Thiều Ân từng gây chú ý khi xuất hiện trên tạp chí Vogue Taiwan, Marie Claire, Elle, Nylon... Cô là đại diện của thương hiệu YUYU Active, Dior, Celine, Samsung và đóng chính trong MV Anh nhất định thích em của nam ca sĩ Lã Tư Vĩ. 

Cận cảnh nhan sắc ba ái nữ của MC hàng đầu Đài Loan: Thần thái ra sao mà khiến cộng đồng mạng 'rần rần' - Ảnh 5
Hứa Hy Văn - 17 tuổi, con gái lớn của Từ Hy Đệ

Hứa Hy Văn - 17 tuổi, con gái lớn của Từ Hy Đệ - cũng phát triển thuận lợi trong showbiz. Cô lần đầu tiếp xúc với ống kính thời trang vào năm 13 tuổi, dưới sự dìu dắt của mẹ. Hy Văn có đôi mắt một mí, gương mặt sắc lạnh và vóc dáng đẹp. Cô được so sánh với nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Go Eun và Ảnh hậu Châu Đông Vũ. 

Cận cảnh nhan sắc ba ái nữ của MC hàng đầu Đài Loan: Thần thái ra sao mà khiến cộng đồng mạng 'rần rần' - Ảnh 6
Cô được so sánh với nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Go Eun và Ảnh hậu Châu Đông Vũ

Ngoài làm người mẫu, từ năm 2022, Hứa Hy Văn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Cô đóng vai Namekuji no Shoujo (Cô nàng Ốc Sên) trong tác phẩm Trấn Thông Minh. 

Cận cảnh nhan sắc ba ái nữ của MC hàng đầu Đài Loan: Thần thái ra sao mà khiến cộng đồng mạng 'rần rần' - Ảnh 7
Con gái út Hứa Hy Ân cũng được MC Từ Hy Đệ định hướng vào showbiz từ sớm

Con gái út Hứa Hy Ân (2012) cũng được MC Từ Hy Đệ định hướng vào showbiz từ sớm. Cô bé thường xuyên cùng mẹ và 2 chị chụp ảnh tạp chí, dự sự kiện giải trí. Hứa Hy Ân được người trong giới đánh giá dạn dĩ, chuyên nghiệp dù mới 11 tuổi. 

Cận cảnh nhan sắc ba ái nữ của MC hàng đầu Đài Loan: Thần thái ra sao mà khiến cộng đồng mạng 'rần rần' - Ảnh 8
Mẹ con Từ Hy Đệ trên bìa tạp chí danh tiếng 

Từ Hy Đệ là ca sĩ, MC nổi tiếng Đài Loan. Cùng với chị gái - Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ gia nhập làng giải trí khá sớm với vai trò nhóm nhạc nữ hai thành viên, làm người mẫu thời trang và MC của nhiều show truyền hình ăn khách tại Đài Loan. 

MC Từ Hy Đệ lần đầu lên tiếng sau khi bị chê trách dáng ngồi thô tục khi ăn cơm

MC Từ Hy Đệ lần đầu lên tiếng sau khi bị chê trách dáng ngồi thô tục khi ăn cơm

Từ Hy Đệ đã đưa ra phát ngôn đầu tiên của mình sau khi bị chỉ trích dáng ngồi khi ăn cơm cùng gia đình.

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