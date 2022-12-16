Nguyên nhân Từ Hy Đệ 'chịu đấm ăn xôi', quyết không ly hôn dù chồng đại gia ngoại tình, có con riêng

Sao quốc tế 16/12/2022 11:44

Doanh nhân Hứa Nhã Quân - ông xã của Từ Hy Đệ, liên tục bị khui ra các bằng chứng ngoại tình. Dẫu vậy vợ anh vẫn một mực bảo vệ chồng một cách khó hiểu.

Cuộc hôn nhân của Từ Hy Đệ và Hứa Nhã Quân những năm qua tốn nhiều giấy mực của báo chí khi vị doanh nhân này nhiều lần bị phanh phui chuyện ngoại tình, thậm chí có con riêng. Dẫu vậy, Tiểu S luôn miệng bênh vực chồng và phủ nhận việc hôn nhân rạn nứt.

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Từ Hy Đệ liên tục bảo vệ chồng trước các ồn ào không hay - Ảnh: Internet

Mới đây, Từ Hy Đệ đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bức ảnh, cho biết mình đang dự triển lãm tác phẩm mới của một đồng nghiệp thân thiết. Dưới phần bình luận của bài đăng, một netizen viết: "Dù cuộc sống gia đình có khổ sở đến đâu, bạn cũng phải ra ngoài, gặp gỡ mọi người và nở nụ cười". Đáp lại, Từ Hy Đệ cho biết: "Tôi không khổ sở, tôi sống rất vui vẻ. Tin thì tin, không tin thì thôi, tôi cũng không muốn phí lời".

Nhiều cư dân mạng sau đó lên tiếng bênh vực em gái Từ Hy Viên, cho rằng mọi tin đồn vô căn cứ nên bị dập tắt, nếu không biết thực hư câu chuyện ra sao thì đừng can dự vào cuộc sống của người khác. Nữ MC sau đó bình luận: "Cảm ơn bạn cho tôi sức mạnh tích cực như vậy".

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Truyền thông nhận định, có 2 lý do khiến Từ Hy Đệ chọn cắn răng chịu đựng thói lăng nhăng của chồng. Thứ nhất là tài chính. Mẹ của Hứa Nhã Quân là luật sư, bố của anh lại là doanh nhân thành đạt. Vì vậy mà khi cô và chồng kết hôn đã được hậu thuẫn cho nhiều nguồn tài nguyên và cơ hội kinh doanh tốt, thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

Bên cạnh đó, căn biệt thự đắt đỏ mà Từ Hy Đệ cùng 3 con gái đang sống lại đứng tên mẹ chồng cô, cả nhà cô có thể ở nhưng không có quyền sở hữu. Không những vậy, với vị thế luật sư của mình, bà đã làm công chứng tài sản hậu hôn nhân nên nếu ly hôn rất có thể Tiểu S sẽ phải tay trắng ra đi, cuộc sống giàu sang cứ thế tan vỡ.

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Thứ hai là tình cảm. Cô lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình cha nên không muốn con cái sẽ lâm vào cảnh giống mình. Vả lại, dù Hứa Nhã Quân ngoại tình nhưng anh ta vẫn hoàn thành trách nhiệm một người cha với các con mình, đỡ đần cô trong việc giáo dục và nuôi dưỡng bọn trẻ.

Ngoài ra, tuy là MC hàng đầu Đài Loan nhưng Từ Hy Đệ lại không được nhà chồng xem trọng, thậm chí là không có tiếng nói vì cô chỉ sinh toàn con gái. Vì Hứa Nhã Quân là thiếu gia hào môn nên việc có con trai là rất quan trọng nên Tiểu S đành nhún nhường để chồng ngoại tình ngay trước mũi của mình.

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Sau ồn ào ông xã doanh nhân có con riêng, Từ Hy Đệ mới đây đã lên tiếng nói về cuộc hôn nhân của mình.

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