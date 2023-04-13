MC Từ Hy Đệ lần đầu lên tiếng sau khi bị chê trách dáng ngồi thô tục khi ăn cơm

Sao quốc tế 13/04/2023 15:44

Từ Hy Đệ đã đưa ra phát ngôn đầu tiên của mình sau khi bị chỉ trích dáng ngồi khi ăn cơm cùng gia đình.

Trang Ifeng đưa tin, khi tham dự một sự kiện mới đây, Từ Hy Đệ đã được đặt câu hỏi về việc con gái của nhà văn Lý Ngao - Lý Văn - chỉ trích cô ngồi thô tục, thiếu ý tứ trong bữa ăn cùng gia đình. Nữ MC nói: "Mọi người đều có quyền nói nhưng cũng có quyền không trả lời".

MC Từ Hy Đệ lần đầu lên tiếng sau khi bị chê trách dáng ngồi thô tục khi ăn cơm - Ảnh 1

Trước đó, Lý Văn đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bài 12 chỉ trích Từ Hy Đệ đã vi phạm 12 điều sai trong cách ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Người này còn cho rằng, việc nữ MC không chú ý đến phép xã giao khi dùng bữa có thể làm hư con gái của mình.

MC Từ Hy Đệ lần đầu lên tiếng sau khi bị chê trách dáng ngồi thô tục khi ăn cơm - Ảnh 2MC Từ Hy Đệ lần đầu lên tiếng sau khi bị chê trách dáng ngồi thô tục khi ăn cơm - Ảnh 3

Lý Văn sau đó còn nhắc đến Uông Tiểu Phi - chồng cũ của chị gái Từ Hy Đệ trong bài viết này: "Tôi tin rằng người hàng xóm cũ của tôi ở Bắc Kinh, Uông Tiểu Phi, sẽ không có nghi thức ăn uống giống như gia đình họ Từ. Người Bắc Kinh vốn rất e ngại điều này". Động thái này của Lý Văn được cho là cố tình khuấy động sự căng thẳng giữa Uông Tiểu Phi và gia đình họ Từ khi giữa anh và Từ Hy Viên đã có một cuộc chiến pháp lý.

MC Từ Hy Đệ lần đầu lên tiếng sau khi bị chê trách dáng ngồi thô tục khi ăn cơm - Ảnh 4

Từ Hy Đệ sinh năm 1978, cô được xem là một trong những MC duyên dáng và nổi tiếng nhất Đài Loan khi góp mặt trong khá nhiều gameshow truyền hình. Trước đó, cô cùng với chị gái mình là Từ Hy Viên thành lập nhóm nhạc SOS và cũng gặt hái được kha khá thành công trước khi tan rã.

MC Từ Hy Đệ lần đầu lên tiếng sau khi bị chê trách dáng ngồi thô tục khi ăn cơm - Ảnh 5

Hiện tại, cô đã kết hôn với doanh nhân Hứa Nhã Quân và có với nhau 3 cô con gái. Bên cạnh tài năng dẫn chương trình, Từ Hy Đệ còn thường xuyên gây chú ý với những phát ngôn của mình.

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