Nhan sắc mặn mà của 'Tiểu Long Nữ' Phạm Văn Phương ở tuổi 52 khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ

Phạm Văn Phương từng là "ngọc nữ Singapore", có sự nghiệp thành công ở cả Đài Loan, Trung Quốc. Hiện tại dù đã bước sang tuổi 52 nhưng nhan sắc của cô vẫn tươi tắn như thuở ban đầu.

Vào ngày 5/6, nữ diễn viên Phạm Văn Phương chia sẻ hình ảnh cô tham gia sự kiện tại Maldives. Nữ diễn viên nhận nhiều lời khen ngợi nhờ nhan sắc trẻ trung, phong cách thanh lịch, quyến rũ ở tuổi 52. Phạm Văn Phương nhận nhiều lời khen ngợi nhan sắc ở tuổi 52 Theo Sohu, dù nhiều năm không tham gia đóng phim, Phạm Văn Phương vẫn là nghệ sĩ được yêu thích và có tầm ảnh hưởng lớn tại Singapore. Cô thường được mời tham gia các sự kiện thương mại, quảng bá nhãn hàng, thậm chí sang châu Âu dự tuần lễ thời trang của các hãng lớn.

Dù không còn đóng phim nhưng cô vẫn có tầm ảnh hưởng lớn tại Singapore Đã bước qua tuổi ngũ tuần, song Phạm Văn Phương vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung. Năm 2021, một bác sĩ tên Siew Tuck Wah cho rằng Phạm Văn Phương đã tiêm chất làm đầy da, dẫn đến gương mặt của cô thiếu tự nhiên. Sau đó, phía "ngọc nữ Singapore" chỉ trích bác sĩ trên đưa ra nhận xét không có tính xác thực và đe dọa khởi kiện khiến Siew Tuck Wah phải xóa bài viết. Đã bước qua tuổi ngũ tuần, song Phạm Văn Phương vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung Theo Sohu, Phạm Văn Phương trẻ trung hơn tuổi nhờ cuộc sống hạnh phúc, tập thể dục, thường xuyên lựa chọn trang phục, làm tóc phù hợp. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh cô và chồng con cùng ê-kíp đi làm từ thiện. Có thời điểm, Phạm Văn Phương phát quà cho người già hoặc vẽ tranh, trang trí nhà cửa cho viện phúc lợi trẻ em. Cũng nhờ thường xuyên hoạt động thiện nguyện, nên Phạm Văn Phương được công chúng yêu mến suốt nhiều năm.

Nhờ chăm hoạt động từ thiện, cô vẫn được công chúng yêu mến, quan tâm Phạm Văn Phương được gọi là "ngọc nữ Singapore". Cô là nghệ sĩ hiếm hoi của "đảo quốc sư tử" nổi tiếng khắp châu Á. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, gia đình hạnh phúc không vướng thị phi, nữ diễn viên còn được yêu mến nhờ tấm lòng thiện nguyện. Mỗi năm, Phạm Văn Phương đi từ thiện nhiều lần, cô tham gia những hoạt động dành cho các cụ già, em nhỏ tại quê hương. Phạm Văn Phương được gọi là "ngọc nữ Singapore" Phạm Văn Phương sinh năm 1971 tại Singapore, cô là một trong những mỹ nhân cổ trang được yêu thích tại nhiều quốc gia châu Á. Các bộ phim nổi tiếng của nữ diễn viên có thể kể đến như Thần điêu đại hiệp, Thanh xà Bạch xà, Hằng Nga bôn nguyệt, Phúc Lộc Thọ tam tinh báo hỷ, Liêu trai kỳ nữ tử chi liên thành... Trong đó, vai diễn Tiểu Long Nữ của cô trong Thần điêu đại hiệp đến nay vẫn ghi dấu trong lòng khán giả. Tổ ấm của Phạm Văn Phương Năm 2003, Phạm Văn Phương cùng Lý Minh Thuận công khai tình cảm và dọn về sống chung. Ngày 29/9/2009, Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận kết hôn. Lễ cưới của cả hai được xem là hôn lễ thế kỷ của giới giải trí Singapore năm đó và là sự kiện giải trí hy hữu được truyền hình trực tiếp tại đảo quốc này. 5 năm sau ngày cưới, Phạm Văn Phương sinh con đầu lòng Zed.

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