Phẫn nộ một nữ ca sĩ nổi tiếng ép fan uống chất tẩy rửa

Sao quốc tế 06/06/2023 10:05

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể nhận mức án cao vì gây "tổn hại chức năng sinh lý của con người".

Một nhóm nhạc nữ thần tượng Nhật đang hứng chịu làn sóng chỉ trích vì ép fan uống chất tẩy rửa, cụ thể là nước rửa chén. 

Được biết, nhóm nhạc tên là Planck Stars, hoạt động với 5 thành viên. 

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Nhóm nhạc nữ Nhật Bản Planck Stars.

Theo đó, trong sự kiện gặp gỡ khán giả, một thành viên của Planck Stars đã mở nắp chai nước tẩy rửa và đưa cho một fan, yêu cầu anh uống. Mặc dù người này từ chối nhưng các thành viên của Planck Stars đã đổ đầy nước tẩy rửa vào cốc trên bàn và tiếp tục đưa cho anh ấy. Thậm chí, họ còn cầm chiếc cốc tới sát miệng người hâm mộ, liên tục thúc giục hãy uống đi.

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Chip ghi lại hình ảnh thành viên nhóm nhạc Planck Stars ép người hâm mộ uống nước rửa chén.

Người đàn ông cuối cùng cũng uống và ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh trong tiếng reo hò phấn khích của nhóm nhạc. Anh này sau đó lên tiếng trên Twitter rằng mình không nuốt và chỉ ngậm chất tẩy rửa trong miệng: “Nếu cơ thể có gì bất thường, tôi sẽ đi khám ngay lập tức”.

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Hành vi nhận về vô số lời chỉ trích của cộng đồng.

Đoạn clip này đã nhận về hàng loạt chỉ trích từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến cho rằng hành động này gây nguy hiểm cho khán giả và là một trò PR rẻ tiền của công ty quản lý nhóm nhạc này. Phía công ty của nhóm nhạc sau đó đã âm thầm xóa bỏ đoạn clip nhưng không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào.

Phía nhà sản xuất nước rửa chén cho biết: "Hành động này vô cùng nguy hiểm và dễ để lại hậu quả. Nếu chất tẩy rửa đi vào khí quản có thể gây ngạt thở hoặc viêm phổi, thậm chí nặng hơn".

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Planck Stars thường xuyên bị chỉ trích vì hành vi quá khích cởi nội y ném cho người hâm mộ.

Một luật sư cũng đã lên tiếng về hành vi của nhóm nhạc này. Ông cho rằng khán giả kia hoàn toàn có thể khởi kiện nhóm nhạc vì hành vi "tổn hại chức năng sinh lý của con người". Theo Pháp luật Nhật Bản, người phạm tội này có thể bị giam 15 năm tù cùng số tiền đền bù khoảng 3.500 USD.

Planck Stars là nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản được thành lập vào năm 2018. Mặc dù theo đuổi phong cách ngọt ngào, dễ thương nhưng Planck Stars thường xuyên bị chỉ trích vì hành vi quá khích như cởi nội y ném cho người hâm mộ.

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Từ khóa:   nhóm nhạc Planck Star Nữ ca sĩ ép fan uống chất tẩy rửa ép fan uống nước rửa chén

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