Cuộc sống hiện tại của 'ông hoàng chiêu trò' hậu sóng gió ra sao?

Sao Việt 31/05/2023 10:39

Đây là một trong những MC đa tài của showbiz Việt gặt hát vô số giải thưởng, tuy nhiên cuộc sống hôn nhân khá lận đận nhưng hiện tại nam MC có nguồn năng lượng tươi mới, trẻ trung hơn.

MC Thanh Bạch sinh năm 1959 được biết đến là một trong những MC đình đám nhất tại Việt Nam. Anh được nhiều khán giả ví von là bậc thầy đầu tiên về dẫn chương trình, "ông hoàng chiêu trò" tiên phong trong làng giải trí.

Cuộc sống hiện tại của 'ông hoàng chiêu trò' hậu sóng gió ra sao? - Ảnh 1
MC Thanh Bạch

Đây là MC đầu tiên nhận giải Mai Vàng 2 năm liên tiếp (2004, 2005) ở hạng mục Người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất. Nam nghệ sĩ cũng được trao huy chương vàng trong Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 25, đồng thời được Trung tâm kỷ lục Việt Nam trao tặng danh hiệu Guinness "Người dẫn chương trình giải trí truyền hình nhiều nhất Việt Nam". Mọi người yêu mến gọi Thanh Bạch là “ông hoàng gameshow” hay “vua MC truyền hình”…

Cuộc sống hiện tại của 'ông hoàng chiêu trò' hậu sóng gió ra sao? - Ảnh 2
Là người dẫn chương trình truyền hình nhiều nhất Việt Nam

Từng được được VTV bình chọn là gương mặt của năm, là người dẫn chương trình truyền hình nhiều nhất Việt Nam vì đã làm tới 265 chương trình trong một năm.

Tuy nhiên, kể từ năm 2019 xảy ra sự kiện nghệ sĩ Xuân Hương (vợ cũ của MC Thanh Bạch - PV) viết 10 chương tự truyện, nhân vật chính là MC Thanh Bạch. Nội dung 10 chương viết này gây chấn động dư luận. Có thể nói, đây là vụ việc là sự kiện ồn ào nhất năm 2019, được xếp vào top sự kiện ồn ào nhất thập niên 2010. Suốt thời gian đó, Thanh Bạch hoàn toàn im lặng.

Cuộc sống hiện tại của 'ông hoàng chiêu trò' hậu sóng gió ra sao? - Ảnh 3
MC Thanh Bạch và vợ cũ

Nhiều năm nay, khán giả thấy Thanh Bạch ít xuất hiện hơn. Thay vào đó, anh dành nhiều thời gian hơn cho công việc giảng dạy tại trường Cao đẳng phát thanh, Truyền hình Bình Dương, rồi tăng cường ở trường Sân khấu & Điện ảnh, Nhà văn hoá Thanh Niên...

Kể từ lúc có sự ra đời của hai cháu nội An Nhiên và Mộc Nhiên đã làm cuộc sống của Thanh Bạch thêm tươi mới, tràn đầy năng lượng ở độ tuổi lục tuần. Với anh, "bây giờ ưu tiên thời gian gia đình là số một".

Cuộc sống hiện tại của 'ông hoàng chiêu trò' hậu sóng gió ra sao? - Ảnh 4
Hai cháu nội An Nhiên và Mộc Nhiên đã làm cuộc sống của Thanh Bạch thêm tươi mới

"Mỗi ngày đi làm về chỉ cần gặp cháu, vui chơi cùng cháu là trong tôi như trẻ lại, lúc nào tôi cũng hạ mình xuống để chơi với nó. Mỗi lần ba ông cháu mà rượt nhau trong nhà là xem như náo động cả khu vực vậy mà không ai biết mệt.

Dường như đây là năng lượng vô hình giúp tôi vào công việc một cách tràn trề sức sống, có lúc tôi như quên hết mọi việc xung quanh.Tôi thầm mang ơn trên đã tạo cho tôi hai thiên thần đáng yêu này. Nó là nguồn sống là hạnh phúc của tôi.

Lạ kỳ hơn, cứ mỗi lần buồn hay cần điều gì may mắn, chỉ cần tôi dẫn cháu nội đi theo, tự nhiên con người mình vui vẻ, hoạt bát, mọi sự việc đều trở nên hanh thông, suôn sẻ, mọi điều may mắn cứ như ập đến vậy", Thanh Bạch từng chia sẻ. 

Cuộc sống hiện tại của 'ông hoàng chiêu trò' hậu sóng gió ra sao? - Ảnh 5
Thanh Bạch bên đại gia đình

Hiện tại, con trai, con dâu, 2 cháu nội và các em gái là nguồn sống của anh.

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Từ khóa:   MC Thanh Bạch NS Xuân Hương MC Thanh Bạch U70

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