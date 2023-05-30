Phương Thanh tiết lộ 17 tuổi từng sang Campuchia hát vũ trường với mức cát-xê 'chấn động'

Sao Việt 30/05/2023 16:41

Trong đêm nhạc mừng sinh nhật vừa qua, nữ ca sĩ Phương Thanh bật khóc chia sẻ về quá khứ khó nhọc của mình khiến nhiều người thương cảm.

Phương Thanh được biết đến là một ca sĩ dòng nhạc pop-rock khi sở hữu chất giọng khàn lạ. Những ca khúc đã mang cô đến gần hơn với khán giả như: Một thời đã xa, Trống vắng, Hãy về với em, Giã từ dĩ vãng, Đêm lao xao, Tình cờ, Tình xa khuất,... 

Phương Thanh tiết lộ 17 tuổi từng sang Campuchia hát vũ trường với mức cát-xê 'chấn động' - Ảnh 1
Phương Thanh đã là một gái cá tính và mạnh mẽ thuở mới vào nghề 
Phương Thanh tiết lộ 17 tuổi từng sang Campuchia hát vũ trường với mức cát-xê 'chấn động' - Ảnh 2
Phương Thanh tiết lộ 17 tuổi từng sang Campuchia hát vũ trường với mức cát-xê 'chấn động' - Ảnh 3
Phương Thanh là một hiện tượng của dòng nhạc Pop - Rock được khán giả mến mộ 

Không chỉ ca hát, Phương Thanh từng lấn sân sang diễn viên màn ảnh rộng lẫn phim truyền hình. Phương Thanh được đông đảo khán giả nhận xét tích cực khi tham gia các bộ phim như: Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Võ lâm truyền kỳ, Nụ hôn thần chết, Giải cứu thần chết, Kính thưa Osin, Vừa đi vừa khóc, Bồng bềnh trên sông,... 

Phương Thanh tiết lộ 17 tuổi từng sang Campuchia hát vũ trường với mức cát-xê 'chấn động' - Ảnh 4
Phương Thanh tiết lộ 17 tuổi từng sang Campuchia hát vũ trường với mức cát-xê 'chấn động' - Ảnh 5
Phương Thanh tiết lộ 17 tuổi từng sang Campuchia hát vũ trường với mức cát-xê 'chấn động' - Ảnh 6
Dù xuất thân là một ca sĩ nhưng Phương Thanh sẵn sàng hóa thân vào bất cứ vai diễn nào 

Vừa qua, ngày 29/5, ca sĩ Phương Thanh đã tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật ấm cúng bên những người bạn thân thiết. Buổi tiệc này cũng là đêm nhạc để Phương Thanh vừa hát, vừa tâm sự về tuổi thơ của mình cùng những thăng trầm trong cuộc sống. 

Phương Thanh tiết lộ 17 tuổi từng sang Campuchia hát vũ trường với mức cát-xê 'chấn động' - Ảnh 7
Tiệc sinh nhật của Phương Thanh vào tối ngày 29/5, TPHCM

Nữ ca sĩ cho biết, bố cô mất lúc cô tròn 13 tuổi, một mình mẹ cô phải gồng gánh lo cho mấy chị em cô nơi đất khách quê người. Cũng chính vì hoàn cảnh khó khăn đó nên từ nhỏ Phương Thanh đã có phần mạnh mẽ, xung phong "lao ra đời" để đỡ đần cho mẹ.

Giọng ca 7X kể, ngày trước cô có vóc dáng nhỏ bé, gầy gò, thường đi guốc cao, hối hả chạy từ điểm này qua điểm khác để diễn. Đặc biệt, có lần Phương Thanh được mời sang một vũ trường ở Campuchia, hát hoàn toàn bằng nhạc ngoại.

Chuyến đi kéo dài vài tháng và cô được nhận cát-xê 400 USD, đó là cả gia tài với một cô bé mười mấy tuổi. Nhờ có số tiền đó, Phương Thanh có thể phần nào phụ giúp mẹ lo cho gia đình. Điều này khiến cô xúc động, không thể nào quên.

Phương Thanh tiết lộ 17 tuổi từng sang Campuchia hát vũ trường với mức cát-xê 'chấn động' - Ảnh 8
Phương Thanh nghẹn ngào chia sẻ câu chuyện cuộc đời 

Trong suốt thời gian cống hiến nghệ thuật, Phương Thanh đem về cho mình không ít thành tích đáng nể. Nữ ca sĩ từng nhận được giải Mai vàng danh giá cho hạng mục ''Ca khúc của năm'' vào năm 1998, 1999 và năm năm 2006 và vô số giải thưởng âm nhạc khác. 

Phương Thanh ghi dấu ấn sự nghiệp trên con đường điện ảnh và thu về những thành tựu to lớn với các giải thưởng như: Giải Cánh diều 2007 dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 năm 2011. 

Phương Thanh tiết lộ 17 tuổi từng sang Campuchia hát vũ trường với mức cát-xê 'chấn động' - Ảnh 9
Phương Thanh tiết lộ 17 tuổi từng sang Campuchia hát vũ trường với mức cát-xê 'chấn động' - Ảnh 10
Phương Thanh cảm động, bật khóc khi lần đầu nhận được giải Mai vàng danh giá 

Năm 2005, Phương Thanh bất ngờ công bố đã sinh con gái, tên thân mật là Gà. Thời đó, việc một phụ nữ công khai làm mẹ đơn thân vẫn còn mới mẻ, vì thế câu chuyện của Phương Thanh khiến dư luận quan tâm.

Suốt nhiều năm liền, cô vẫn giữ kín hình ảnh và thông tin về con gái lẫn cha đứa trẻ. Mãi đến năm 2017, nữ ca sĩ mới công bố danh tính cha của con gái, cả hai dù không còn tình cảm nhưng vẫn làm bạn bè cùng nhau nuôi dạy con chung. 

Phương Thanh tiết lộ 17 tuổi từng sang Campuchia hát vũ trường với mức cát-xê 'chấn động' - Ảnh 11
Phương Thanh và cô con gái duy nhất  
Phương Thanh tiết lộ 17 tuổi từng sang Campuchia hát vũ trường với mức cát-xê 'chấn động' - Ảnh 12
Phương Thanh chia sẻ ảnh con gái, bố của bé và bạn thân của cô - cố nghệ sĩ Minh Thuận vào năm 2017 

Vào năm 2022, nữ ca sĩ bị đồn đoán hẹn hò yêu đương với tình trẻ Doãn Chí Kiên sau khi đóng chung MV ca nhạc. Sau đó, cả hai còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Đồn đoán này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng bác bỏ tin đồn sai hẹn hò, Cô cho biết mối quan hệ thực sự của mình và Chí Kiên chỉ đơn giản là hợp tác đóng chung MV và khẳng định cả hai chỉ là ''người tình màn ảnh'' của nhau chứ không hề hẹn hò yêu đương như nhiều người nói. 

Phương Thanh tiết lộ 17 tuổi từng sang Campuchia hát vũ trường với mức cát-xê 'chấn động' - Ảnh 13
Phương Thanh tiết lộ 17 tuổi từng sang Campuchia hát vũ trường với mức cát-xê 'chấn động' - Ảnh 14
Nữ ca sĩ từng vướng tin đồn hẹn hò yêu đương với tình trẻ Doãn Chí Kiên

Phương Thanh chia sẻ bản thân đang rất hạnh phúc vì cô được đi show trong và ngoài nước, được sống trong tình thương của người hâm mộ. Đồng thời, nhìn con gái lớn khôn xinh đẹp ngoan ngoãn từng ngày với nữ ca sĩ, như thế là đủ.

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