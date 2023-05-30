Danh ca Ngọc Sơn 'chơi lớn', tặng cả một công ty sản xuất gạo chúc mừng sinh nhật con trai nuôi

Bên cạnh đó, dàn khách mời “khủng” là những doanh nhân, diễn viên và ca sĩ nổi tiếng góp mặt tại sự kiện quan trọng của S Quang Ngọc có thể kể đến như: Chủ tịch – doanh nhân Đoàn Thanh Tuyền, diễn viên Khả Như, ca sĩ Đỗ Minh Quân, diễn viên Steven Nguyễn, diễn viên Bùi Tấn Hảo, ca sĩ Hồ Phương Liên, Huỳnh James, Pinboys, Thái Lan Viên, Tiểu Ngọc, Rum, Zou Na, Trung Huy , nhạc sĩ Đông Thiên Đức, nhạc sĩ Huỳnh, Lê Hoài Bảo, ca sĩ Phạm Thành Nguyên,… Và người đặc biệt nhất trong xuất hiện trong buổi tiệc đó chính là danh ca Ngọc Sơn , người cha nuôi mà S Quang Ngọc hết mực kính yêu.

Danh ca Ngọc Sơn có màn xuất hiện đầy bất ngờ trong buổi tiệc sinh nhật của con trai nuôi - diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất S Quang Ngọc. Nam ca sĩ không giấu nổi niềm hạnh phúc khi chứng kiến sự hiện diện của những người quan trọng trong cuộc đời anh tại bữa tiệc sinh nhật.

Vừa đáp chuyến bay về TP.HCM, Ngọc Sơn ngay lập tức thay bộ trang phục giản dị, diện áo ba lỗ khoẻ khoắn như thời trai trẻ để đến dự tiệc sinh nhật. Lần sinh nhật này, nam danh ca gửi tặng đến con trai một món quà vô cùng đặc biệt. Đó là anh sẽ thành lập một công ty chuyên về sản xuất gạo và để con trai S Quang Ngọc giữ chức vụ tổng giám đốc, toàn quyền quyết định các hoạt động kinh doanh của công ty. Học trò Đỗ Minh Quân của danh ca Ngọc Sơn sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc tài chính tại công ty.

Ngọc Sơn tặng cho con trai nuôi hẳn một công ty sản xuất gạo

Trên sân khấu, Ngọc Sơn xúc động kể về cơ duyên gặp gỡ với S Quang Ngọc từ 10 năm trước tại Côn Đảo. Lúc đó, nam ca sĩ lẽo đẽo theo nam danh ca, gọi anh là “ba” và quyết tâm xin học hát. Sau đó, cơ duyên đẩy đưa, Ngọc Sơn nhận thấy tố chất của anh nên quyết định nhận anh làm con nuôi. Giọng ca Tình cha cũng dạy dỗ và dìu dắt S Quang Ngọc trong sự nghiệp âm nhạc.

S Quang Ngọc là người con nuôi được Ngọc Sơn tin tưởng.

Nam danh ca “Tình cha” nổi tiếng là người con hiếu thảo của showbiz Việt. Anh dành tất cả cho cha mẹ mình, tự coi bản thân là máu thịt xương tủy của đấng sinh thành nên luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cha mẹ. Cũng vì lẽ đó, khi thấy được tấm lòng hiếu thảo và sự kiên trì của S Quang Ngọc, nam danh ca vô cùng cảm động. Anh không ngần ngại dìu dắt, chỉ bảo S Quang Ngọc trong cuộc sống lẫn hoạt động nghệ thuật, rèn giũa bản lĩnh và cả tính cách cho tài năng trẻ để S Quang Ngọc ngày càng hoàn thiện, trưởng thành, nhận được sự yêu mến của nhiều người.

S Quang Ngọc vui mừng nhận món quà bất ngờ từ Ngọc Sơn

Tại buổi tiệc sinh nhật, S Quang Ngọc cũng dành lời tri ân cho người thân, những anh em bạn bè thân thiết và đặc biệt là khán giả đã luôn dõi theo, yêu thương, ủng hộ anh trong mọi hoạt động. Nhờ có sự yêu mến từ mọi người, S Quang Ngọc mới có thêm động lực để ngày càng hoàn thiện bản thân, mang tới những sản phẩm nghệ thuật chất lượng nhất tới với khán giả.