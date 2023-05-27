'Ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn lần đầu hé lộ những đoạn đời còn khuất lấp

Với sức hút ấn tượng, Ngọc Sơn trở thành cái tên được các hãng đĩa lớn nhỏ săn đón và các ca khúc của anh dần đi sâu vào lòng khán giả. Năm 1991, Danh ca Ngọc Sơn còn giành được giải Nhì trong cuộc thi "Đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc".

Danh ca Ngọc Sơn được khán giả yêu mến qua những sáng tác như Lòng mẹ, Giận hờn, Tình cha... Tại Liên hoan ca múa nhạc nhẹ năm 1989, Ngọc Sơn gây sốt cho tất cả khán giả và cả đồng nghiệp với phần biểu diễn ca khúc "Thuyền và biển", xuất sắc giành được hai giải thưởng là "Ngôi sao nhạc nhẹ" và "Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất"

Nói về giai đoạn bất ngờ vắng mặt trên các sân khấu ca nhạc, truyền hình cũng như các phương tiện truyền thông, Ngọc Sơn cho biết anh có hai khoảng lặng đầu tiên trong đời, thứ nhất là vào năm 1992, anh xem đó là một bài học để trưởng thành và quay lại sân khấu để làm nghề một cách nghiêm túc hơn.

Danh ca Ngọc Sơn được đông đảo khán giả trong và ngoài nước yêu mến. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang, vẫn có những khoảng lặng trong cuộc đời làm cho nam danh ca không bao giờ quên. Ngọc Sơn chia sẻ: “Tôi là người dùng thời gian rất tiết kiệm. Trong những khoảng thời gian khủng hoảng nhất của cuộc đời, tôi luôn biến đổi và xoay chuyển nó theo một hướng khác bằng cách học ngoại ngữ. Bây giờ, tôi đã học được 11 ngoại ngữ”.

Ngọc Sơn tiết lộ lý do giai đoạn bất ngờ vắng mặt trên các sân khấu ca nhạc, truyền hình, truyền thông

Khoảng lặng thứ nam danh ca chia sẻ là về về cha mẹ. Thời điểm ấy, Ngọc Sơn không dám nhận lời mời tham gia bất cứ chương trình nào vì sợ nhận lời rồi sẽ bỏ. Lúc đó, cha nam ca sĩ đang cấp cứu, Ngọc Sơn rất lo cho cha. Vào tháng 6/2015. Anh tạm ngừng ca hát một thời gian để vượt qua cú sốc sau khi tổ chức tang lễ cho cha.

Ngọc Sơn và cha

Người đã thắp nên ngọn lửa đam mê cho nam danh ca chính là mẹ của anh, cô Kim Loan. Bà cũng chính là hình mẫu và nguồn cảm hứng để Ngọc Sơn chắp bút viết nên ca khúc kinh điển Lòng mẹ có tuổi đời hơn 30 năm. Giữa năm 2021, khán giả bất ngờ và bày tỏ lòng thương tiếc với danh ca Ngọc Sơn khi hay tin mẹ anh đột ngột qua đời, nam danh ca thừa nhận đây chính là mất mát lớn nhất của cuộc đời anh.

Ngọc Sơn và mẹ

Ngọc Sơn đã từng nói rằng anh cần phải phụng dưỡng ba mẹ, không dám nghĩ điều gì cho riêng mình. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại khi ba đã không còn, mẹ cũng vừa mới ra đi, khán giả tự hỏi phải chăng đã đến lúc Ngọc Sơn nên hoàn thành điều mà ba mẹ mong mỏi ở anh là có một gia đình nhỏ.

Ngọc Sơn vừa là một ca sĩ vừa là một nhạc sĩ sở hữu những bản tình ca từ vui tươi đến u buồn.

Ngọc Sơn cũng khẳng định rằng không có gì quan trọng hơn ba mẹ, sau đó đến tình yêu của “đại gia đình” (tức fan Ngọc Sơn). Chính vì lẽ đó, bản thân nam danh ca vẫn chưa dứt khỏi được tình yêu lớn ấy để xây dựng hạnh phúc nhỏ cho mình. “Chuyện riêng tư thì tôi cũng không dám thổ lộ ra ngoài, thà cô đơn còn hơn chọn lầm. Có nghĩa là bản thân phải vô cùng khắt khe, kĩ lưỡng trong hôn nhân”, nam danh ca chia sẻ.