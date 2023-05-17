Trong thời gian vừa qua danh ca Ngọc Sơn gặp phải không ít trái chiều từ cư dân mạng về clip nhảy của anh trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả cảm thấy vui mừng cho nam ca sĩ vì anh vẫn giữ được hình thể tốt cũng sức khỏe dẻo dai để phô diễn vũ đạo bắt mắt của mình. Một tài khoản bình luận: "Bằng tuổi Ngọc Sơn mà có sức khỏe để nhảy được như vậy là quá giỏi". "Thấy dễ thương mà", người xem khác chia sẻ.

Nam danh ca Ngọc Sơn nhảy cực sung trong các chương trình truyền hình được mời tham gia

Lời khen chẳng thiếu nhưng lời chê cũng khá nhiều, nhiều ý kiến cho rằng những điệu nhảy của giọng ca Đêm cuối lỗi thời. Một tài khoản nêu ý kiến: "Trước đây chú ấy nhảy dẻo mà, nhưng bây giờ nó không còn phù hợp". Người xem khác phản ứng: "Chẳng hiểu có khi nào rảnh anh ấy ngồi xem lại clip nhảy của mình không? Không biết có khúc nào hay mà đi đâu cũng nhảy".