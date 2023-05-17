Danh ca Ngọc Sơn có phản ứng gây chú ý khi biết điệu nhảy của mình gây tranh cãi trên mạng xã hội

Sao Việt 17/05/2023 15:44

Mới đây nam danh ca Ngọc Sơn đã gây chú ý vì có động thái phản hồi về điệu nhảy được lan truyền của mình trên mạng xã hội cùng người hâm mộ.

Trong thời gian vừa qua danh ca Ngọc Sơn gặp phải không ít trái chiều từ cư dân mạng về clip nhảy của anh trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả cảm thấy vui mừng cho nam ca sĩ vì anh vẫn giữ được hình thể tốt cũng sức khỏe dẻo dai để phô diễn vũ đạo bắt mắt của mình. Một tài khoản bình luận: "Bằng tuổi Ngọc Sơn mà có sức khỏe để nhảy được như vậy là quá giỏi". "Thấy dễ thương mà", người xem khác chia sẻ.

Danh ca Ngọc Sơn có phản ứng gây chú ý khi biết điệu nhảy của mình gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 1
Danh ca Ngọc Sơn có phản ứng gây chú ý khi biết điệu nhảy của mình gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 2
Danh ca Ngọc Sơn có phản ứng gây chú ý khi biết điệu nhảy của mình gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 3
Nam danh ca Ngọc Sơn nhảy cực sung trong các chương trình truyền hình được mời tham gia 

Lời khen chẳng thiếu nhưng lời chê cũng khá nhiều, nhiều ý kiến cho rằng những điệu nhảy của giọng ca Đêm cuối lỗi thời. Một tài khoản nêu ý kiến: "Trước đây chú ấy nhảy dẻo mà, nhưng bây giờ nó không còn phù hợp". Người xem khác phản ứng: "Chẳng hiểu có khi nào rảnh anh ấy ngồi xem lại clip nhảy của mình không? Không biết có khúc nào hay mà đi đâu cũng nhảy". 

Danh ca Ngọc Sơn có phản ứng gây chú ý khi biết điệu nhảy của mình gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 4
Nhiều ý kiến cho rằng những vũ điệu của nam ca sĩ không phù hợp với độ tuổi hiện tại của anh 

Theo đó sau khi biết các luồng ý kiến trái chiều liên quan đến điệu nhảy của mình nam danh ca Ngọc Sơn có động thái khiến người hâm mộ khen hết lời. Cụ thể nam ca sĩ xem đó là điều bình thường, anh nhìn nhận tất cả ý kiến từ khán giả dù là chê hay khen, Ngọc Sơn chia sẻ: “Không sao cả, tất cả đều vui nhưng khán giả phải công nhận một điều rằng Ngọc Sơn có những độc chiêu riêng mới là Ngọc Sơn”. Ngoài ra nam danh ca còn tiết lộ bản thân đã phải bỏ thời gian, công sức để tìm hiểu và tự biên đạo vũ điệu riêng cho mình. 

Danh ca Ngọc Sơn có phản ứng gây chú ý khi biết điệu nhảy của mình gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 5
Nam ca sĩ Ngọc Sơn cho rằng khán giả có quyền khen hay chê những gì họ thích hoặc không, anh luôn sẵn sàng lắng nghe.  

Được biết đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Sơn bị ''chê'' về điệu nhảy của mình. Trước đó nữ ca sĩ Thanh Thảo xuất hiện tươi tắn bên cạnh Ngọc Sơn. Nữ ca sĩ trình bày lại ca khúc Ôi Tình Yêu, bản hit đình đám của Thanh Thảo những năm 2000.  Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của netizen là điệu nhảy khó hiểu của Ngọc Sơn. Dưới bình luận, đa phần cư dân mạng cho rằng thay vì thể hiện sự dẻo dai qua chuyển động cơ thể, nam danh ca nhảy cứng như Robot, hoàn toàn không phù hợp với bài hát. 

Danh ca Ngọc Sơn có phản ứng gây chú ý khi biết điệu nhảy của mình gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 6
Ngọc Sơn nhảy trong màn biểu diễn ca khúc Ôi Tình Yêu của ca sĩ Thanh Thảo 
Danh ca Ngọc Sơn có phản ứng gây chú ý khi biết điệu nhảy của mình gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 7
Nam ca sĩ được nhận xét là có điệu nhảy không phù hợp với bài hát trên 

Dù nhận nhiều cơn mưa ''gạch đá'' về điệu nhảy, tuy nhiên danh ca Ngọc Sơn cũng khiến nhiều phải tán thưởng về kỹ thuật biểu diễn của anh khi đăng clip chỉ dạy cho Hot Tiktoker Hải Đăng Doo cách nhảy dẻo toàn thân trên nhạc nền bài Daddy cool tại nhà riêng. Video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ vài giờ đăng tải. 

Danh ca Ngọc Sơn có phản ứng gây chú ý khi biết điệu nhảy của mình gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 8
Danh ca Ngọc Sơn có phản ứng gây chú ý khi biết điệu nhảy của mình gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 9
Hình ảnh nam danh ca Ngọc Sơn chỉ dạy Hot TikToker Hải Đăng Doo thu hút hàng triệu lượt xem 

 

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Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, nam danh ca Ngọc Sơn lại càng yêu sâu sắc nghề nghiệp, trân trọng khán giả và giữ được lửa nghề đến tận hôm nay.

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