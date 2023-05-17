Vừa gây xôn xao với phát ngôn ' Tôi là một trong những ca sĩ đẹp trai nhất Việt Nam', đêm nhạc có ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ bị hủy bỏ?

Chưa hết gây tranh cãi về phát ngôn của mình, hôm nay 17/5 đêm nhạc có Tuấn Hưng ra thông báo bị yêu cầu dừng biểu diễn.

Mới đây, kênh TikTok của một đêm nhạc tại Đà Lạt đã đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc ca sĩ Tuấn Hưng biểu diễn, rất nhanh đoạn clip đã gây được sự chú ý của cộng đồng mạng. Đáng chú ý ở đây, sau khi biểu diễn xong 1 ca khúc, Tuấn Hưng bất ngờ chia sẻ với khán giả tại đêm nhạc: "Thưa các bạn, phải nói rằng trong những năm 2000 thì Tuấn Hưng là 1 trong những ca sĩ đẹp trai nhất Việt Nam". Ngay khi nghe xong câu nói này từ Tuấn Hưng, đông đảo khán giả đã không ngừng hú hét bày tỏ sự thích thú trước màn pha trò của nam ca sĩ.

Nam ca sĩ Tuấn Hưng thời điểm hiện tại Đợi cho khán giả ổn định, Tuấn Hưng tiếp lời: "Qua nhiều năm tháng thì cái gì cũng phải phai mờ đi hết, ngày xưa lúc 20 tuổi buổi sáng thức dậy đánh răng, rửa mặt, gội đầu KHÔNG dám nhìn hình mình trong gương vì "Sao lại đẹp thế nhỉ". Thật ra đối với 1 người đàn ông thì thần thái là cái quan trọng, và nếu mình hạnh phúc, mình vui vẻ và mình cảm thấy đủ với cuộc sống của mình và nhất là làm được nhiều điều tốt cho những người xung quanh. Tự nhiên, cuộc sống sẽ an nhiên, mặt mũi tươi tắn như thế này (cười)". Tuấn Hưng chia sẻ trước đây mình phong độ lắm! Cuộc trò chuyện ngắn giữa Tuấn Hưng và khán giả đã nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Bên dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng tỏ ra đồng tình trước phát ngôn của nam ca sĩ. Bởi những năm 2000, Tuấn Hưng được đánh giá là nghệ sĩ vừa có nhan sắc lại giỏi chuyên môn, giọng hát của anh được cho là độc lạ và anh cũng sở hữu 'gia tài' đồ sộ các ca khúc nổi tiếng trong sự nghiệp của mình. Sau nhiều năm đi hát, nam ca sĩ vẫn rất rạng rỡ và phong độ, là hình mẫu được nhiều ca sĩ thế hệ sau học tập.

Có người tỏ ra thích chí với phát ngôn của nam ca sĩ Luồng ý kiến trái chiều lại cho rằng phát ngôn "Tôi là ca sĩ đẹp trai nhất Việt Nam những năm 2000" của Tuấn Hưng có lẽ không được chuẩn xác lắm. Bởi cùng thời điểm, cũng có rất nhiều ca sĩ khác khiến chị em 8X, 9X say mê một thời, điển hình như Ưng Hoàng Phúc, Đan Trường, Nguyễn Phi Hùng,... Có người lại cho rằng có các nam ca sĩ xứng danh hơn Dù phát ngôn của mình gây nhiều trah cãi nhưng nam ca sĩ không lên tiếng gì về những lùm xùm xoay quanh phát ngôn của mình. Tuấn Hưng vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật và đi hát ở các đêm nhạc, phòng trà để được gặp gỡ khán giả. Tuy vậy vào hôm nay 17/5, đêm nhạc 'Tình ca mùa hạ' có Tuấn Hưng tham gia đã bất ngờ bị Sở Văn hóa Thể thao Quảng Ninh ra văn bản yêu cầu dừng hoạt động biểu diễn. Sự kiện này dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Hạ Long vào 20/5. Đêm nhạc 'Tình ca mùa hạ' thông báo hủy show Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Hưng dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chương trình Tình ca mùa hạ với thời gian và địa điểm nêu trên. Về lý do đêm nhạc bị hủy bỏ, thông tin từ báo Tiền Phong cho biết: 'Địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật được chấp thuận nêu trên nằm trong ranh giới vị trí đất đã có Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh tại Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 về việc thu hồi 36.822 m2 đất của Công ty Cổ phần Long Việt tại phường Hà Khẩu. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 548/TNMT-ĐKĐĐ ngày 04/3/2013 về việc Thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sau khi nhà nước thu hồi đất GCN số 1156. Số series Đ 884750 do UBND tỉnh cấp ngày 09/10/2004. UBND thành phố Hạ Long đang giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long quản lý'. Ngoài ra, BTC chương trình công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật và chịu trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

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