Hậu dính lùm xùm mang thai, Bảo Anh vui mừng khi lấy lại được 'tài sản riêng' sau thời gian dài vắng bóng

Sao Việt 17/05/2023 10:15

Không ít bạn bè, đồng nghiệp vui vẻ chúc mừng nữ ca sĩ khi nghe tin tức này.

Dạo gần đây, tin đồn một nữ ca sĩ Vbiz vướng phải lùm xùm bí mật sinh con đã khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Cộng đồng mạng sau đó liên tục nhắc đến cái tên Bảo Anh. Thế nhưng trước loạt tin đồn bủa vây vào thời điểm đó, ca sĩ Bảo Anh vẫn không hề lên tiếng. Cho đến mới đây, giọng ca Trái tim em cũng biết đau đã rục rịch quay trở lại showbiz. 

Hậu dính lùm xùm mang thai, Bảo Anh vui mừng khi lấy lại được 'tài sản riêng' sau thời gian dài vắng bóng - Ảnh 1
Trước loạt tin đồn bủa vây vào thời điểm đó, ca sĩ Bảo Anh vẫn không hề lên tiếng

Mới đây, ca sĩ Bảo Anh vừa thông báo tin vui đến khán giả sau thời gian dài ở ẩn. Theo đó nữ ca sĩ cho biết đã lấy lại được tài sản riêng là tài khoản Facebook cá nhân. Cô nàng chia sẻ: "Gần 2 tháng trời để mở lại Facebook".

Hậu dính lùm xùm mang thai, Bảo Anh vui mừng khi lấy lại được 'tài sản riêng' sau thời gian dài vắng bóng - Ảnh 2
Ca sĩ Bảo Anh vừa thông báo tin vui đến khán giả sau thời gian dài ở ẩn

Trước thông tin này, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã để lại lời chúc mừng đến ca sĩ Bảo Anh. Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cũng hài hước bình luận: 'Bảo Anh đã lấy lại được Facebook'. Nữ ca sĩ sau đó cũng đáp lời người bạn thân: 'Quá lâu cho một cuộc tình'. 

Hậu dính lùm xùm mang thai, Bảo Anh vui mừng khi lấy lại được 'tài sản riêng' sau thời gian dài vắng bóng - Ảnh 3
Những ngày gần đây, Bảo Anh gây chú ý khi tích cực cập nhật hình ảnh bản thân trở lại

Những ngày gần đây, Bảo Anh gây chú ý khi tích cực cập nhật hình ảnh bản thân trở lại. Một số khán giả cho rằng cô đang rục rịch quay lại đường đua âm nhạc. Bảo Anh chính thức lên tiếng giãi bày về sự "vắng bóng" của mình. Giọng ca 8X bộc bạch: 'Đối với nghệ sĩ, 8-9 tháng không phải là một thời gian dài. Lúc tôi vừa ra Từng là của nhau được 1-2 tháng, mọi người đã hỏi nhạc mới rồi. Đôi khi tôi thấy sự vội vàng đó khiến nghệ sĩ không đủ thời gian để tìm kiếm bài hát phù hợp, nuôi dưỡng cảm xúc. Thậm chí nếu thời gian nghỉ dù 1 - 2 năm, tôi cho là cũng không lâu. Đó là giai đoạn để nghệ sĩ có không gian tìm được thứ họ thực sự muốn đưa đến cho khán giả'.

Hậu dính lùm xùm mang thai, Bảo Anh vui mừng khi lấy lại được 'tài sản riêng' sau thời gian dài vắng bóng - Ảnh 4
Với giọng ca sâu lắng, giàu cảm xúc, Bảo Anh dần chinh phục khán giả qua những bản ballad nổi tiếng 

Bảo Anh tên thật là Nguyễn Hoài Bảo Anh, sinh năm 1992 ở TPHCM. Cô được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt năm 2012. Với giọng ca sâu lắng, giàu cảm xúc, Bảo Anh dần chinh phục khán giả qua những bản ballad như: Anh muốn em sống sao, Yêu một người vô tâm, Trái tim em cũng biết đau, Ai khóc nỗi đau này...

Hậu dính lùm xùm mang thai, Bảo Anh vui mừng khi lấy lại được 'tài sản riêng' sau thời gian dài vắng bóng - Ảnh 5
Cuối năm 2022, ca sĩ Bảo Anh bị đồn là 'ở ẩn sinh con' 

Cuối năm 2022, ca sĩ Bảo Anh gây xôn xao khi lộ ảnh khóa môi vũ công kém 7 tuổi. Trước những đồn đoán, ca sĩ 8X giữ im lặng và sống kín tiếng suốt thời gian dài. Động thái này của Bảo Anh một lần nữa khiến cô vướng nghi vấn "ở ẩn sinh con". Hơn nữa trong 1 bức ảnh vào cùng khoảng thời gian, nhiều khán giả phát hiện cô có vòng 2 to bất ngờ, đặt nghi vấn Bảo Anh mang thai. Nhưng Bảo Anh chia sẻ cô hay mặc áo rộng vì lười biếng, không đi tập gym nên bụng có hơi 'to hơn bình thường'. 

Bảo Anh lộ diện với tâm trạng 'lẳng lơ', 'không biết nên vui hay buồn'

Bảo Anh lộ diện với tâm trạng 'lẳng lơ', 'không biết nên vui hay buồn'

Mới đây, nữ ca sĩ xuất hiện với tạo hình gợi cảm, thể hiện sự nữ tính và trưởng thành của mình sau thời gian ở ẩn.

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